Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytauto Mikaičio turimas automobilis nustebino žiūrovus ir vedėjus: „Valytuvą spaudi, o jis pypsina“

2025-09-28 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 16:30

Žalia „Sierra“, „Dodge Challenger“ ir... „Toyota Avensis“. Būtent tokį automobilių sąrašą laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ atskleis charizmatiškasis Vytautas Mikaitis. Pastarojo istorija apie senąjį „Avensis“ sukels daug juoko.

Vytauto Mikaičio turimas automobilis prajuokino žiūrovus ir vedėjus (nuotr. stop kadras)

Žalia „Sierra“, „Dodge Challenger“ ir... „Toyota Avensis“. Būtent tokį automobilių sąrašą laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ atskleis charizmatiškasis Vytautas Mikaitis. Pastarojo istorija apie senąjį „Avensis“ sukels daug juoko.

REKLAMA
0

Diskusijoje apie automobilius tarp V. Mikaičio ir laidos vedėjų netrūks šmaikštumo. Paaiškės, kad V. Mikaitis savo garaže slepia tris visiškai skirtingas transporto priemones – išskirtinę žalią „Sierrą“, galingą „Dodge Challenger“ ir, kaip pats juokais pristatys, – „Toyota Avensis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prašau, pakartok, kas paskutinis?“ – net patikėti negalės laidos vedėjas Paulius Garkauskas.

REKLAMA
REKLAMA

„Toyota Avensis“, – ironiškai į orą iškėlęs liuksus pakartos V. Mikaitis.

Tačiau didžiausią juoko bangą sukėlė pasakojimas apie tai, kas nutiko automobiliui, kai šis buvo paliktas keleriems metams stovėti.

REKLAMA

„Aš jį dar turiu ir dabar buvau palikęs 4 metus kitoje upės pusėje. Jis ant tiek stovėjo, kad pusė ratų įaugo, tada užsiveisė kažkokie grybai, tokie, kaip per „Last of Us“. Dabar, pavyzdžiui, valytuvą spaudi, o ji pypsina – žodžiu, ten viskas susikeitė“, – juokėsi V. Mikaitis.

Kokius dar linksmus nutikimus su automobiliais jis atskleis?

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų