Vaikų gynimo dienai – paramos Ukrainos vaikams koncertas: susibūrė garsiausi šalies atlikėjai

E. Jakilaitis bus vienas iš tų, kurie gegužės 18 dieną Vilniuje, Lukiškių aikštėje, paskleis gerumo bangą.

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Stiprūs kartu“

Tiesiogiai per TV3 bus transliuojamas paramos koncertas „Laisvės vaikams“. Geriausi šalies atlikėjai susibūrė dėl bendro tikslo – padovanoti Ukrainos karo našlaičiams tikrą vasarą ir nepamirštamas emocijas.

REKLAMA

REKLAMA

Šiais metais „Stiprūs kartu“ trečią kartą organizuoja stovyklas Ukrainos našlaičiams. „Į Lietuvą norime pakviesti 500 vaikų, tikimės, kad vasaros atostogos taikioje šalyje į gyvenimą įneš šviesių spalvų, kurių jų kasdienybėje nebelikę. Tai vaikai, patyrę netektį, – gyvenantys globos namuose, pas senelius ar tolimus gimines. Karas sugriovė jų kasdienybę ir vaikystę, norėtume vaikams parodyti, kad ateitis gali būti šviesi, o gyvenimas – kitoks, gražesnis“, – sako E. Jakilaitis.

REKLAMA

Paramos koncertas „Laisvės vaikams“ simboliškai įtvirtins ir naują datą kalendoriuje – pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje Vaikų gynimo diena švenčiama trečiąjį gegužės penktadienį. O gegužės 18 dieną, šeštadienį, vilniečiai ir miesto svečiai laukiami Lukiškių aikštėje.

Pasirodymus koncertui jau rengia atlikėjai Jessica Shy, Monika Liu, Monique, DJ Nevykėlė, Evgenya Redko, Silvester Belt, Free Finga, Gabrielius Vagelis, Jovani, Jurga Šeduikytė, Paulina Paukštaitytė, Eglė Jurgaitytė-EGLLE, Rokas Yan, Angelou, grupės „ba“, „Jauti“, „Mėlyna“, „Shower“.

REKLAMA

REKLAMA

Kartu su E. Jakilaičiu koncertą ves dainininkė J. Šeduikytė bei aktorius, stovyklos „Nuotykių ekspedicija“ vadovas Paulius Tamolė.

„Kai sakau, kad esu laiminga, tai tik dėl to, kiek daug teisingų, sąžiningų, talentingų ir be proto gerų žmonių yra aplink mane. Tikiu, kad Vilniuje gegužės 18 dienos vakarą iš Lukiškių aikštės ir iš televizijos ekranų per Lietuvą nusiris neįtikėtino gerumo banga, kurią aš dažniausiai vadinu tiesiog stebuklu. Jo dalininkais gali tapti kiekvienas, prisidėjęs“, – dalyvių entuziazmu džiaugiasi idėjos autorė, režisierė, paramos renginių organizatorė Agnė Zalanskaitė.

Pirmuosius vaikus iš Ukrainos vasarą „Stiprūs kartu“ ir „Nuotykių ekspedicija“ priėmė dar 2021 metais. Tuomet jiems buvo padovanota viena įsimintiniausių vasarų gyvenime. 2022 metais į Lietuvą buvo pakviesta 500 iš Ukrainos pasitraukusių ir Lietuvoje apsigyvenusių vaikų. Praėjusiais metais tiek pat ukrainiečių vaikų ilsėjosi stovyklose, kurias „Stiprūs kartu“ surengė kartu su rašytoju, teatro ir kino režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu, „FC Barcelona“ futbolo vasaros stovykla Palangoje, jėgos aitvarų vasaros stovykla Kintuose, Klaipėdos buriavimo mokyklos vasaros stovykla.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šiais metais „Stiprūs kartu“ partneriai išlieka tie patys. Ukrainos vaikus taip pat žada priimti ir Robotikos akademijos organizuojama vasaros stovykla.

Didžiausias paramos koncerto organizatorių noras – suteikti ukrainiečių vaikams vasarą ten, kur nekaukia sirenos ir grėsmė nevaikšto iš paskos. „Tai mažiausia, ką galėtų padaryti „Stiprūs kartu“ ir visi tie, kuriuos subūrėme dalyvauti paramos koncerte. Aš pati prieš keletą mėnesių nusprendžiau kas mėnesį nupirkti bent po vieną kelialapį Ukrainos karo našlaičiui“, – sako viena iš koncerto organizatorių A. Zalanskaitė.

Vienas kelialapis į vasaros stovyklą Lietuvoje našlaičiams iš Ukrainos kainuoja apie 800 eurų. Į kelialapio kainą įeina vaikų kelionė iš Ukrainos, nakvynė kelionėje, draudimo išlaidos, stovykla Lietuvoje ir atsisveikinant organizatorių kiekvienam vaikui įteiktas Rugsėjo 1-osios rinkinys.

Paramos koncertas „Lietuva – laisvės vaikams“ – gegužės 18 d. iš Vilniaus Lukiškių aikštės per TV3 televiziją. Koncerto organizatoriai – „Stiprūs kartu“, „Vertimedia“, partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, TV3, UNIQA vanduo, prekybos ir laisvalaikio centras MEGA, „Draudimo bitės“. Prisidėti galite ir jūs – aukokite jau dabar. Trumpasis numeris 1409 – auka 5 EUR.