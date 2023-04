Viktorija Siegel – apie mamos vaidmenį: „Ji už vaiką perkąs gerklę“

Savo poziciją V. Siegel-Suodaitė išsakė socialinio tinklo „Instagram“ istorijose.

Nuomonės formuotoja nesupranta, kaip jos vyras L. Suodaitis gali viešai kalbėti ir žeminti jos mamą Valentiną. Pasak vyro, būtent uošvė turi daugiausiai įtakos Viktorijos gyvenime.

„Ir lygiai taip pat laidoje jis pažemino ir mano mamą, bet aš noriu pasakyti tik viena: jokia normali mama dėl pinigų savo vaiko laimės nežlugdys. Savo sekėjų tarpe, manau, turiu labai daug mamų ir kiekviena man pritars, kad jei matys, jog jos vaikas yra nelaimingas, arba su juo elgiamasi negerai, ji už vaiką perkąs gerklę. Mūsų situacija nebuvo išimtis.

Koks išsilavinęs, protingas žmogus galėtų viešai liesti tokią šventą temą kaip mama? Man mama yra šventas dalykas apie kurį, juolab viešai, kalbėti yra gėda. Ir kaip vakar jau minėjau, kalbėsiu faktais ir įrodymais, nes aš puikiai suprantu, kad jums sunku manimi patikėti, o kai kalbama yra faktais, tai kur kas svariau. Čia aš palieku turto deklaracijas tais metais, kai buvo sakoma, kad mes pradėjome santykius ir atėjome į juos su vienodu kapitalu. Jeigu žmogus norės apsiginti, apsigins“, – „Instagram“ istorijose kalbėjo V. Siegel-Suodaitė.

Primename, kad smurtu prieš sutuoktinę Viktoriją Siegel apkaltintas verslininkas Laurynas Suodaitis ryžosi atvirai išpažinčiai, kurios metu atskleidė, kad šeimos namas – uošvės rankose.

Vyras teigė, kad santykiai buvo taikūs iki tol, kol jųdviejų gyvenime neatsirado „dideli pinigai“.

„Šitas planas buvo vedamas ant skyrybų, o skyrybos kas yra? Dalybos. Tąsėmės, tąsėmės, finale – taukšt, supranti, aš jau sužinau per kitus galus, kad namas ant mamos užrašytas“, – Delfi TV laidoje „Nepatogūs klausimai“ sakė Laurynas, pridurdamas, kad jo uošvienė, Viktorijos mama Valentina, šeimoje „diriguoja viskam“.

Kalbos, kad Suodaičiai ketina nutraukti santuoką, pramogų pasaulio užkulisiuose sklandė jau kurį laiką. Pokalbio metu Laurynas prisipažino dėjęs didžiules pastangas „suklijuoti šeimą“.

„Aš savo restartą padariau areštinėje, viskas, man dabar, žinai, sūnus yra svarbiausia. Žinai, ką aš paaiškinsiu sūnui? Kad jis gyvenime neužlėktų taip, kaip aš užlėkiau“, – atviravo žinomas vyras.

V. Siegel-Suodaitė instagrame taip pat atsiprašė sekėjų, kuriems melavo apie tobulą gyvenimą: „Aš nuo vakar gaunu tikrai labai daug žinučių iš jūsų, savo pačios iškarpų iš interviu, iš laidų, iš savo pačios pasisakymų, ką aš sakiau. Tai buvo mano žodžiai, už kuriuos šiandien aš noriu kiekvieno iš jūsų atsiprašyti, už tam tikrą durninimą, galima pasakyti, jūsų, ir už piešimą paveikslo, kurio nebuvo.

Pasakojau ir sakiau tai, ko nėra, bet tai, ką norėjau, kad jūs matytumėt. Žinau, kad daug kam gali tai atrodyti juokinga, kvaila, tie mano atsiprašymai. Dalis žmonių galvos – ai va, Laurynas nuo jos čia neva kaukes nuiminėja, tikrą veidą rodo, tai ji puolė atsiprašinėti. Tačiau aš noriu apginti save ir šiek tiek papasakoti dėl ko aš taip sakiau ir dariau. Labai noriu, kad jūs išgirstumėte mane.

