Skyrybų advokatas sureagavo į Viktorijos Siegel žodžius: atsakė, kada turtas dalijamas

Skyrybų advokatas Dainius Židanavičius socialiniuose tinkluose ryžosi pasisakyti bendru komentaru, kaip gali vykti turto dalybos. Įrašu jis pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Straipsnyje teigiama, kad „bet kuris teisininkas pasakytų, kad tai, kas įsigyjama iki vestuvių, nėra dalinama“. Kadangi nesu „bet kuris teisininkas“, leisiu sau pateikti bendro pobūdžio komentarą, kad toli gražu ne kiekvienu atveju iki santuokos įgytas turtas nėra dalijamas. Juk asmenys neretai iki santuokos veda bendrą ūkį, gyvena šeimyninį gyvenimą (de facto šeima), todėl vien formali turto registracija vieno asmens vardu, kuomet bendrai gyvenama ir vedamas bendras ūkis su kitu asmeniu iki santuokos negarantuoja, kad turtas netaps dalybų objektu.

Juo labiau, būna atvejų, kuomet vieno asmens lėšomis perkamas turtas, kito jėgomis (darbu ir žiniomis) organizuojamas (derinamas) būsto įrengimas. Galiausiai paminėti reiktų ir atvejus, kuomet santuokos metu iš esmės pagerinamas kito sutuoktinio iki santuokos įgytas turtas.

Ir spėkite, kas nutinka tokiu atveju? O gi turtas teismo tvarka gali būti pripažintas bendru sutuoktinių turtu“, – rašė jis.

Primename, kad antradienį smurtu kaltinamam Laurynui Suodaičiui atskleidus daugiau detalių apie konfliktą, pasisakė ir pati Viktorija Siegel.

„Labai patogu žmogui statyti visą komunikaciją ant to, ko nei jis, nei aš šiai dienai įrodyti negalima dėl labai paprastos priežasties – vyksta ikiteisminis procesas. Kaip pasakytų mokytoja mokykloje: šaunuolis, sėsk, 10. O dabar pašnekėkime faktais, kuriuos galima įrodymais.

Neviešinsiu to, kas neturi faktų, nes tai žodžių žaismas aš prieš jį arba kas geriau sumanipuliuos prieš auditoriją. Tai pradėkime nuo pagrindinio fakto – namas, apie kuri tiek buvo kalbėta toje laidoje. Įkelsiu pirkimo, pardavimo sutartį 2021 metais dar iki vestuvių. Bet kuris teisininkas pasakytų, kad tai, kas įsigyjama iki vestuvių, nėra dalinama.

Aš tada noriu faktų iš kitos pusės. Jei jis teigia, kad namas yra mūsų, tai pateik man įrodymus, pervedimų, banko išrašus, kiek tu finansiškai prisidėjai prie šio namo pirkimo. Ir aš taip nenorėjau veltis į visą šitą šūdą ir viešinti to, bet žinot, kas mane privertė, jūs patys.

Kodėl jūs mane trypiate, išgirdę vieną melagingą pusę, net neišgirdę manęs, neišklausę, aš tikrai iki paskutinio laikiausi, kad neįsivelčiau į visą šitą šūdą, bet šiai dienai neturiu kito pasirinkimo, tai aš eisiu faktais, o ne išgalvotais dalykais, kurių įrodyti neįmanoma.

Noriu išgirsti faktais, kas, anot jo, buvo užrašyta man ir mano mamai. Visur garsiai rėkiama, todėl galima susidaryti tokią nuomonę, kad jis visą Viktorijos Siegel elektroninę parduotuvę ir sukūrė. Bet ne jis ten prakaitą liejo ir dirbo be perstojo. Jei mane sekate, tai žinote, kad tai ne pirma mano elektroninė parduotuvė, ir ne paskutinė. Surinksiu ir daugiau faktų į krūvą ir juos jums parodysiu“, – „Instagram“ kalbėjo V. Siegel.

Balandžio 18-ąją Laurynas Suodaitis vėl ryžosi atskleisti detalių apie įvykį, dėl kurio jis buvo išvežtas į areštinę.

„Tyrimo statuso nežinau, tačiau yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame aš praėjusią savaitę buvau pripažintas nukentėjusiuoju dėl to paties, kuo buvau apkaltintas – smurtu artimoje aplinkoje. Ganėtinai seniai mano interesas buvo išlaikyti šeimą. Tikėjausi, kad neisime tuo keliu, bet kai suvokiau, kad namuose yra pareigūnai, nuvažiavau į ligoninę. Važiavimas į ligoninę buvo būdas apsidrausti. Pirmiausiai susimokėjau už tai, kad pasidaryčiau kraujo tyrimą nustatyti blaivumui.

