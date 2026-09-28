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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Lietuvos moterims – skubus įspėjimas

2026-09-28 16:15 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-28 16:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeškinės poliklinika socialiniame tinkle „Facebook“ primena moterims apie krūties vėžio prevenciją. Gydytojai atkreipia dėmesį, kad ankstyvosiose ligos stadijose gali nebūti nei skausmo, nei kitų aiškiai juntamų simptomų. Dėl to profilaktiniai tyrimai yra ypač svarbūs, nes padeda ligą pastebėti laiku.

Lašelinė, vėžys (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Šeškinės poliklinika socialiniame tinkle „Facebook“ primena moterims apie krūties vėžio prevenciją. Gydytojai atkreipia dėmesį, kad ankstyvosiose ligos stadijose gali nebūti nei skausmo, nei kitų aiškiai juntamų simptomų. Dėl to profilaktiniai tyrimai yra ypač svarbūs, nes padeda ligą pastebėti laiku.

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Poliklinikos Radiologijos ir diagnostikos skyriaus vedėjas, gydytojas echoskopuotojas Antanas Pempė ragina moteris neatidėlioti sveikatos patikros.

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Ragina nemokamai pasitikrinti sveikatą

Šeškinės poliklinikoje moterys kviečiamos nemokamai pasitikrinti pagal krūties vėžio prevencinę programą.

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„Nesvarbu, koks profesionalus yra gydytojas, jis negalės jums padėti, jei jūs neatvyksite pasitikrinti“, – sako Šeškinės poliklinikos Radiologijos ir diagnostikos skyriaus vedėjas, gydytojas echoskopuotojas Antanas Pempė.

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Daugelis krūties vėžio atvejų ankstyvose stadijose nesukelia nei skausmo, nei kitų aiškiai juntamų simptomų. Dėl šios priežasties profilaktiniai tyrimai išlieka vienu svarbiausių būdų ligą pastebėti laiku.

Kviečiame moteris nemokamai pasitikrinti pagal krūties vėžio prevencinę programą Šeškinės poliklinikoje“, – rašoma įraše.

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