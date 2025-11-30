 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Vytaras atsidūrė situacijoje, pažįstamoje visiems, kurie laiko vištas: „Sakysiu – taip turi būti“

2025-11-30 12:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 12:22

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ jau šį sekmadienį žiūrovų lauks epizodas, kuriame iš pirmo žvilgsnio paprastas kiaušinis taps rimtu iššūkiu. Vytaras Radzevičius juoksis, kad yra atsidūręs situacijoje, kurią puikiai supranta visi, laikantys vištas: kartais krepšelyje vis lieka vienas pamirštas, pasislėpęs ir, galiausiai, sugedęs kiaušinis.

„Vytaro ferma“
6

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ jau šį sekmadienį žiūrovų lauks epizodas, kuriame iš pirmo žvilgsnio paprastas kiaušinis taps rimtu iššūkiu. Vytaras Radzevičius juoksis, kad yra atsidūręs situacijoje, kurią puikiai supranta visi, laikantys vištas: kartais krepšelyje vis lieka vienas pamirštas, pasislėpęs ir, galiausiai, sugedęs kiaušinis.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtent todėl Vytaras nuspręs pasidaryti unikalią kiaušinių laikymo sistemą, kuri atskirtų šviežius nuo nešviežių ir padėtų išvengti netvarkos. Tačiau, kaip įprasta jo sodyboje, planas nuo pat pradžių klostysis ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi.

REKLAMA
REKLAMA

Laida „Vytaro ferma“
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „Vytaro ferma“

Konstrukcijai gaminti jis imsis lentynėlių, matuos, žymės, koreguos ir, žinoma, bandys. „Matavau, matavau ir primatavau... Sakysiu, kad taip turi būti“, – juokaus Vytaras, bandydamas priderinti tarpus, kurie… pasirodys per dideli kai kuriems kiaušiniams.

REKLAMA

Ar galiausiai jo sugalvotos lentynėlės bus patogios, praktiškos ir tikrai išspręs problemą – sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.

Į sodybą grįš ir Vytaro žmona Laisvė – po dviejų savaičių pertraukos ji žvelgs į vyrą su švelnia ironija ir smalsumu. Vos spėjusi išlipti iš automobilio, Laisvė nusijuoks, kad, jos akimis, namo statybose „nieko neįvyko“.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau Vytaras čia pat pasijus tarsi sodybos gidas – ryžtingai kvies žmoną apžiūrėti kiekvieną kampą ir parodyti, kad darbai tikrai juda. Jis aprodys naujai atsiradusias sienas, pažymėtas būsimas šeimos erdves ir paaiškins, kokie darbai atlikti per tas savaites, kol Laisvės nebuvo.

Po darbų sodyboje Vytaras leisis į dar vieną nuotykį. Jis vyks apžiūrėti neįprasto objekto miške – vietos, vadinamos parku, nors ji atrodo taip, tarsi būtų atsiradusi iš niekur. „Negaliu suprasti, kaip gali atsirasti tokia vieta miške, kuri vadinama parku“, – svarstys Vytaras, žengdamas takeliu tarp rudeninėmis spalvomis nusidažiusių medžių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis sutiks ir vietinį gyventoją, pasikalbės su juo ir apžiūrės kelias keistas, simbolių pilnas skulptūras. Vieta pasirodys ir šiek tiek baugi, ir intriguojanti, ir traukianti – tikra mįslė tarp medžių.

Šio sekmadienio laidoje žiūrovų lauks viskas: juokas, netikėtumai, kaimo buitis, statybos, kūryba ir keistos vietos, kurios pažadina smalsumą.

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų