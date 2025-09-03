Vaizdo įrašas plinta it virusas: dainininkei į veidą trenkėsi dronas

Netrukus incidento vaizdo įrašas buvo paviešintas socialiniuose tinkluose, praneša Infobae.com.
Vaizdo įrašas plinta it virusas
Internete greitai išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip dainininkė staiga susiima už veido, kai į ją atsitrenkia dronas, o šalia esantys kolegos skuba jai padėti.
Incidentas įvyko koncerto metu Čiklajo mieste, Peru. Renginio dalyviai susirūpino, kad drono sraigtai galėjo sunkiai sužaloti atlikėją. Laimei, po kelių įtemptų sekundžių buvo pranešta, kad Susana Alvarado rimtų sužalojimų išvengė ir netrukus tęsė pasirodymą.
@siempre_hay_un_peruano #corazonserrano #susanaalvarado #peru #dron ♬ sonido original - SiempreHay_UnPeruano
Renginys subūrė tūkstančius gerbėjų, kurie nekantriai laukė galimybės dainuoti kartu su atlikėja. Tačiau be jokio įspėjimo muziką nutraukė netikėtas incidentas, kai dronas prarado kontrolę ir atsitrenkė į dainininkę.
Socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip dronas, tikėtina, skirtas koncerto vaizdams iš oro fiksuoti, netikėtai pavojingai priartėja prie scenos ir atsitrenkia į atlikėją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!