V. Povilionienei šiemet sukako 80-imt.
Laukia išskirtinis koncertas
Primename, kad lapkričio 29 d. 15 val. Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje įvyks išskirtinis, vienintelis Veronikos Povilionienės koncertas šiemet! Renginyje „Pasidainavimai su Veronika Povilioniene“ bus paminėtos jos dvi reikšmingos sukaktys, scenoje prisijungs žinomi muzikantai, ansambliai ir orkestrai.
Yra balsų, kuriuose telpa visa Lietuva – jos istorija, džiaugsmas ir meilė. Ir yra žmonių, kurių daina peržengia scenos ribas ir tampa šalies gyvenimo dalimi. Viena tokių – legendinė lietuvių folkloro dainininkė, tautos dainos saugotoja ir ambasadorė Veronika Povilionienė, kuri visą gyvenimą skiepijo klausytojų meilę lietuvių liaudies muzikai ir palaikė jos aktualumą moderniomis aranžuotėmis bei netikėtais duetais. Šiemet Veronika mini dvi ypatingas sukaktis – 80-ąjį gimtadienį ir 60 metų scenoje!
Iš Dzūkijos kilusi V. Povilionienė visą savo gyvenimą paskyrė lietuvių liaudies dainai. Jos balsas išskirtinis ne tik tembru, jėga ar atlikimo maniera – jame slypi gilus ryšys su gimtąja žeme, senolių išmintimi ir gyvąja tradicija.
Veronika ne tik atlieka liaudies dainas – ji jas saugo, puoselėja, perduoda jaunajai kartai ir įkvepia iš naujo atrasti jų grožį. Per ilgus kūrybos metus dainininkė koncertavo Lietuvoje ir daugybėje pasaulio šalių, bendradarbiavo su įvairių muzikos žanrų atlikėjais, dalyvavo muzikiniuose ir teatriniuose projektuose.
Jos indėlis į tautosakos paveldo išsaugojimą ir sklaidą įvertintas aukščiausiais Lietuvos apdovanojimais: J.Basanavičiaus premija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino apdovanojimais, Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, tarptautiniu Pasaulio folkloro apdovanojimu ir M.A.M.A. apdovanojimu už viso gyvenimo nuopelnus lietuviškai muzikai.
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