Visi gerai prisimena, kaip mūsų santykiai su Laurynu prasidėjo: kokiu negražiu būdu, poelgiu tiek iš mano, tiek iš Lauryno pusės, Danieliaus atžvilgiu. Ir jūs įsivaizduojate, prie viso to kipišo ir prie viso to viešumo, kuris buvo prasidėjęs į mūsų, kaip poros, pusę, dar būtų iškilęs klausimas ir informacija, kad į šiuos santykius ateiname gyventi aš – su kapitalu, uždirbtais pinigais, nekilnojamu turtu, automobiliu ir vyras, kuris ateina be viso šito.

Jūs būtumėte dar labiau jį užsipuolę, nes traktuotumėte, kad mes gyvename abu – iš ko? Iš Danieliaus pinigų. Ne tik merginą, sugyventinę paėmė iš šeimos, bet dar ir pinigus. Ir jūs net nebūtumėte gilinęsi, kieno tie pinigai – ar mano, ar Danieliaus uždirbti. Jūs būtumėte suvalgę Lauryną negyvai, nes ten situacija tikrai buvo nepavydėtina.

Aš jau buvau įpratusi prie to pykčio, komentarų, įvairiausių antraščių ir panašiai. Man tai nebuvo nauja, bet Laurynas, kuris atėjo į šiuos santykius, jam tai buvo nauja. Aš jį taip stipriai mylėjau, besąlygiškai mylėjau ir norėjau kuo maksimaliau jį apsaugot nuo visos šitos šūdo lavinos, kuri buvo prasidėjusi į mūsų, kaip poros, pusę.

Kiekvienas žino: kai moteris uždirba daugiau už vyrą, kai moteris turi kapitalo, nekilnojamo turto daugiau už vyrą, tai kerta tam vyrui, gyvenančiam šalia, per vyrišką ego. Tai yra normalu. Ir aš ką dabar galvoju, kur aš padariau didžiulę klaidą – aš prisimelavau jums visiems, išaukštinau jį, kad „mes“, „mūsų“ vien tam, kad jo nepažeminti, bet kaip atsitiko.. Pažiūrėkit, kaip apsisuko. Su tuo peiliu jis man taip smogė į nugarą.. Tas žmogus, už kurį, aš galvojau, galvą galiu guldyti. Tas žmogus, dėl kurio aš buvau pasiruošusi padaryti viską, visiškai viską.

Ir aš vakar pamačiau interviu gana žymaus modelio, kurio metu ta moteris sakė, kiek daug dėl vyro ji yra prisimelavusi savo darbovietėje ir galiausiai jai buvo labai gėda. Tai mano darbovietė realiai yra čia, instagrame. Man yra beprotiškai gėda, aš žinau, kad jums labai sunku pasitikėti manimi, bet aš pasistengsiu daugiau niekada jūsų nenuvilti. Ir man tikrai šiai dienai yra sunku apsiginti. Ir aš jus puikiai suprantu. Bet aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį ne tik į žodžius, bet ir į veiksmus.

Žmogus, kuris sako, kad eina į kiekvieną laidą vien tam, kad apsiginti, o į laidas jis eina kiekvieną dieną, net ir į žinias.. Aš vakar jo paprašiau parodyti tik vieną vienintelį dalyką, kas jau tikrai daugumai po to būtų aišku. Man žmogus atsakė, kad nesivels į šias nesąmones ir jokių popieriukų čia nekels į instagramą. Tuo tarpu, pabrėžiu, jis sako, kad į laidas eina apsiginti. Tai jam užtektų vieną popieriuką čia įdėti ir viskas, jis save apgintų, nereikėtų eiti į visas laidas.

Tai realiai tie visi jo vaikščiojimai į laidas yra toks kaip blablabla ir jis viską stato ant vieno, ko nei jis, nei aš negalime atskleisti, įrodyti dėl vykstančio tyrimo. Ir atkreipkite dar į vieną dalyką dėmesį: neduok Dieve instagrame kas nors pasisako ne taip, kaip jam palanku. Ar tai nepažįstami žmonės, ar bendri draugai, pažįstami. Jis labiau taktiškai ir tarp eilučių juos pažemina. Ir tebūnie, jis daro nemaloniai man, aš darau nemaloniai jam. Bet protingas žmogus įžvelgs vieną dalyką: savo pasisakymuose jis daro psichologinį spaudimą ir manipuliaciją, norėdamas užčiaupti tuos žmones, kurie bando pasisakyti ne jam naudinga linkme.“

Primename, kad V. Siegel-Suodaitė instagrame prakalbo po L. Suodaičio įrašo, kuris pasisakė taip pat socialiniame tinkle.

