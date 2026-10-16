Viktorija Mauručaitė viešai kreipėsi į mylimąjį Artūrą: „Visada tai žinok...“

Spalio 16-ąją gimtadienį švenčiantis Artūras sulaukė viešų mylimosios V. Mauručaitės žodžių.
Mauručaitė kreipėsi į vyrą
Juos moteris paviešino socialiniuose tinkluose, įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
„Labai didžiuojuosi tavimi, Artūrai! Esi stipriausias ir pozityviausias sutiktas žmogus mano gyvenime. Esi pavyzdys ir mokytojas visiems, kurie turi galimybės, sėkmės ir laimės būti šalia tavęs.
Tu įkvėpsi, patarsi, pasidalinsi, nesitikėdamas niekada nieko iš kito. Tiki žmogiškumu ir žmonėmis, kad ir kiek jie tave jau nuvylę. Žavi tuo, jog VISADA atrandi tą ryžtą ir drąsą eiti savo keliu nepaisant pačių įvairiausių iššūkių.
Kaip toj tavo mėgiamoj dainoj, aš myliu savo gyvenimą, aš galingas, aš magiškas, aš laisvas – ir taip! Tu toks! Ir visada tai žinok!!!!
Mylim tave ir džiaugiamės turėdami tave šalia!
Su gimtadieniu, Artūrai!!!! Ir svarbiausia... žaliai baltų pergalių!“ – rašė V. Mauručaitė.