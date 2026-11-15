Ingridos Šimonytės gyvenime – džiugus įvykis

Jai sueina 52-eji metai.
Neseniai politikė lankėsi tinklalaidėje „Pokalbiai apie pinigus“. Pokalbio metu pasidalinta ne tik profesinėmis įžvalgomis apie milijardinio biudžeto valdymą bei 2008 metų krizės pamokas, bet ir atvirai atskleistas asmeninis požiūris į turto prasmę, korupcijos kainą ir pasirinkimus, kurių neįmanoma įvertinti eurais.
Karjeros pradžia Finansų ministerijoje
Pradėjusi dirbti Finansų ministerijoje 1996 metais dar studijuodama magistrantūroje, I. Šimonytė pasirinko mokesčių sritį, kuri daugeliui atrodė nemaloni ir sausa.
Prisimindama savo pirmosius žingsnius valstybės tarnyboje ir priežastis, padėjusias laimėti konkursą bei sparčiai kilti pareigose, ji atskleidžia tuometinį išskirtinumą:
„Dabar gal labai keistai skamba, bet mano pagrindinis ir didžiausias privalumas prieš kitus žmones buvo tai, kad aš mokėjau anglų kalbą. Tai buvo didžiulis konkurencinis pranašumas ir daug žmonių, kurie tuo metu kalbėtų angliškai pakankamai laisvai Finansų ministerijoj, net nebuvo.“
Anglų kalba leido iškart bendrauti su užsienio konsultantais bei įsitraukti į pasiruošimą deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje.
Politikų atlyginimai ir kanceliarinės lėšos: kodėl I. Šimonytė jų nenaudoja?
Pokalbyje paliesta ir politikų atlyginimų bei vadinamųjų kanceliarinių lėšų tema. I. Šimonytė pastebi, jog visuomenė labai emociškai reaguoja į nedideles, buitiškai suprantamas sumas, tačiau nesigilina į didžiulius biudžeto srautus.
Aiškindama, kodėl visuomenės dėmesys dažniausiai nukrypsta į smulkias išlaidas, ji sako:
„Žmonės neaptarinėja, pavyzdžiui, kelių milijardų papildomos skolos – apie tą penkių milijardų biudžetą mes nelabai suprantame. O štai tuos 50 000 suprantame, nes milijardų nulių skaičius jau yra sunkiai suvokiamas, o čia nulius dar gali suskaičiuoti.“
Būtent dėl šios priežasties I. Šimonytė priėmė asmeninį sprendimą apskritai nenaudoti parlamentinių lėšų:
„Aš išvis nenaudoju šitų pinigų, niekada nenaudojau ir ne dėl to, kad galvoju, kad tai yra blogai. Tiesiog taip taupau savo laiką. Jau esu priėmusi sprendimą, kad toms išlaidoms man užtenka tiek, kiek gaunu atlyginimo. Tai tiesiog sutaupo laiko.“
Visą pokalbį galite išgirsti čia:
Gyvenimas ir karjera
Ji gimė Vilniuje, statybos inžinieriaus ir ekonomistės šeimoje. 1984 m., būdama dešimties, su tėvais iš Žirmūnų mikrorajono persikraustė gyventi į Antakalnį, kuriame ir praleido vaikystę bei jaunystę.
1992 m. sidabro medaliu I. Šimonytė baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Vilniaus Žirmūnų gimnazija) ir iškart po mokyklos įstojo į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, kuriame 1996 m. įgijo verslo administravimo ir vadybos bakalauro laipsnį, o 1998 m. – ekonomikos magistrą. I. Šimonytė ir po studijų tobulinosi ir kvalifikaciją kėlė įvairiuose tarptautinių institucijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, JAV Tarptautinės plėtros agentūros, Europos Sąjungos organizacijų ir kt.) organizuojamuose mokymuose.
1997 m. pradžioje, dar studijuodama magistrantūroje, I. Šimonytė laimėjo konkursą ir Finansų ministerijos Mokesčių skyriuje pradėjo dirbti ekonomiste. Ministerijoje įkūrus Mokesčių departamentą ėjo įvairias pareigas – buvo ekonomistė, skyriaus, vėliau departamento vadovė. Dirbdama daugiausia dėmesio skyrė mokesčių įstatymų derinimui su Europos Sąjungos teise.
2004 m. gegužės mėn. Šimonytė tapo ministerijos sekretore atsakinga už mokesčius, audito, apskaitos ir atskaitomybės klausimus, o 2008 m. – ir už Fiskalinės politikos departamentą. 2009 m. liepos mėn. – 2012 m. gruodžio mėn. 15-oje Vyriausybėje ėjo ministrės pareigas.
Po ilgamečio darbo ministerijoje, 2013–2016 m. Šimonytė tapo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja. Tuo pačiu metu ji užėmė Lietuvos banko valdybos narės pareigas, kuravo priežiūros klausimus, buvo Europos Sąjungos bendros bankų priežiūros institucijos – Priežiūros valdybos – narė.
2014 m. Vilniaus universiteto bendruomenė Šimonytę išrinko išorine Vilniaus universiteto tarybos nare, o 2014–2016 m. – Tarybos pirmininke.
Nuo 2016 m. iki dabar, Ingrida Šimonytė yra Seimo narė, išrinkta Antakalnio vienmandatėje rinkimų apygardoje I ture.
2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke. Jos ministrų kabinetas darbą pradėjo 2020 m. gruodžio 11 d.
Šiemet su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų partija dirba Seimo opozicijoje.
Be gimtosios lietuvių, Šimonytė taip pat moka anglų, lenkų, rusų kalbas, taip pat turi švedų kalbos pagrindus.
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