Kai vyras dėl smurto yra pasodinamas į areštinę, tai dažniausiai visuomenė jį nuteisia iškart, be konkretaus, teisingo teismo.

Skirtumas tarp mano išvykimo iš namų ir kiemo kamerų vaizdų, kuriuose užfiksuoti atvykę pareigūnai yra apie 2 valandos“, – pokalbį pradėjo vyras.

Apie tai Laurynas Suodaitis kalbėjo LNK televizijos laidoje „Labas vakaras, Lietuva“, kur jis atskleidė daugiau detalių apie prieš dvi savaites jų namuose prasidėjusį konfliktą.

Kaip teigė jis, tuo metu, kai Viktorija Siegel iškvietė pareigūnus, jis buvo ligoninėje. Paklaustas, ar pats patyrė sužeidimų, detalizuoti jis nenorėjo.

Paprašytas paaiškinti, ar jų namuose kada nors buvo panašių konfliktų, vyras patikino, kad buvo sulaukęs grasinimų dėl galimo sulaikymo:

„Buvo užuominų, kad gali taip įvykti – ji yra minėjusi, kad galiu būti kaltinamas smurtu, įspėjo apie visuomenės reakciją į tai paskui. Į policiją pats kreipiausi tada, kai išėjau iš areštinės. Buvo atlikti visi procedūriniai veiksmai, dėl kurių pradėtas buvo ikiteisminis tyrimas, – neslėpė jis. – Tokio lygio konfliktas mums yra pirmas.“

Laurynas Suodaitis išleistas iš areštinės (nuotr. TV3)

Primename, kad sekmadienį „Delfi TV“ laidoje „Nepatogūs klausimai“ į žiūrovų klausimus atsakinėjęs L. Suodaitis atskleidė V. Siegel kuriamą skyrybų planą ir pavydą.

Balandžio 17-ąją L. Suodaitis socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje padėkojo žmonėms, kurie jį palaiko ir atskleidė, kad laukia susitikimas su sūnumi.

„Kažkaip jau kurį laiką čia nebuvau, bet, turbūt, tik man taip atrodo, nes, panašu, kad daug žmonių žiūrėjo vakar mūsų su Rolandu interviu. Tai kažkaip jaučiau pareigą visiems labai padėkoti už palaikymą, už žinutes. Daug žmonių rašė, kad šiaip nerašau, bet dabar parašysiu. Ačiū jums, kad tai padarėte, tai yra be galo svarbu ir duoda tikrai kažkaip stiprybės šiek tiek ir vilties tokiose situacijose.

Tai nieko naujo šiandien. Tik dėl to, kad gera diena, laukiu pasimatymo su mažium, džiaugiuosi labai, kad pavyko su kitos pusės advokatais sutarti popietinį laiką, nes praeitą savaitę tai praktiškai, trečiadienį, pramiegojo pusę mūsų susitikimo, penktadienį irgi visas toks apsnūdęs ir irzlokas buvo, nes tie dantys dygsta. O dabar laukiu saugiu atstumu nuo buvusių namų, kol pamiegos ir kai pabus, tikiuosi, bus žymiai linksmesnis ir jau šiandien mums pavyko susitarti susitikt trims valandoms, nes turiu pats atvažiuoti pasiimti, tai vien kelionė vien valandą trunka“, – instagrame kalbėjo jis.

L. Suodaitis teigė, kad labai pasiilgo savo sūnaus, kurio nematė visą savaitgalį: „Kitiems gal tai nesijaučia, bet man tai kiekviena diena tokia... Kažkaip. Gerai, kad mūsų technologijos ir telefonai leidžia nuotraukas, ir video pasižiūrėti. Tai labai laukiu, atsiųsim jums linkėjimus su mažium iš mūsų susitikimo. Dar kartą ačiū labai visiems už tokias gražias žinutes.

Dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti. Du kartus per interviu sakiau ir noriu dar kartą pabrėžti papildomai, nes tikrai jaučiu pareigą tą padaryti ir didžiulį dėkingumą – bičiuliams ir mano aplinkai, kuri taip susitelkė aplink mane per šiuos įvykius. Tai tikrai visiems pamoka, turbūt, iš mano šitos situacijos, kad reikia be galo vertinti tokius žmones ir kad nenusipirksi net ir labai norėdamas tokių dalykų. Reikia tikrai pagalvoti, kad turi tokių žmonių, kurie už tave mūru stoja, ir ar tu taip už visus stotum ir pasidaryti iš to išvadas. Darkart ačiū jiems, jie patys žino, kas jie yra ir aš tai labai labai vertinu“, – dar kartą padėkojo L. Suodaitis.

