Viktorija Siegel pripažino melavusi sekėjams: „Pasistengsiu daugiau niekada jūsų nenuvilti“

„Aš nuo vakar gaunu tikrai labai daug žinučių iš jūsų, savo pačios iškarpų iš interviu, iš laidų, iš savo pačios pasisakymų, ką aš sakiau. Tai buvo mano žodžiai, už kuriuos šiandien aš noriu kiekvieno iš jūsų atsiprašyti, už tam tikrą durninimą, galima pasakyti, jūsų, ir už piešimą paveikslo, kurio nebuvo.

Pasakojau ir sakiau tai, ko nėra, bet tai, norėjau, kad jūs matytumėt. Žinau, kad daug kam gali tai atrodyti juokinga, kvaila, tie mano atsiprašymai. Dalis žmonių galvos – ai va, Laurynas nuo jos čia neva kaukes nuiminėja, tikrą veidą rodo, tai ji puolė atsiprašinėti. Tačiau aš noriu apginti save ir šiek tiek papasakoti dėl ko aš taip sakiau ir dariau. Labai noriu, kad jūs išgirstumėte mane.

Visi gerai prisimena, kaip mūsų santykiai su Laurynu prasidėjo: kokiu negražiu būdu, poelgiu tiek iš mano, tiek iš Lauryno pusės, Danieliaus atžvilgiu. Ir jūs įsivaizduojate, prie viso to kipišo ir prie viso to viešumo, kuris buvo prasidėjęs mūsų, kaip poros, pusę, dar būtų iškilęs klausimas ir informacija, kad į šitus santykius ateiname gyventi aš – su kapitalu, uždirbtais pinigais, nekilnojamu turtu, automobiliu ir vyras, kuris ateina be viso šito.

Kaip jūs būtumėte dar labiau jį užsipuolę, nes traktuotumėte, kad mes gyvename abu – iš ko? Iš Danieliaus pinigų. Ne tik merginą, sugyventinę paėmė iš šeimos, bet dar ir pinigus. Ir jūs net nebūtumėte gilinęsi, kieno tie pinigai - ar mano, ar Danieliaus uždirbti. Jūs būtumėte suvalgę Lauryną negyvai, nes ten situacija tikrai buvo nepavydėtina.

Ir aš kaip aš: aš jau buvau įpratusi prie to pykčio, komentarų, įvairiausių antraščių ir panašiai. Man tai nebuvo nauja, bet Laurynas, kuris atėjo į šiuos santykius, jam tai buvo nauja. Aš jį taip stipriai mylėjau, besąlygiškai mylėjau ir aš norėjau kuo maksimaliau jį apsaugot nuo visos šitos šūdo lavinos, kuri buvo prasidėjusi į mūsų, kaip poros, pusę.

Kiekvienas žino, kai moteris uždirba daugiau už vyrą, kai moteris turi kapitalo, nekilnojamo turto daugiau už vyrą, tai kerta tam vyrui, gyvenančiam šalia, per vyrišką ego. Tai yra normalu. Ir aš ką dabar galvoju, kur aš padariau didžiulę klaidą – aš prisimelavau jums visiems, išaukštinau jį, kad „mes“, „mūsų“ vien tam, kad jo nepažeminti, bet kaip atsitiko.. Pažiūrėkit, kaip apsisuko. Su tuo peiliu jis man taip smogė į nugarą.. Tas žmogus, už kurį, aš galvojau, galvą galiu guldyti. Tas žmogus, dėl kurio aš buvau pasiruošusi padaryti viską, visiškai viską.

Ir aš vakar pamačiau interviu ganažymaus modelio, kurio metu ta moteris sakė, kiek daug dėl vyro ji yra prisimelavusi savo darbovietėje ir galiausiai jai buvo labai gėda. Tai mano darbovietė realiai yra čia, instagrame. Man yra beprotiškai gėda, aš žinau, kad jums labai sunku pasitikėti manimi, bet aš pasistengsiu daugiau niekada jūsų nenuvilti. Ir man tikrai šiai dienai yra sunku apsiginti. Ir aš jus puikiai suprantu. Bet aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį ne tik į žodžius, bet ir į veiksmus.

Žmogus, kuris sako, kad eina į kiekvieną laidą vien tam, kad apsiginti, o į laidas jis eina kiekvieną dieną, net ir į žinias.. Aš vakar jo paprašiau parodyti tik vieną vienintelį dalyką, kas jau tikrai daugumai po to būtų aišku. Man žmogus atsakė, kad nesivels į šias nesąmones ir jokių popieriukų čia nekels į instagramą. Tuo tarpu, pabrėžiu, jis sako, kad į laidas eina apsiginti. Tai jam užtektų vieną popieriuką čia įdėti ir viskas, jis save apgintų, nereikėtų eiti į visas laidas.

Tai realiai tie visi jo vaikščiojimai į laidas yra toks kaip blablabla ir jis viską stato ant vieno, ko nei jis, nei aš negalime atskleisti, įrodyti dėl vykstančio tyrimo. Ir atkreipkite dar į vieną dalyką dėmesį: neduok Dieve instagrame kas nors pasisako ne taip, kaip jam palanku. Ar tai nepažįstami žmonės, ar bendri draugai, pažįstami. Jis labiau taktiškai ir tarp eilučių juos pažemina. Ir tebūnie, jis daro nemaloniai man, aš darau nemaloniai jam. Bet protingas žmogus įžvelgs vieną dalyką: savo pasisakymuose jis daro psichologinį spaudimą ir manipuliaciją, norėdamas užčiaupti tuos žmones, kurie bando pasisakyti ne jam naudinga linkme.

Ir lygiai taip pat laidoje jis pažemino ir mano mamą, bet aš noriu pasakyti tik viena: jokia normali mama dėl pinigų savo vaiko laimės nežlugdys. Aš, savo sekėjų tarpe, manau, turiu labai daug mamų ir kiekviena man pritars, kad jei matys, jog jos vaikas yra nelaimingas, arba su juo elgiamasi negerai, ji už vaiką perkas gerklę. Mūsų situacija nebuvo išimtis.

Koks išsilavinęs, protingas žmogus galėtų viešai liesti tokią šventą temą kaip mama? Man mama yra šventas dalykas apie kurį, juolab viešai, kalbėti yra gėda. Ir kaip vakar jau minėjau, kalbėsiu faktais ir įrodymais, nes aš puikiai suprantu, kad jums sunku manimi patikėti, o kai kalbama yra faktais, tai kur kas svariau. Čia aš palieku turto deklaracijas tais metais, kai buvo sakoma, kad mes pradėjome santykius ir atėjome į juos su vienodu kapitalu. Jeigu žmogus norės apsiginti, apsigins“, – „Instagram“ istorijose kalbėjo V. Siegel-Suodaitė.