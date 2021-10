Vytenis ir Justina Partikai pravėrė namų duris: skyrybų istorija pasidalijo iš pirmų lūpų

„Nežinau ar teisybė, kai žmonės sako, kad dūmų be ugnies nebūna“, – savo naujų namų duris pravėrusi sako socialinių tinklų žvaigždė Justina.

TV3 laidoje „Prieš srovę“, Justina savo mylimojo dar norėtų paklausti – kuo visgi pokštas skiriasi nuo realybės?

Pirmoji anoniminę žinutę gavo Justina. Tai nutiko prieš kelias savaites – paslaugus anonimas rašė, kad jos vyras bei dukrelės tėvas Vytenis ne tik turi kitą moterį, bet dar ir vienoje Kauno kavinėje su ja geria kavą. Tuo metu pati Justina plušėjo grožio salone Londone. Moteris negalėjo patikėti – vos tik gavęs laisvę, Vytenis nubėgo į pasimatymą su kita?

„Susiėdėme, susipykome ir tuomet kirtome per skaudžiausias vietas. Deja, per pykčius taip ir būna. Abu kandame ten, kur labiausiai kraujuoja“, – prisiminusi skandalą laidoje išgyvenimais dalinsis Justina.

„Savo moterimi su kitu negalėčiau dalintis, esu be galo pavydus vyras. Jei yra mano moteris, vadinasi, ji yra mano. Mums visi sako, kad meilė mėgsta tylą, reikia tylėti, reikia nepasakoti, ir tada, esą, viskas mūsų šeimoje būtų gerai. Tačiau mes norime parodyti, kad jei mylime, tai mylime garsiai, o jei pykstamės – tai irgi garsiai. Parodome visuomenei, kad nesame iš tų, kurie sako, kad jų santykiai yra idealūs“, – kalbėjo vyras.

„Tikrai netylėsiu ir nieko neslėpsiu,“ – laidoje žadėjo iš netikėtumo sutrikęs Vytenis. Juk su savo sekėjais vyras atviras būdavo visuomet – drąsiai dalindavosi tiek pikantiškomis nuotraukomis, tiek ir akimirkomis iš vestuvių ar net vaiko gimimo...

„Visada sakiau, kad esu nepavydi, bet pasirodo, kad yra kitaip“, – šypteli Justina.

Jūs sutiksite – neeilinė ši meilės istorija – iš pradžių žaibiška pažintis – su meilės iš pirmo žvilgsnio prieskoniu, netrukus po to vestuvės, netrukus po to pavasario pabaigoj – vaikučio gimimas, savų namų kūrimas ir kraustymasis. Per visą šį laiką kažkas šių dviejų žmonių santykiuose ėmė kaisti. ir prieš gerą mėnesį, tiek Justinos tiek Vytenio sekėjai socialiniuose tinkluose apstulbo – aistringoji tik ką susituokusi pora skiriasi – Justina paviešino savo sekėjams savo vyro, Vytenio, jai rašytas žinutes, kad jis prisipažįsta turįs kitą, o Vytenis tokį prisipažinimą parašęs ištvėrė vos vieną parą savo sekėjams feisbuke jis rėžė tiesiai šviesiai – neištikimybę jis išsigalvojo, kad įskaudintų Justiną, bet dabar jam jau gana – jis su Justina skiriasi. Ir Justinos ir Vytenio paskyras stebintys komentatoriai netylėjo – pasipylė vienas už kitą aštresni komentarai – kas už Vytenį kas už Justiną..

REKLAMA

„Buvo puolimas ant manęs. Justinos sekėjos man rašė, vadino niekšu, išdaviku, aš tiesiog nieko neatrašiau. Laukiau to momento, kai situacija pasitaisys, tačiau ji nepasitaisė, todėl supratau, kad negaliu leisti manęs trypti su žemėmis. Atvirai pasidalijau įrašu, kuriame parašiau, kad žmonės neišgirdo mano pusės, tikros versijos. Justina paviešino tik tam tikrą dalį, ji nepasakė, kodėl įvyko konfliktas“, – detalėmis dalijosi Vytenis.

Gaisras prasideda nuo kibirkšties o barnis prasideda nuo žodžio – kada tas nelemtas žodis buvo ištartas ir kieno – dabar niekas nepasakys, bet viskas vystėsi taip greit ir negerai kad Vytenis jau iš tiesų ieškojo kur išsinuomoti butą, kad galėtų gyventi vienas.

„Dabar aš juokiuosi, bet tada man buvo visai nejuokinga. Verkiau ir labai išgyvenau, nežinojau nei kur dingti, nei ką daryti. Kai myli žmogų, išdavystė yra pats blogiausias dalykas, koks tik gali būti. Nežinau, ar galėčiau atleisti išdavystę ir susigražinti pasitikėjimą. Tą dieną mes apsipykome ir Vytenis išėjo iš namų, mintyse kirbėjo daugybė minčių“, – prisipažino moteris.

„Tai Vytenis pirmas man tada parašė piktą žinutę dėl kažkokios buitinės smulkmenos“, – sako Justina.

„O tu man parašei, „ kad eičiau po velnių ir susirasčiau kitą“, – atsako Vytenis.

„O tu man atsakei – kerta Justina, – kad tu jau ir turi kitą.“

„Buvom tada baisiai pervargę, dėl to taip elgėmės, bet pagaliau jau susitaikėm ir apie jokias skyrybas net kalbėt nenorim“, – juokiasi nuosavame name įsikūrusi pora.

„Po tos išgalvotos, bet įskaudinusios neištikimybės dramos pamačiau kiek mano gerbėjai ir sekėjai yra man ištikimi“, – sako Justina ir pripažįsta perskaičiusi ne vieną sekėjų patarimą kuris jai padėjo – bet klausiau tik savo širdies balso, atvirauja moteris. vos tik ji suprato, kad Vytenio neištikimybė laužta iš piršto, išgalvota ji pirma parašė Vyteniui susitaikymo žinutę.

Daugiau detalių pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio viršuje.