TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Vos 37-erių vėžio diagnozę išgirdusi garsi atlikėja pasidalijo naujausia žinia

2025-09-22 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-22 19:40

Po sunkios asmeninės kovos su krūties vėžiu, dainininkė Jessie J pasidalijo įkvepiančiomis naujienomis apie savo karjerą. 37-erių atlikėja šių metų pradžioje sužinojo apie diagnozę, po kurios jai buvo atlikta mastektomija.

Vos 37-erių garsiai atlikėjai smogė vėžys: ragina pastebėti šiuos ženklus laiku (nuotr. 123rf.com)

Po sunkios asmeninės kovos su krūties vėžiu, dainininkė Jessie J pasidalijo įkvepiančiomis naujienomis apie savo karjerą. 37-erių atlikėja šių metų pradžioje sužinojo apie diagnozę, po kurios jai buvo atlikta mastektomija.

0

Dėl sveikatos problemų ji buvo priversta atidėti savo koncertinį turą, tačiau dabar džiaugsmingai pranešė, kad grįžta su nauju albumu, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskelbė žinią

Jessie atskleidė, kad jos ilgai lauktas albumas „Don't Tease Me With A Good Time“ pasirodys lapkričio 28 dieną, ir tai bus pirmasis pilnas jos albumas per septynerius metus.

Dainininkė entuziastingai pasidalijo naujiena su savo gerbėjais socialiniuose tinkluose. Pasak moters, gerbėjai naująjį albumą išgirs lapkričio 28 d.

Taip pat Jessie J su sekėjais pasidalijo būsimo albumo viršelio dizainu, sulaukusi šiltų reakcijų. Vienas gerbėjas komentaruose išreiškė susižavėjimą: „Jessie... noriu tiesiog padėkoti. Per viską – širdgėlą, sunkumus, kovą su sveikata – tu nenustojai eiti pirmyn. Ir dabar, sužinojus, kad pasirodys tavo naujas albumas, aš tiesiog esu apstulbintas. Tikrai žaviuosi tavimi.“

Kitas pridėjo: „Tavo muzika visada buvo šviesa daugeliui iš mūsų, bet šis albumas... jis jaučiasi kitoks. Jis atviras, tikras ir kupinas tavo stiprybės. Nekantrauju išgirsti kiekvieną žodį, kiekvieną natą, kiekvieną emociją, kuria daliniesi.“

Emocingą žinutę Jessie J perdavė ir renginyje Esekse, kur surengė savo sugrįžimo koncertą. Scenoje ji atvirai pasidalijo savo išgyvenimais: „Prieš 11 savaičių man buvo atlikta krūties operacija. Praėjusį kartą, kai koncertavau, aš net nenumaniau, kas manęs laukia. Ir aš vis dar esu atsigavimo kelyje.“

Ji pridūrė: „Esu be galo dėkinga, kad čia esu. Net neįsivaizduojate, kaip man gera matyti tiek daug jūsų dainuojančių kartu po visų šių metų. Jaučiuosi lyg mažas vaikas, kuris vis dar daro tai, ką myli.“

