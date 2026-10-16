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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

1 sveikatos paslauga šiems lietuviams priklauso nemokamai: nesakykite, kad nežinojot

2026-10-16 11:20 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-16 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo 2026 m. spalio 5 d. iki gruodžio 19 d. Karoliniškių poliklinikoje vyksta storosios žarnos vėžio prevencinės programos skatinimo kampanija. Jos metu pacientai, atlikę slapto kraujo išmatose (iFOBT) tyrimą ir atitinkantys kampanijos sąlygas, papildomai galės nemokamai atlikti vitamino D tyrimą.

Lašelinė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Nuo 2026 m. spalio 5 d. iki gruodžio 19 d. Karoliniškių poliklinikoje vyksta storosios žarnos vėžio prevencinės programos skatinimo kampanija. Jos metu pacientai, atlikę slapto kraujo išmatose (iFOBT) tyrimą ir atitinkantys kampanijos sąlygas, papildomai galės nemokamai atlikti vitamino D tyrimą.

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Storosios žarnos vėžys – viena dažniausių onkologinių ligų Lietuvoje. Ankstyvosiose stadijose liga dažnai nesukelia jokių pastebimų simptomų, todėl reguliari profilaktinė patikra yra itin svarbi.

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Kodėl verta pasitikrinti?

Slapto kraujo išmatose (iFOBT) tyrimas padeda nustatyti plika akimi nematomą kraujavimą, kuris gali būti vienas iš storosios žarnos pakitimų požymių.

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Laiku atliktas tyrimas suteikia galimybę anksčiau pastebėti galimus sveikatos sutrikimus ir prireikus atlikti papildomus tyrimus.

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Storosios žarnos vėžio prevencinė programa skirta 50–74 metų (imtinai) vyrams ir moterims. Pagal programą iFOBT tyrimas atliekamas nemokamai kartą per dvejus metus.

Kaip dalyvauti kampanijoje?

Dalyvauti paprasta:

Pasitikrinkite, ar jums priklauso tyrimas. Kampanijoje gali dalyvauti 50–74 metų (imtinai) pacientai, atitinkantys storosios žarnos vėžio prevencinės programos sąlygas ir turintys teisę atlikti iFOBT tyrimą.

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Atlikite iFOBT tyrimą. Tyrimui reikalingas išmatų mėginys paimamas namuose, vadovaujantis pateikta instrukcija.

Pristatykite mėginį į Karoliniškių poliklinikos laboratoriją. Tai būtina padaryti nuo 2026 m. spalio 5 d. iki gruodžio 19 d. imtinai.

Pasinaudokite papildoma galimybe. Jei atitinkate visas kampanijos sąlygas, jums bus suteikta galimybė nemokamai atlikti vitamino D tyrimą.

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Svarbu! Jei iFOBT tyrimui skirtą mėgintuvėlį gavote anksčiau, tačiau mėginio dar nepristatėte, kampanijoje taip pat galite dalyvauti. Svarbiausia, kad mėginio pristatymo metu atitiktumėte prevencinės programos sąlygas ir jį pristatytumėte kampanijos laikotarpiu.

Kam priklauso nemokamas vitamino D tyrimas?

Nemokamas vitamino D tyrimas suteikiamas pacientams, kurie:

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Yra 50–74 metų amžiaus (imtinai).

Atitinka storosios žarnos vėžio prevencinės programos sąlygas.

Turi teisę atlikti iFOBT tyrimą pagal prevencinę programą kartą per dvejus metus.

Nuo 2026 m. spalio 5 d. iki gruodžio 19 d. imtinai pristato iFOBT mėginį į Karoliniškių poliklinikos laboratoriją.

Nemokamas vitamino D tyrimas nesuteikiamas, jei iFOBT tyrimas atliekamas mokamai, paskirtas ne pagal storosios žarnos vėžio prevencinę programą, paskirtas dėl kitų medicininių indikacijų (pavyzdžiui, gydytojo specialisto) arba pacientas neatitinka prevencinės programos kriterijų.

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Kada galima atlikti vitamino D tyrimą?

Pacientai, atitinkantys kampanijos sąlygas, nemokamu vitamino D tyrimu gali pasinaudoti per 6 mėnesius nuo šio tyrimo paskyrimo informacinėje sistemoje dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad vitamino D tyrimui kraujas imamas tik darbo dienomis (pirmadieniais–penktadieniais).

Kur ir kada pristatyti iFOBT mėginį?

Pirmadieniais–penktadieniais, 7:00–20:00 val.:

Karoliniškių poliklinika – L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius.

Lazdynų sveikatos priežiūros centras – Erfurto g. 15, Vilnius.

Pilaitės sveikatos priežiūros centras – Karaliaučiaus g. 11, Vilnius.

Šeštadieniais, 8:00–16:00 val.:

Karoliniškių poliklinika – L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius.

Neatidėliokite profilaktinės patikros!

Reguliarūs prevenciniai tyrimai padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius net ir tuomet, kai jaučiatės gerai.

Kviečiame pasinaudoti storosios žarnos vėžio prevencine programa ir papildoma galimybe nemokamai išsitirti vitamino D kiekį.

Kampanija vyksta iki 2026 m. gruodžio 19 d. imtinai.

Šaltinis: Karoliniškių poliklinika

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