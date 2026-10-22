Į sceną sugrįžusi Viktorija Mauručaitė atsakė, ar ir toliau dainuos: „Galėčiau riebią knygą parašyti“

Su naujienų portalu tv3.lt gimtadienio proga kalbėjusi V. Mauručaitė atsivėrė apie tai, kokiomis nuotaikomis gyvena dabar, prasitarė apie netikėtumus šou versle ir atskleidė, ar gebėjai ją ir toliau matys dainuojančią scenoje.
Metai kupini įvykių
49-ąjį gimtadienį mininti Viktorija konkrečių planų šventei šiemet neturi. Visgi atlikėja neslepia – jau yra pagalvojusi ir apie kitąmet laukiantį ypatingą jubiliejų.
„Šiemet planų kol kas neturiu, bet žiūrėsiu pagal nuotaiką. Galbūt sugalvosiu ką nors spontaniškai. Manau, kad kitąmet jau tikrai norėsis surengti šventę. Jau ir artimiesiems buvau apie tai užsiminusi. Bet pirmiausia, žinoma, to jubiliejaus dar reikia sulaukti“, – šyptelėjo V. Mauručaitė.
Paklausta, kaip jaučiasi artėdama prie penkiasdešimtmečio, Viktorija neslėpė, kad nors savo amžiaus niekada neslepia ir jam didelės reikšmės neteikia, mintys apie bėgantį laiką aplanko.
„Įprastai nekreipiu dėmesio į tuos metus ir niekada jų neslepiu, nes nematau prasmės to daryti. Bet kai jau galvoji, kad po metų suksis skaičius, kurio pirmas skaitmuo – penketas, o po to nulis, imi suprasti, kad tai – jau gyvenimo pusiaukelė“, – atviravo ji.
Šiemet Viktorijos gyvenimo tempas buvo itin aktyvus ir kupinas skirtingų patirčių. Kaip pabrėžė pašnekovė, jų būta tiek smagių, tiek liūdnesnių.
„Gyvenimas šiais metais buvo labai spalvotas, margas ir intensyvus. Jeigu atvirai, nuo Naujųjų metų iki dabar viskas pralėkė tarsi per porą mėnesių. Labai greitai, net per greitai. Apskritai mūsų visų gyvenimo tempas per didelis, jau reikia traukti rankinį stabdį, nes ta karuselė yra kažkas beprotiško. Norėtųsi kartais laiką sustabdyti ir gerus dalykus patirti neskubant. Po truputį mokomės tai daryti“, – pasakojo V. Mauručaitė.
Pasak jos, bėgant metams keičiasi ir požiūris į kasdienybę. Daugiau dėmesio norisi skirti tam, kas anksčiau galbūt atrodė savaime suprantama.
„Turbūt natūralu, kad bėgant metams pradedi kitaip vertinti tam tikrus dalykus. Žiūriu ir matau, kaip auga mano dukros, anūkės, kaip keičiasi jų gyvenimai... Kartais tikrai norisi sustabdyti laiką“, – pridūrė pašnekovė.
Po ilgos pertraukos sugrįžo į sceną
Šiemet Viktorijos gyvenime būta itin didelio įvykio – po ilgos pertraukos ji sugrįžo į sceną su grupe „Viktorija ir Vitražas“, vėl susitiko su gerbėjais ir įsitikino, kad jos atliekamos dainos vis dar sulaukia nuoširdaus publikos palaikymo.
„Tai buvo didžiulė atsakomybė. Nėra paprasta sugrįžti. Juk dabar scenoje yra daug naujokų, jaunų žmonių, pasiekiančių dideles aukštumas. Be to, aš visada buvau už kokybišką produktą. Nesvarbu, kad atlieku popmuziką, man visada buvo svarbu kokybė, prodiuserių darbas ir profesionali komanda šalia.
Kai kvieti žmones susitikti po ilgo laiko, visi žiūri į tave per padidinimo stiklą. Bet esame labai patenkinti rezultatu, dirbome nuoširdžiai ir manau, kad mums labai gerai pavyko“, – džiaugėsi dainininkė.
Sugrįžusi į sceną Viktorija džiaugiasi ne tik galimybe vėl dainuoti, bet ir publikos reakcijomis. Atlikėją maloniai nustebino tai, kad žmonės ją prisimena, laukia koncertų ir ateina susitikti su seniai pamėgta muzika. Tačiau sugrįžimas atskleidė ir kitą šou verslo pusę.
„Ruošiantis didžiajam sugrįžimui tos patirtys buvo pačios įvairiausios. Po pertraukos tikrai buvo visokių staigmenų šiame šou versle. Maniau, kad jų galima išvengti, bet pasirodo, ne. Smulkiai nedetalizuosiu, bet po šių metų galėčiau labai riebią knygą parašyti. Jeigu netyčia atsitiktų taip, kad nuspręsčiau daugiau ant scenos nelipti, gal ta knyga ir atsirastų“, – šyptelėjo V. Mauručaitė.
Visgi kol kas tokių planų Viktorija neturi – gerbėjai ją ir toliau matys dainuojančią scenoje. Šią vasarą ji lankė įvairias Lietuvos bendruomenes ir miestelius, o sulaukti kvietimai dar kartą priminė, kiek daug žmonių vis dar nori išgirsti jos atliekamas dainas.
„Jei yra norinčiųjų ir kolektyvas gali susiderinti, koncertuojame kartu su grupe. O jei nepavyksta, važiuoju ir viena. Kadangi sugrįžau, planuoju lipti į sceną ir toliau. Juk tai ne žaidimų aikštelė, negali ateiti, pažaisti ir išeiti.
Šou industrijoje negalima nuvilti žmonių, nes jie nebepatikės pigiais triukšmais apie sugrįžimus ar išsiskyrimus. Aš esu tiesos ir tikrumo žmogus, nemėgstu melo. Todėl nepasakosiu istorijų, kad išsiskyrėme, o po mėnesio vėl sugrįžome“, – tvirtai kalbėjo pašnekovė.
Tad ko Viktorija tikisi iš ateinančių metų?
„Norėčiau produktyvių, pozityvių ir, be abejo, sveikų metų. Jei esi sveikas, viskas gyvenime lengvai įveikiama. O toliau – įdomaus, muzikalaus ir koncertais gausaus laikotarpio. Svarbiausia – gyventi pozityviai“, – kalbėjo V. Mauručaitė.