Primename, kad konfliktas šeimos namuose įvyko balandžio 4-ąją. Kaip teigė L. Suodaitis, tai buvo eilinė diena – jo sutuoktinė V. Siegel buvo išvykusi į Kauną, dieną juodu nesimatė.

L. Suodaitis vakare nuvyko į ligoninę, kur sulaukė policijos atstovų skambučio – kvietimo pasikalbėti.

„Su policija susitikome jau ligoninėj – jie dar palaukė, kol man sutvarkė visus reikalus. <...> Vienas iš tų dalykų buvo tai, kad jie paėmė kraujo mėginį, kad aš buvau absoliučiai blaivus tą vakarą. Visada yra prielaidos, kad išgėręs, dar kažkokių tokių nesąmonių“, – sprendimą, kodėl vyko į gydymo įstaigą, argumentavo L. Suodaitis.

Paklaustas, kaip vertina šią savaitę pasirodžiusius V. Siegel svarstymus, esą jis yra narcizas, „Delfi TV“ laidoje „Nepatogūs klausimai“ Laurynas prisipažino tokių sutuoktinės kalbų nesureikšminantis.

„Man yra ant tiek vienodai – netampyk vaiko, tu vadink mane kaip nori, viskas. Jinai galvojo, kad ant manęs užvažiuos, kad man labai svarbu – viskas, tu mano įvaizdį jau sukalei antradienį, viskas – dabar tu gali pasakoti apie mane ką nori“, – užtikrintai kalbėjo L. Suodaitis.

Sulaukęs klausimo, ar tiesa, kad jo sutuoktinė yra labai pavydi, Laurynas atsakė teigiamai bei pateikė pavyzdį –- esą, kai jis išvažiuodavo į medžioklę ar golfo treniruotę, V. Siegel jam nuolat skambindavo bei prašydavo įsijungti kamerą.

L. Suodaitis teigė, kad per draugystės laikotarpį, jis nėra išėjęs vienas vakarieniauti su draugais.

„Į vieną bernvakarį tik esu išvažiavęs, bet tuo metu ji išvarė į Monaką su mama. Daugiau – kažkokios kelionės, komandiruotės, betkas, kur yra be jos, yra tabu. <...> Aš taip gyvenau ir tada galvoji – o mano gyvenimo kokybė kur?“ – laidoje „Nepatogūs klausimai“ retoriškai klausė Laurynas.

Pokalbio metu vyras atskleidė, kad jo ir sutuoktinės santykiai pradėjo klibėti praėjusių metų pabaigoje jiems viešint Balio saloje.

Kol pora su vaikais mėgavosi poilsiu, V. Siegel motina Valentina Lietuvoje vykdė planą – gavusi įgaliojimą tvarkė reikalus.

Laurynas teigė, kad jo ir Viktorijos santykiai buvo taikūs iki tol, kol jųdviejų gyvenime neatsirado „dideli pinigai“.

„Šitas planas buvo vedamas ant skyrybų, o skyrybos kas yra? Dalybos. Tąsėmės, tąsėmės, finale – taukšt, supranti, aš jau sužinau per kitus galus, kad namas ant mamos užrašytas“, – Delfi TV laidoje „Nepatogūs klausimai“ sakė L. Suodaitis, pridurdamas, kad jo uošvienė, Viktorijos mama Valentina, šeimoje „diriguoja viskam“.

Pokalbio metu vyras sulaukė klausimo apie sutuoktinės motinystės įgūdžius.

„Ar dėl to, kad aš pasakysiu, kad kažkas yra bloga mama, aš nuo to būsiu geresnis tėvas? Nebūsiu. <...> Kiekvienas gyvenime pasirenka, kuo jam būti. Ateis po kurio laiko gal jai irgi suvokimas, kad galbūt vaikam reikia daugiau laiko skirti – vualia, nuo to tik vaikai išloš.

Duok, Dieve, kad taip įvyktų. Visi mato, išvadas savo pasidaro – nuo to, kad aš kažką pasakysiu, šioje situacijoje nuo to tikrai geriau nebus“, – svarstė L. Suodaitis.