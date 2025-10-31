Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodė retai matoma Roberto Javtoko žmona Vilma: suspindo elegancija

2025-10-31 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 15:00

Žinomos Lietuvos moterys susirinko į grožio renginį, kuriame buvo pristatytos profesionalios kosmetikos „G. M. Collin“ naujienos ir aptartos odos priežiūros tendencijos. Jame dalyvavo ir retai viešumoje matoma Roberto Javtoko  žmona Vilma Javtokienė.

Robertas Javtokas, Vilma Javtokienė (nuotr. SCANPIX ir nuotr. Ruslano Kondratjevo)
33

Žinomos Lietuvos moterys susirinko į grožio renginį, kuriame buvo pristatytos profesionalios kosmetikos „G. M. Collin“ naujienos ir aptartos odos priežiūros tendencijos. Jame dalyvavo ir retai viešumoje matoma Roberto Javtoko  žmona Vilma Javtokienė.

REKLAMA
1

Moteris renginyje suspindo elegancija.

Vilma ir Robertas Javtokai džiaugiasi šeimos pagausėjimu
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilma ir Robertas Javtokai džiaugiasi šeimos pagausėjimu

Elegantiškas įvaizdis

Buvusio krepšininko žmona buvo pasipuošusi ilgu, šviesios rožinės spalvos kardiganu. Ji vilkėjo juodas kelnes ir juodą palaidinę. 

Mūvėjo dailius batelius su aukso spalvos elementais.

Plaukus buvo elegantiškai susikėlusi į viršų, dalį jų palikdama kristi ant pečių.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų