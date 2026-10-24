Viktorijai Mauručaitei pakeitus išvaizdą – pasipylė komplimentai: „Atjaunėjote mažiausiai 10 metų“

Savo „Instagram“ paskyroje Viktorija pasidalijo vaizdo įrašais iš grožio salono, kuriuose užfiksuotas jos pokyčių procesas.
Parodė išvaizdos pokyčius
Iki tol ilgus šviesius plaukus nešiojusi moteris nusprendė juos patrumpinti.
„Kartais pokyčiui užtenka žirklių.
Trumpi plaukai – nauja pradžia?! O jūs už ilgus ar trumpus?“ – sekėjų nuomonės klausė Viktorija.
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Naujasis Viktorijos įvaizdis sulaukė daugybės teigiamų reakcijų. Komentaruose sekėjai gyrė jos išvaizdą ir rašė, kad trumpesni plaukai jai labai tinka.
„Labai gražu, kaip tinka“, – rašė viena komentatorė.
„Super, labai geras sprendimas. Labai gražu, atjaunėjot minimum 10 metų“, – pridūrė kita.
„Geras! Labai tinka“ – komentavo gerbėja.
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Neseniai naujienų portalui tv3.lt duotame interviu Viktorija pasakojo, kad gyvenimo tempas šiemet buvo itin aktyvus ir kupinas skirtingų patirčių. Kaip pabrėžė pašnekovė, jų būta tiek smagių, tiek liūdnesnių.
„Gyvenimas šiais metais buvo labai spalvotas, margas ir intensyvus. Jeigu atvirai, nuo Naujųjų metų iki dabar viskas pralėkė tarsi per porą mėnesių. Labai greitai, net per greitai. Apskritai mūsų visų gyvenimo tempas per didelis, jau reikia traukti rankinį stabdį, nes ta karuselė yra kažkas beprotiško. Norėtųsi kartais laiką sustabdyti ir gerus dalykus patirti neskubant. Po truputį mokomės tai daryti“, – pasakojo V. Mauručaitė.
Šiemet Viktorijos gyvenime būta itin didelio įvykio – po ilgos pertraukos ji sugrįžo į sceną su grupe „Viktorija ir Vitražas“, vėl susitiko su gerbėjais ir įsitikino, kad jos atliekamos dainos vis dar sulaukia nuoširdaus publikos palaikymo.
„Tai buvo didžiulė atsakomybė. Nėra paprasta sugrįžti. Juk dabar scenoje yra daug naujokų, jaunų žmonių, pasiekiančių dideles aukštumas. Be to, aš visada buvau už kokybišką produktą. Nesvarbu, kad atlieku popmuziką, man visada buvo svarbu kokybė, prodiuserių darbas ir profesionali komanda šalia.
Kai kvieti žmones susitikti po ilgo laiko, visi žiūri į tave per padidinimo stiklą. Bet esame labai patenkinti rezultatu, dirbome nuoširdžiai ir manau, kad mums labai gerai pavyko“, – džiaugėsi dainininkė.
Sugrįžusi į sceną Viktorija džiaugiasi ne tik galimybe vėl dainuoti, bet ir publikos reakcijomis. Atlikėją maloniai nustebino tai, kad žmonės ją prisimena, laukia koncertų ir ateina susitikti su seniai pamėgta muzika. Tačiau sugrįžimas atskleidė ir kitą šou verslo pusę.
„Ruošiantis didžiajam sugrįžimui tos patirtys buvo pačios įvairiausios. Po pertraukos tikrai buvo visokių staigmenų šiame šou versle. Maniau, kad jų galima išvengti, bet pasirodo, ne. Smulkiai nedetalizuosiu, bet po šių metų galėčiau labai riebią knygą parašyti. Jeigu netyčia atsitiktų taip, kad nuspręsčiau daugiau ant scenos nelipti, gal ta knyga ir atsirastų“, – šyptelėjo V. Mauručaitė.
Visgi kol kas tokių planų Viktorija neturi – gerbėjai ją ir toliau matys dainuojančią scenoje. Šią vasarą ji lankė įvairias Lietuvos bendruomenes ir miestelius, o sulaukti kvietimai dar kartą priminė, kiek daug žmonių vis dar nori išgirsti jos atliekamas dainas.
„Jei yra norinčiųjų ir kolektyvas gali susiderinti, koncertuojame kartu su grupe. O jei nepavyksta, važiuoju ir viena. Kadangi sugrįžau, planuoju lipti į sceną ir toliau. Juk tai ne žaidimų aikštelė, negali ateiti, pažaisti ir išeiti.
Šou industrijoje negalima nuvilti žmonių, nes jie nebepatikės pigiais triukšmais apie sugrįžimus ar išsiskyrimus. Aš esu tiesos ir tikrumo žmogus, nemėgstu melo. Todėl nepasakosiu istorijų, kad išsiskyrėme, o po mėnesio vėl sugrįžome“, – tvirtai kalbėjo pašnekovė.