„Tai ką, tradiciškai noriu pasisveikinti su jumis tomis dienomis, kai pavyksta sūnų pamatyti. Šiandien jį jau paleidau, vėl tos trys fainos valandos ir nefainas išsiskyrimas. Buvo čia reikalų paskutinėmis dienoms. Kasdien, aišku, jų yra. Vakar mačiau vėl tokia bangelė. Kažkaip antradieniai kaip komunikacinių patologijų įsirėžė. Vėl nuo ryto matau sujudimą dėl kitų žmonių. Užmiršom jau mes neva tai smurtą, vaiko klausimus, dabar, panašu, visa Lietuva gyvens turto dalybomis.

Matosi, kad jau trys savaitės ir kiekvieną savaitę, matyt, ateina po naują patarėją vis ką nors pakurti. Neva tai smurtas, paskui tai neva „žaizdas mačiau“, paskui tai neva jau psichologinis smurtas, paskui „aš instagrame nesiaiškinsiu“. Dabar jau turto dalybos prasidėjo. Vakar iš ryto įmonę dalijo, paskui vakare namą ir kažkokių įrodymų prašot jūs. Pasilikit gal tas demagogijas teismui ar deryboms, nežinau, kaip prisišvies finale.

Jei jūs galvojat, kad užkursit čia kažkokį teismą instagrame ir nuo žmonių nuomonės priklausys, labai klystat. Jei patarėjais atsiranda pseudo guru, tai ir gal likit prie savo savo pseudo temų ir teisinių klausimų nevartykit, nes buvo „kiekvienas teisininkas pasakys“, o šiandien teisininkai pasakė atvirkščiai.

Nesu įsitikinęs, kaip jums, bet man tai jau darosi šiek tiek sudėtinga tarp tų versijų susigaudyti. Turbūt, jeigu dar viena išlįs, jau pradėsiu konspektuotis, kad visą istoriją sugaudyti. Kol kas panašu, kad čia tik turinio memams bandoma prikurti. O jei galvojat, kad mane išprovokuosit kažką mėtyti į instagramą ir popierius kažkokius kelti, tai sudėtingai. Gal jūs likit prie saulėgrąžų gliaudymo.

Kitas momentas – linkėjimai Rasai, kad vakar mane paminėjo. Nepasišnekam tiesiogiai, tai per instagramą pasišnekėsim. Viskas faina, kad Viktorija nėra pasakius, kad vaiko neduos, bet jūs gal pabandykit patys pasibūti bent po šitas dvi valandas kas antrą darbo dieną su savo vaikais ir per Velykas nematyti, ir papasakokit man, kaip čia yra, koks čia davimas.

Tai va, užbaigiant visą šitą instagramo akistatą vakarykštę, kol turbūt vėl išlįs kokios nors nesąmonės bandant nukreipti dėmesį nuo pagrindinės temos, aš irgi norėjau pasidalinti naujienomis apie man pačio brangiausio turto dalybas. Šiandien gavome raštą iš vaikų teisių, kurie pasakė, jog man jokių auklių nereikia susitinkant su vaiku ir aš teises su žmona raštiškai turiu lygiai tokias pačias, kaip ir ji.

Labai tikiuosi, kad baigsis advokatų ar jų klientų manipuliacijos, kažkaip pavyks mums susistatyti grafiką ir mažius galės daugiau pas mane pabūti, nes tas tąsymasis po 2-3 valandas kiekvieną dieną nelabai ir mažiukui padeda. Taigi, geros naujienos.

Ir dar tokia replika trijų savaičių proga – jei iš tikrųjų yra draugų, kurie nori šitoje situacijoje kažkaip padėti, o ne po šlovės šviesa pasimaudyti, tai tikriausiai tam, ką jūs čia ginat ir palaikot, reikėtų gal perduoti, kad yra civilizuotesnių būdų tvarkytis su tokiomis problemomis gyvenime, negu taip, kaip vyksta dabar.

Galbūt finale reiktų atsijunkyti nuo gimdytojų ir vieną kartą kaip suaugusiems žmones susėsti prie stalo ir per porą susitikimų šitą reikalą išsispręsti, nes kol kas tai čia pasaka be galo ir, panašu, kad, kaip Tapinas sakė, jei mes ne tik instagrame, antraštėse, bet ir žiniose atsiduriame, tai čia ilgai ir nuobodžiai.. Jei iš tikrųjų norite padėti, štai, jums receptas, kaip galite padėti“, – „Instagram“ istorijose kalbėjo L. Suodaitis.