Vilnietė prabilo apie kraupų išpuolį: kaimynas ją sumušė, o telefoną rado užkastą Vingio parke

Apie spalio 5-ąją Vilniuje, Gerosios Vilties gatvėje, nutikusį įvykį moteris nusprendė prabilti sulaukusi šimtų žinučių. Ji teigia, kad prieš tai tarp jos ir kaimyno jau buvo kilę keli konfliktai, tačiau tikėjosi, jog situaciją pavyks išspręsti taikiai. Dėl vykstančio teisinio proceso dalies aplinkybių ji viešinti negali, o visus įvykius ir jų vertinimą palieka teisėsaugai.
Konfliktas su kaimynu baigėsi ligoninėje
„Susilaukus šimtų žinučių, su advokato leidimu, noriu papasakoti savo istoriją.
Pastaruoju metu dalijausi įvykiu, nutikusiu 2026 m. spalio 5 d., tačiau plačiau komentuoti nenorėjau, nes tuo metu nesijaučiau tam pasiruošusi ir saugi. Šiandien noriu papasakoti, ką teko išgyventi. Viskas vyko Gerosios vilties g. Vilniuje. Dėl vykstančio teisinio proceso kai kurių detalių negaliu atskleisti, todėl pasakojime sąmoningai praleisiu tam tikrą informaciją.
Istorija ilga, tačiau tikiuosi, kad ją perskaitę geriau suprasite, kodėl nusprendžiau prabilti.
Viskas prasidėjo nuo naujų namų.
Ieškojau būsto sau ir savo mažametei dukrytei, kurią auginu viena. Su Dievo malone radau butą, kuris atrodė tobulas – būtent tokį, kokio mums reikėjo. Pradėjome jį tvarkyti, dažyti sienas ir kurtis naujus namus.
Tačiau dar nepradėjus normaliai gyventi šiame bute prasidėjo konfliktai su šalia gyvenančiu kaimynu. Jis reiškė nepasitenkinimą dėl mano bute esančių žmonių ir triukšmo. Nors vienas iš pirmųjų konfliktų kilo sekmadienį apie 14 val., stengiausi situaciją spręsti ramiai. Paprašiau draugų kalbėti tyliau ir kaimynui paaiškinau, kad artimiausiomis dienomis gali pasitaikyti triukšmo dėl minimalaus remonto. Atsiprašiau už galimus nepatogumus.
Po kelių dienų, šeštadienį apie 17.30 val., kabinome karnizus ir gręžėme lubas. Nežinojome, kad tokiems darbams taikomi laiko apribojimai. Kaimynui atėjus ir prasidėjus konfliktui, darbus iš karto nutraukėme bei atsiprašėme.
Tačiau situacija tuo nesibaigė.
Mūsų butų durys yra viena šalia kitos ir jas atidarius jos trukdo viena kitai. Konflikto metu kaimynas pravėrė savo duris, todėl man buvo sunku uždaryti savąsias. Kai paprašiau jų neužstoti, prasidėjo žodiniai įžeidinėjimai ir filmavimas. Galiausiai, man mėginant uždaryti savo duris, kaimynas jomis stipriai trenkė man į krūtinės sritį. Jaučiausi išgąsdinta ir pažeminta, todėl iškviečiau policiją.
Atvykę pareigūnai pasikalbėjo su kaimynu. Nenorėjau iš karto rašyti pareiškimo, nes tikėjausi, kad po šio įvykio situacija pasikeis. Juk kalbame apie žmogų, su kuriuo gyveni tame pačiame daugiabutyje ir kurio negali tiesiog išvengti.
Deja, mano viltis nepasiteisino.
Įvykiai tęsėsi.
Kitą dieną, grįždama su dukryte iš pamaldų, laiptinėje susidūriau su tuo pačiu kaimynu ir jo palaidu šunimi. Laiptinėje buvo ankšta, todėl paprašiau jo mus aplenkti, tačiau jis to nepadarė. Vėliau, mums pasiekus savo aukštą, kilo dar vienas konfliktas dėl durų kilimėlio. Į provokacijas nesivėliau ir tiesiog įėjau į butą.
Maždaug po pusvalandžio pastebėjau, kad mano bute dingo elektra. Prieš tai buvau mačiusi kaimyną laiptinėje, tačiau pati nemačiau, kas nutiko elektros tiekimui. Bandydama išeiti į laiptinę ir patikrinti skaitiklį susidūriau su situacija, kai negalėjau normaliai atidaryti savo buto durų, nes kaimynas buvo pravėręs savąsias. Tai tęsėsi kurį laiką. Kreipiausi į policiją ir vėliau pateikiau informaciją per elektroninę policijos sistemą.
Tą patį vakarą, apie 22 val., laukiau atvykstančio draugo. Norėdama jį pasitikti, išėjau iš buto. Tuo metu dukrytė jau miegojo. Kaimynas mane sustabdė ir pasakė, kad iškvies vaiko teisių apsaugos specialistus, nes esą palieku vaiką vieną. Taip pat išsakė grasinančius žodžius, kad neleis man ramiai gyventi ir nuolat kvies policiją.
Šie žodžiai mane išgąsdino. Paprašiau draugo ateiti manęs pasitikti. Kai kaimynas suprato, kad gali ateiti kitas žmogus, jis grįžo į savo butą.
Tuo metu dar nežinojau, kad kitą rytą mano gyvenimas pasikeis iš esmės.
2026 m. spalio 5-oji. Diena, kurios nepamiršiu.
