 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus nuotrauka sukėlė tikrą audrą internete: sulaukė didžiulio dėmesio

2025-11-16 16:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 16:44

Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius pasidalijo nuotrauka savo socialinio tinklo paskyroje, kuri sukėlė tikrą audrą – sureagavo tūkstančiai internautų.

R. Duchnevič (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius pasidalijo nuotrauka savo socialinio tinklo paskyroje, kuri sukėlė tikrą audrą – sureagavo tūkstančiai internautų.

REKLAMA
0

Ja jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Tūkstančiai reakcijų

Nuotraukoje vicemeras užfiksuotas išlipantis iš ežero.

Prie jos jis rašė: „Labas rytas! Kas dar lipa iš lovos, o kas jau iš vandens“.

Akimirka sulaukė beveik 4 tūkst. patiktukų ir kelių šimtų komentarų.

Žmonės rašė:

„Va čia tai meras!!! Jėga“.

Vooooov, pagarba, did-iuojames savo MERU“.

„Nepersišaldyk. Šaunuolis“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų