Vytauto Mikaičio turimas automobilis nustebino žiūrovus ir vedėjus: „Valytuvą spaudi, o jis pypsina“

Diskusijoje apie automobilius tarp V. Mikaičio ir laidos vedėjų netrūks šmaikštumo. Paaiškės, kad V. Mikaitis savo garaže slepia tris visiškai skirtingas transporto priemones – išskirtinę žalią „Sierrą“, galingą „Dodge Challenger“ ir, kaip pats juokais pristatys, – „Toyota Avensis“.
„Prašau, pakartok, kas paskutinis?“ – net patikėti negalės laidos vedėjas Paulius Garkauskas.
„Toyota Avensis“, – ironiškai į orą iškėlęs liuksus pakartos V. Mikaitis.
Tačiau didžiausią juoko bangą sukėlė pasakojimas apie tai, kas nutiko automobiliui, kai šis buvo paliktas keleriems metams stovėti.
„Aš jį dar turiu ir dabar buvau palikęs 4 metus kitoje upės pusėje. Jis ant tiek stovėjo, kad pusė ratų įaugo, tada užsiveisė kažkokie grybai, tokie, kaip per „Last of Us“. Dabar, pavyzdžiui, valytuvą spaudi, o ji pypsina – žodžiu, ten viskas susikeitė“, – juokėsi V. Mikaitis.
Kokius dar linksmus nutikimus su automobiliais jis atskleis?
