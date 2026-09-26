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TV3 naujienos > Žmonės

Seniai matyta 79-erių Veronika Povilionienė pasirodė viešumoje: dalyvavo ypatingame renginyje

2026-09-26 14:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 14:06
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Dainininkė Veronika Povilionienė rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje Veronika pristatė savo 80-metį ir sceninės veiklos 60-metį įprasminantį trigubą vinilinį albumą.

Dainininkė Veronika Povilionienė rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje Veronika pristatė savo 80-metį ir sceninės veiklos 60-metį įprasminantį trigubą vinilinį albumą.

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Į renginį sugūžėjo būrys V. Povilionienės gerbėjų.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Veronika Povilionienė pristatė savo 80-metį ir sceninės veiklos 60-metį įprasminantį trigubą vinilinį albumą

Ypatingas renginys

Susitikime su legendine Lietuvos dainininke žmonės galėjo ne tik įsigyti vinilus, Rimo Bružo sukurto dokumentinio filmo „Veronika“ ištraukas, bet ir pabendrauti su pačia V. Povilioniene, įsiamžinti kartu ar gauti jos autografą.

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Kaip buvo rašoma pranešime spaudai, vienintelės Lietuvoje vinilo plokštelių spaustuvės „Green Lakes Pressing“ leidybos padalinys „Green Repress“ išleido Veronikos Povilionienės „Antologiją“ kiek anksčiau – albumas buvo pristatytas 2026 m. Vilniaus knygų mugėje. Tačiau Veronikos sveikata tuomet neleido jai susitikti su gerbėjais ir klausytojais, todėl toks susitikimas surengtas šiandien.

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Ruošiant „Antologiją“ leidybai, iš daugiau nei 30 anksčiau išleistų V. Povilionienės albumų buvo atrinkti žymiausi, svarbiausi ir labiausiai jos įvairiapusę kūrybą atspindintys įrašai. Jie, patekę į 3 plokšteles, buvo sugrupuoti į 5 dalis: „Gražiausios giesmės“ – trumpas visų kūrybos etapų kaleidoskopas; „Su Petru Vyšniausku“ ir „Duetai“ plačiau nušviečia Veronikos bendradarbiavimą su kitais atlikėjais; „Akompanuoja orkestrai“ ir „Dainos už Lietuvos Laisvę“ atskleidžia atlikėjos dainų grožį, kai vokalui pritaria daugiainstrumenčiai kolektyvai.

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Visų vinilų apipavidalinimai gausiai iliustruoti Veronikos nuotraukomis – nuo pat vaikystės iki solinių pasirodymų didžiausiose scenose. Visos trys plokštelės klausytojų patogumui parduodamos atskirai, bet ženkli tiražo dalis – tikriesiems Veronikos talento gerbėjams ir muzikos kolekcininkams – sukomplektuota į trigubą albumą standžioje kartono pakuotėje.

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Šių metų Lietuvos muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. Lietuvos folkloro mama pačių muzikantų vadinama V. Povilionienė buvo apdovanota už viso gyvenimo nuopelnus lietuviškai muzikai.

Metų pabaigoje dainininkė švęs garbingą 80 metų jubiliejų, todėl lapkričio 29 d. šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje planuojamas ir solinis V. Povilionienės koncertas!

 

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