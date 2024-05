Pirmą kartą istorijoje: Andriaus Mamontovo koncertas – ant Gedimino pilies kalno

Renginys žada būti išties įspūdingas ir ne vien dėl unikalios vietos, kurioje jis vyks, bet ir specialių šviesos ir 3D vizualizacijų, kurios kuriamos specialiai šiam įvykiui.

Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno (7 nuotr.) Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno (nuotr. Gabrieliaus Jauniškio) Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno +3 Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno (nuotr. Gabrieliaus Jauniškio) Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno (nuotr. Gabrieliaus Jauniškio) Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Andrius Mamontovas surengs koncertą ant Gedimino pilies kalno

Siekiant apsaugoti nacionalinį paveldą, koncertas vyks absoliučioje tyloje – žiūrovai jo klausys per ausines, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos nacionaliniame muziejuje ant Gedimino pilies kalno vyksiantis koncertas – vienas iš devynių Andriaus Mamontovo turo po Lietuvą „Vienas. Vasara“ pasirodymų. Liepos-rugpjūčio mėnesiais atlikėjas aplankys dar aštuonias nuostabiai gražias Lietuvos vietas: istorinius dvarus, marių, upių ir ežerų pakrantes bei kitas unikalias šalies lokacijas.

REKLAMA

REKLAMA

Daugiau nei 40 metų scenoje pasirodantis A. Mamontovas šiame ture tęs ankstesniame ture „Vienas“ atkurtą koncertų formatą: pasirodys be orkestro, be akompanuojančios grupės – tik atlikėjas, instrumentai ir publika. Be to, koncerto metu žiūrovai turės galimybę ant lapelių užrašyti klausimus, o pauzėse tarp dainų išgirsti dainininko atsakymus. Vasaros turo koncertai bus itin jaukūs, romantiški ir vyks išskirtinai tik po atviru dangumi.

REKLAMA

Andrius Mamontovas, komentuodamas jam Lietuvos nacionalinio muziejaus suteiktą progą surengti pirmąjį koncertą ant Gedimino pilies kalno, neslėpė susijaudinimo. „Vis dar negaliu tuo patikėti. Ta vieta yra ypatinga. Niekada net nebuvau pasvajojęs apie tai, kad ten bus leista surengti koncertą. Vis pagalvodavau, kad norėčiau ten užlipęs pakaukti vilku. Manau, kad šį kartą tikrai pavyks.“ – džiaugėsi A. Mamontovas.

„Mano dainos yra mano žinutės.“ – sakė Andrius Mamontovas, paklaustas, kokią žinią ruošiasi skleisti Lietuvai ir pasauliui nuo kalno, ant kurio Gedimino sapne staugė Lietuvos sostinei pradžią davęs vilkas. Be to, atlikėjas atskleidė, kad šiam unikaliam koncertui nori parinkti tokias dainas, kurios tokioje lokacijoje skambėtų tinkamai – šviesiai ir iškilmingai.

REKLAMA

REKLAMA

Prie Andriaus Mamontovo koncerto ant Gedimino pilies kalno grožio prisidės ir specialiai jam kuriamos 3D vizualizacijos, kurios bus projektuojamos ant pilies sienų. Be to, nuo kalno viršūnės atsiverianti erdvė koncerto apšvietėjams pasitarnaus kaip beribė drobė, kurioje A. Mamontovo muzika nušvis dar neregėtomis šviesos ir spalvų formomis.

Koncerto data – neatsitiktina

Koncerto data pasirinkta neatsitiktinai.

Rugpjūčio 22 d. – Andriaus Mamontovo penkiasdešimt septintojo gimtadienio ir trisdešimt penktųjų Baltijos kelio datos minėjimo išvakarėse. Tikimasi, kad renginio diena bus šilta ir giedra, vis dėlto, renginio organizatoriai įspėja, kad bilietus spėję pačiupti žmonės, turėtų būti pasiruošę lietuviškos vasaros išdaigoms.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Siekiant saugoti nacionalinį paveldą, koncerto metu bus imtasi tam tikrų saugumo priemonių. Viena jų – limituotas vietų skaičius. Renginio organizatorių teigimu, garso tarša ir jo poveikis aplinkai bus sumažinti iki minimumo. Vietoj įprastai muzikos įgarsinimui naudojamų priemonių, koncerto dalyviai pasirodymo klausys per moderniausią bevielių ausinių tinklą, kuris prisidės prie unikalios audiovizualinės renginio patirties.

Turo „Vienas. Vasara“ koncertų kodą užmins skirtingos ir išskirtinai nuostabios Lietuvos lokacijos: Drevernos uostas ant Kuršių marių kranto, Kauno jachtklubas, istoriniai dvarai, na ir, žinoma, Gedimino pilies kalno viršūnė. Verta paminėti, kad pirmasis turo koncertas vyks Druskininkų pašonėje stūksančiame Leipalingio dvare liepos 6 dieną, tad į šį pasirodymą susirinkusi publika turės unikalią progą himną giedoti kartu su Andriumi.

REKLAMA

Visos solinio Andriaus Mamontovo koncertinio turo „Vienas. Vasara“ datos ir lokacijos:

Liepos 6 d. – Leipalingio dvaras, Druskininkai;

Liepos 20 d. – Molėtų vasaros estrada;

Liepos 27 d. – Pakruojo dvaras, Pakruojo raj.;

Rugpjūčio 3 d. – Ilzenbergo dvaras, Rokiškio raj.;

Rugpjūčio 9 d. – Anykščių vyno gamyklos kiemas;

Rugpjūčio 10 d. – Drevernos uostas, Klaipėdos raj.;

Rugpjūčio 17 d. – Birštono vasaros estrada;

Rugpjūčio 22 d. – LNM Gedimino pilies kalnas, Vilnius.

Rugpjūčio 24 d. – Kauno jachtklubas.

Daugiau informacijos ir bilietų ieškokite: bilietai.mamontovas.lt.