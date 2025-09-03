Kalendorius
Vaizdo įrašas plinta it virusas: dainininkei į veidą trenkėsi dronas

2025-09-03 18:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-03 18:53

Dainininkė Susana Alvarado patyrė įtemptą akimirką, kai pasirodymo metu dronas trenkėsi jai į veidą, sukeldamas publikos susirūpinimą.

Susana Alvarado (nuotr. stop kadras)

Dainininkė Susana Alvarado patyrė įtemptą akimirką, kai pasirodymo metu dronas trenkėsi jai į veidą, sukeldamas publikos susirūpinimą.

2

Netrukus incidento vaizdo įrašas buvo paviešintas socialiniuose tinkluose, praneša Infobae.com.

Vaizdo įrašas plinta it virusas

Internete greitai išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip dainininkė staiga susiima už veido, kai į ją atsitrenkia dronas, o šalia esantys kolegos skuba jai padėti.

Incidentas įvyko koncerto metu Čiklajo mieste, Peru. Renginio dalyviai susirūpino, kad drono sraigtai galėjo sunkiai sužaloti atlikėją. Laimei, po kelių įtemptų sekundžių buvo pranešta, kad Susana Alvarado rimtų sužalojimų išvengė ir netrukus tęsė pasirodymą.

Renginys subūrė tūkstančius gerbėjų, kurie nekantriai laukė galimybės dainuoti kartu su atlikėja. Tačiau be jokio įspėjimo muziką nutraukė netikėtas incidentas, kai dronas prarado kontrolę ir atsitrenkė į dainininkę.

Socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip dronas, tikėtina, skirtas koncerto vaizdams iš oro fiksuoti, netikėtai pavojingai priartėja prie scenos ir atsitrenkia į atlikėją.

