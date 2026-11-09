Į aktoriaus Vytauto Rumšo jubiliejų sugūžėjo teatro elitas: renginio nepraleido ir seniai matyti veidai

Į Vilniaus Rotušę aktoriaus šeimą, artimuosius, bičiulius, kolegas aktorius, režisierius, teatro ir kino kritikus sukvietė Vidos Ramaškienės paramos fondas.
Jubiliejinis vakaras „Mano mylimoji ir (ne)gailestingoji… Scena“ – septintasis fondo organizuotas teatro ir kino legendų kūrybos vakaras. Tokie vakarai surengti aktoriams Vaivai Mainelytei, Vidui Petkevičiui, Larisai Kalpokaitei, Nijolei Narmontaitei, Juozui Budraičiui, kino režisieriui Algimantui Puipai.
Susirinko garsūs bendražygiai
„Anksčiau po filmavimų ir spektaklių žmonės susiburdavo pabendrauti. Šiandien viskas vyksta taip greitai, kad net viename filme vaidinantys aktoriai kartais nesusitinka. Todėl tokie kūrybos vakarai ir reikalingi – susitikti, pasikalbėti, prisiminti ir palikti pėdsaką ateities kartoms. Informacijos daugėja, o gyvai bendraujame vis mažiau ir mažiau“, – sako fondo vadovė Vida Ramaškienė.
Kūrybos vakarą pradėjo pats V. Rumšas. Jo balsu suskambo eilėraštis „Sielos paslaptis“, scenoje aktorius sukūrė vaikystę atspindėjusį teatro etiudą.
Kelią į tikrąjį V. Rumšą surasti tą vakarą padėjo aktoriaus sūnus, taip pat aktorius V. Rumšas jaunesnysis. Jis pasakojo, kad pirmąjį kartą meilę scenai išpažino būdamas šešerių ar septynerių, sėdėdamas Kalėdų seneliui ant kelių. Paklaustas, kuo norėtų būti užaugęs, Vytautas drąsiai per mikrofoną pareiškė – aktoriumi.
„Tikrai ne dėl to, kad būčiau be proto įsimylėjęs sceną, – pasakojo. – Ne. Buvau matęs savo tėtį scenoje. Sunkiai dirbantį. Be proto mylintį žiūrovus, be proto atsidavusį savo darbui. Ir šiandien čia susirinkę galime daug kalbėti apie jo pasiekimus, apie puikius vaidmenis. Bet labiausiai norisi kalbėti apie Vytautą Rumšą, kurio mes gal net nepažįstam. Apie žmogų, kuris stengiasi gyventi sveikai, bet, atskleisiu, dievina saldainius. Apie žmogų-paslaptį, nes būtent toks iš tiesų ir yra artisto kelias“.
Jubiliatas kūrybos vakare prisiminė savo kelio pradžią, pirmuosius mokytojus, kurie supažindino su teatru, vaidmenis mokykloje ir tuometinėje konservatorijoje, šiandien – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, sutiktus kurso draugus.
„Turiu pasakyti labai rimtai – asmenybės, žmonės, šalia kurių atsiduriame, pastūmėja mus rinktis vienokį ar kitokį kelią. Tai gali būti ir tėvai, ir seneliai, ir mokytojai. Vienas iš tokių žmonių – mano pradinių klasių mokytoja Eleonora Chainauskaitė-Ravickienė. Kartu su ja pastatėme pirmąjį spektaklį. Noriu pasakyti, jei dar turite vaikų, leiskite juos pas tuos žmones, kurie išaugins asmenybes“, – sakė aktorius.
Su V. Rumšu drauge pirmuosius žingsnius teatro studijose žengęs aktorius ir režisierius Sigitas Račkys pasidalijo kartu išgyventų metų prisiminimais. „Pavydžiu, kad pradėjęs dirbti teatre, jame dirbi iki šiol. Mano supratimu, gražiausias dalykas – visą gyvenimą dirbti tame pačiame teatre“, – kalbėjo aktorius.
Per daugiau kaip penkis dešimtmečius scenoje Vytautas Rumšas sukūrė apie šimtą vaidmenų. Tarp ryškiausių – Sidabras „Žaldokynėje“, Klaudijus Nekrošiaus „Hamlete“, Žygimantas Augustas „Barboroje Radvilaitėje“, Harpagonas „Šykštuolyje“ ir XX „Emigrantuose“ bei kiti.
Kritikė ir teatro istorikė Daiva Šabasevičienė savo kalboje priminė svarbiausius V. Rumšo kūrybinio kelio etapus: darbą Jaunimo teatre, bendradarbiavimą su režisieriais Irena Bučiene ir Eimantu Nekrošiumi, scenoje ilgai gyvavusius spektaklius.
„Drąsiai sakau: esate tragikomikas. Visi jūsų vaidmenys turi du pradus – komediją ir tragediją. Ir šiandien šioje scenoje, per šį pusvalandį, jūs abu juos pademonstravote. Per visą savo karjerą jūs visada jaučiate konfliktą, bet kiekvieną kartą norite jį sušvelninti. Nesuvaidinote Tėvo ir Hamleto, bet visada vaidinote visus kitus…“ – kalbėjo D. Šabasevičienė.
Kūrybos vakare kalbėta ne tik apie teatrą. Televizijos režisierius Vytenis Pauliukaitis prisiminė aktoriaus darbus televizijoje ir kine, Saulius Vosylius ir Bronius Bušma – populiaraus lietuviško televizijos serialo „Giminės“ epizodus, istorijomis dalijosi aktorė Adrija Čepaitė. Scenoje skambėjo Rūtos Ščiogolevaitės atliekamos dainos, akomponavo Paulius Zdanavičius. Aktoriaus įvaizdžiu rūpinosi dizaineris Giedrius Paulauskas.