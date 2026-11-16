Edvinas Šeškus ir Dalia Belickaitė pasidalijo džiaugsminga žinia: paviešino vaizdo įrašą

Sekmadienį žinoma pora socialiniuose tinkluose pasidalijo jaukaus ir spalvingo praūžusio gimtadienio akimirkomis. Šiomis akimirkomis E. Šeškus sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Ypatinga diena
Šventėje netrūko rožinių atspalvių, balionų, išskirtinio torto bei džiugių šypsenų artimiausiųjų apsuptyje.
Instagram paskyroje Dalia ir Edvinas pasidalijo jautriu įrašu. Vaizdo įraše galima matyti, kaip gimtadienio rytą tėvai nustebino dukytę Atėnę, papuošdami visą jos kambarį.
„Mūsų mažajai princesei šiandien jau 4-eri!
Atrodo, lyg dar visai neseniai sužinojau, kad laukiuosi, dar visai neseniai grįžome iš gimdymo namų, o ji pati dar buvo tokia mažytė, kurią galėjau valandų valandas sūpuoti savo glėbyje... “ – rašė Dalia.
Gimtadienio šventės vaizduose galima matyti, kaip tėvai džiaugsmingai kilnoja sukaktuvininkę, pasipuošusią puošnia rožine suknele, o aplink susirinkę vaikai džiaugiasi tortu su žvakutėmis ir šventine atmosfera.
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