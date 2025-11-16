Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus nuotrauka sukėlė tikrą audrą internete: sulaukė didžiulio dėmesio

Ja jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Tūkstančiai reakcijų
Nuotraukoje vicemeras užfiksuotas išlipantis iš ežero.
Prie jos jis rašė: „Labas rytas! Kas dar lipa iš lovos, o kas jau iš vandens“.
Akimirka sulaukė beveik 4 tūkst. patiktukų ir kelių šimtų komentarų.
Žmonės rašė:
„Va čia tai meras!!! Jėga“.
„Vooooov, pagarba, did-iuojames savo MERU“.
„Nepersišaldyk. Šaunuolis“.
