Užgeso aktoriaus gyvybė: prieš kelis mėnesius pranešė liūdną žinią

Johno šeima pranešė, kad jis, deja, mirė lapkričio 21 d. savo namuose Vašingtone, vos keli mėnesiai po to, kai feisbuke atskleidė, jog jo diagnozė buvo „pažengusi“, skelbė mirror.co.uk.
Sirgo vėžiu
Šioje jautrioje žinutėje jis tuo metu pasidalijo linksma savo nuotrauka.
„Liūdnos naujienos – man vėžys. Buvau palaimintas nuostabiais draugais, mylinčia šeima ir 75 nuostabiais metais. Ačiū visiems jums“, – rašė jis.
Johno produktyviausi Holivude metai buvo jo vaikystės laikotarpiu, kai jis dirbo kartu su kai kuriais ikoniškiausiais klasikinių Holivudo laikų aktoriais. Tarp jų buvo Robertas Stackas, Jackie Coogan, Barbara Billingsley ir netgi būsimas prezidentas Ronaldas Reiganas.
Aktoriaus pirmasis vaidmuo buvo legendiniame televizijos seriale „Leave It to Beaver“ 1957 m. Jis tapo nuolatiniu serialo veikėju, pasirodydamas dar keliuose epizoduose iki 1963 m., praneša „Express“.
2020 m. žvaigždė dalijosi savo patirtimi kaip vaikų aktorius podkasto interviu „Classic Conversations With Jeff Dwoskin“ metu.
Tuo metu jis atskleidė: „Dalyvavau daugelyje šių serialų, ir daugelį kartų man tiesiog paskambindavo, kad turiu būti tam tikrame studijoje tam tikru laiku. Dirbant epizodiniu vaidmeniu, ypač, daug kas iš tikrųjų nebuvo reikalaujama. Tiesiog ateik ir būk apsirengęs tam tikru būdu.“
Jis tęsė, paaiškindamas, kad per savo karjerą „palaipsniui pradėjau gauti geresnius vaidmenis“, o vienas iš ryškiausių momentų buvo pagrindinis vaidmuo 1962 m. „The Twilight Zone“ epizode „The Fugitive“ kartu su J. Pat O'Malley.
Jo ankstyvoji karjera taip pat apėmė pasirodymus serialuose „The Untouchables“, „Petticoat Junction“, „Have Gun-Will Travel“, „Wagon Train“, „Bachelor Father“ ir „The Rebel“.
1974 m. jis persikėlė į Japoniją, kur praleido dešimtmetį mokydamas anglų kalbą ir siekdamas muzikinės karjeros kaip solinis dainininkas-gitaristas. Galiausiai jis sugrįžo į JAV, kur įsidarbino pagrindinėje oro linijų kompanijoje kaip skrydžių palydovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!