Apie 10 val. ryto grįžau namo po to, kai nuvežiau dukrytę į darželį. Tvarkiausi po kraustymosi ir norėjau išnešti likusias dėžes. Buvau pravėrusi buto duris, įsijungusi muziką ir kalbėjausi telefonu su draugu.
Staiga išgirdau, kad kažkas tranko mano duris. Pradėjau eiti jų link. Praėjus vos kelioms sekundėms, durys jau buvo atlapotos, o kaimynas priėjo prie manęs.
Toliau viskas vyko labai greitai.
Mano teigimu, kaimynas išplėšė telefoną man iš rankų, sugriebė mane už kaklo ir pradėjo smaugti. Jis ištempė mane į laiptinę ir kelis kartus smogė kumščiais. Vėliau nubėgo į savo butą su mano telefonu ir užsirakino.
Likau be telefono, negalėdama iš karto išsikviesti pagalbos. Daužiau į jo duris ir prašiau jį grąžinti. Po kelių minučių jis išėjo iš buto ir pradėjo leistis laiptais žemyn.
Bandžiau susigrąžinti telefoną ir išsikviesti pagalbą. Lauke garsiai šaukiau, prašydama pagalbos. Jam išgirdus ir grįžus į laiptinę situacija vėl tapo fizine: mėginant susigrąžinti telefoną, tarp mūsų kilo grumtynės, kurių metu suplyšo jo kelnių šonas. Po to jis vėl pradėjo man smūgiuoti ir stipriai pastūmė laiptų link.
Krisdama susitrenkiau galvą. Akyse aptemo, pradėjo spengti ausyse, jaučiau stiprų skausmą. Laikydamasi už turėklų mėginau atsistoti ir pasiekti savo aukštą, tačiau buvau labai nusilpusi.
Pasiekusi ketvirtą aukštą vėl susidūriau su kaimynu. Mano teigimu, jis dar kartą pradėjo man smūgiuoti. Tik pasirodžius kaimynėms fizinis konfliktas liovėsi. Maldavau iškviesti greitąją medicinos pagalbą, nes jaučiau didžiulį skausmą.
Atvykus policijai aiškinau, kad man reikalinga medikų pagalba. Buvau išvežta į ligoninę. Ten nustatytas kryžkaulio lūžis, galvos ir šonkaulių sumušimai.
Tai nebuvo paprastas konfliktas tarp kaimynų. Tai buvo įvykis, po kurio mano kasdienybė pasikeitė iš esmės.
Telefonas ir tai, kas vyko vėliau.
Po įvykio telefonas dingo. Vėliau, naudodamasi jo buvimo vietos nustatymo funkcija, pastebėjau jo judėjimą. Telefonas galiausiai buvo rastas susuktas į maišelį ir užkastas Vingio parke, netoli gyvenamojo pastato.
Šias aplinkybes ir kitus su įvykiu susijusius faktus palieku teisėsaugai vertinti.
Nenoriu viešai spręsti, kas kaltas ir kokios teisinės pasekmės turi kilti. Tam yra tyrimas ir teismas. Tačiau noriu, kad žmonės suprastų, kokias pasekmes gali turėti fizinis smurtas.
Kas vyksta dabar?
Ligoninėje praleidau dešimt dienų. Manęs laukia gijimas ir reabilitacija. Dar prieš kelias dienas rūpinausi namais, darbu, dukryte ir paprastais kasdieniais dalykais, o dabar turiu iš naujo mokytis gyventi su fiziniais apribojimais ir susitaikyti su tuo, kas nutiko.
Esu be galo dėkinga Dievui, kad įvykio metu dukrytė buvo darželyje ir fiziškai nenukentėjo. Šiuo metu ji saugi su mano tėvais. Mintis apie tai, kas galėjo nutikti, jeigu ji būtų buvusi namuose, man yra viena skaudžiausių.
Taip pat sunku suvokti, kad po tokio įvykio turiu ne tik gydyti kūną, bet ir atgauti saugumo jausmą savo namuose.
Apie vykstančius teisinius procesus daugiau nekomentuosiu. Tikiuosi, kad visos aplinkybės bus išsamiai ištirtos, o sprendimai bus priimti remiantis įrodymais ir įstatymais.
Kodėl nusprendžiau visa tai papasakoti?
Noriu ne keršto, o saugumo. Noriu, kad žmonės suprastų, jog kartais net ir stengiantis išvengti konfliktų gali nutikti dalykų, kuriems niekas nėra pasiruošęs.
Jeigu susiduriate su grasinimais ar fiziniu smurtu, neignoruokite to, kas vyksta. Kreipkitės pagalbos, fiksuokite įvykius, saugokite įrodymus ir pasirūpinkite savo bei artimųjų saugumu.
Niekada negalvojau, kad teks apie tokią patirtį kalbėti viešai. Tačiau šiandien jaučiu, kad tylėti man nebereikia. Tikiuosi mano istorija pasieks daugiau žmonių akių ir suprasite, kad vien pipirinių dujų turėjimas su savimi apsaugoti negali.
Aš dar sveikstu. Manęs laukia ilgas kelias, kol galėsiu grįžti į įprastą gyvenimą. Tačiau tikiu, kad po truputį atsistosiu ant kojų – tiesiogine ir perkeltine prasme.
Ačiū kiekvienam, kuris parašė, paskambino, palaikė, aplankė ar tiesiog buvo šalia. Jūsų palaikymas man reiškia daugiau, nei galiu apsakyti žodžiais.
Dievas man suteikia stiprybės net tada, kai atrodo, kad jos nebeliko. Tikiu teisingumu ir tikiu, kad ateis diena, kai vėl jausiuosi saugi savo namuose.
Saugokite save ir savo artimuosius“, – įspėjo Deimantė.
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