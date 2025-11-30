Vytaras atsidūrė situacijoje, pažįstamoje visiems, kurie laiko vištas: „Sakysiu – taip turi būti“

Būtent todėl Vytaras nuspręs pasidaryti unikalią kiaušinių laikymo sistemą, kuri atskirtų šviežius nuo nešviežių ir padėtų išvengti netvarkos. Tačiau, kaip įprasta jo sodyboje, planas nuo pat pradžių klostysis ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi.
Konstrukcijai gaminti jis imsis lentynėlių, matuos, žymės, koreguos ir, žinoma, bandys. „Matavau, matavau ir primatavau... Sakysiu, kad taip turi būti“, – juokaus Vytaras, bandydamas priderinti tarpus, kurie… pasirodys per dideli kai kuriems kiaušiniams.
Ar galiausiai jo sugalvotos lentynėlės bus patogios, praktiškos ir tikrai išspręs problemą – sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
Į sodybą grįš ir Vytaro žmona Laisvė – po dviejų savaičių pertraukos ji žvelgs į vyrą su švelnia ironija ir smalsumu. Vos spėjusi išlipti iš automobilio, Laisvė nusijuoks, kad, jos akimis, namo statybose „nieko neįvyko“.
Tačiau Vytaras čia pat pasijus tarsi sodybos gidas – ryžtingai kvies žmoną apžiūrėti kiekvieną kampą ir parodyti, kad darbai tikrai juda. Jis aprodys naujai atsiradusias sienas, pažymėtas būsimas šeimos erdves ir paaiškins, kokie darbai atlikti per tas savaites, kol Laisvės nebuvo.
Po darbų sodyboje Vytaras leisis į dar vieną nuotykį. Jis vyks apžiūrėti neįprasto objekto miške – vietos, vadinamos parku, nors ji atrodo taip, tarsi būtų atsiradusi iš niekur. „Negaliu suprasti, kaip gali atsirasti tokia vieta miške, kuri vadinama parku“, – svarstys Vytaras, žengdamas takeliu tarp rudeninėmis spalvomis nusidažiusių medžių.
Jis sutiks ir vietinį gyventoją, pasikalbės su juo ir apžiūrės kelias keistas, simbolių pilnas skulptūras. Vieta pasirodys ir šiek tiek baugi, ir intriguojanti, ir traukianti – tikra mįslė tarp medžių.
Šio sekmadienio laidoje žiūrovų lauks viskas: juokas, netikėtumai, kaimo buitis, statybos, kūryba ir keistos vietos, kurios pažadina smalsumą.
