Užfiksavo nemalonų incidentą koncerto metu: atlikėjai prireikė medikų pagalbos

33-ejų dainininkė sekmadienį koncertavo „The Rooftop at Pier 17“ koncertų salėje, kur vyko jos gastrolių „Best F'n Night Of My Life“ turas.

Koncertuodama Rexha ėjo į scenos priekį, norėdama atsidurti kuo arčiau gerbėjų. Kaip tik tada jai į veidą trenkėsi iš publikos atskriejęs telefonas, rašo dailymail.co.uk.

„Grammy“ nominantė puolė ant kelių ir bandė kuo žemiau nuleisti galvą. Jai į pagalbą kaipmat suskubo keli koncerto organizatorių komandos nariai. Stebint dar vieną, kiek vėliau paviešintą epizodą teko įsitikinti, kad dainininkė, kurios tikrasis vardas – Bleta Rexha, patyrė sužalojimų ir kad jai prireikė medikų pagalbos.

Valdžios institucijos portalui dailymail.co.uk patvirtino, kad 27 metų Nicolas Malvagna iš Naujojo Džersio buvo suimtas ir apkaltintas atlikėjos užpuolimu.

Gerbėjai iš karto perspėjo apsaugą apie vyrą, kuris, kaip įtariama, metė telefoną, o apsauga jį išsivedė.

Kiti žmonės greitai sušuko „tai užpuolimas“, kai jis buvo išvežtas, o kiti ėmė šūkauti ir vadinti jį „šikniumi“.

„Bebe Rexha buvo operatyviai palydėta į užkulisius po to, kai per Niujorke vykusį koncertą į ją pataikė kažkieno sviestas telefonas“, – parašė antrą vaizdo įrašą paviešinęs „Twitter“ naudotojas.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5