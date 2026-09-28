Lietuvos moterims – skubus įspėjimas

Poliklinikos Radiologijos ir diagnostikos skyriaus vedėjas, gydytojas echoskopuotojas Antanas Pempė ragina moteris neatidėlioti sveikatos patikros.
Ragina nemokamai pasitikrinti sveikatą
Šeškinės poliklinikoje moterys kviečiamos nemokamai pasitikrinti pagal krūties vėžio prevencinę programą.
„Nesvarbu, koks profesionalus yra gydytojas, jis negalės jums padėti, jei jūs neatvyksite pasitikrinti“, – sako Šeškinės poliklinikos Radiologijos ir diagnostikos skyriaus vedėjas, gydytojas echoskopuotojas Antanas Pempė.
Daugelis krūties vėžio atvejų ankstyvose stadijose nesukelia nei skausmo, nei kitų aiškiai juntamų simptomų. Dėl šios priežasties profilaktiniai tyrimai išlieka vienu svarbiausių būdų ligą pastebėti laiku.
Kviečiame moteris nemokamai pasitikrinti pagal krūties vėžio prevencinę programą Šeškinės poliklinikoje“, – rašoma įraše.
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