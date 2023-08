Už 540 eurų VIP bilietą į „Imagine Dragons“ koncertą įsigijęs vyras įsiutęs: „Tik didelis nusivylimas“

Į „Imagine Dragons“ koncertą Vingio parke gerbėjai galėjo pirkti bilietus ne tik į stovimas, bet ir fanų bei VIP zonas. Tiesa, pastarosios bilietus nusipirkę žmonės buvo kiek nusivylę – teko stovėti toli nuo scenos, susidurti su organizacinėmis kliūtimis. Nemalonia patirtimi su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sutiko pasidalinti ir žurnalistas ir laidų vedėjas Tadas Grabys.

„(Ne)geriausias metų koncertas. Ilgas patirties tekstas.

Koncerto į „Imagine Dragons“ visi laukėm visus metus. Vos tik atidarė bilietų pardavimą, iškarto nusipirkom VIP bilietus į Imagine Dragons (ID) koncertą Vingio parke. Taip taip, VIP bilietus, nes

a) niekada nesu buvęs VIP zonoje tokio mąsto koncerte, tad buvo įdomu pabandyti, kaip organizatoriai žadėjo – experience bei b) prie tokioooos grupės, reikia ir atitinkamos aplinkos bei deramo aptarnavimo (ko ir buvo tikėtasi su VIP zona). Grupę ir puikų pasirodymą gavom, o aplinka ir aptarnavimas, matyt, nespėjo atvykti į Vingio parką...

Kaip ir daugelis fanų jau nuo savaitės pradžios pradedam klausyti įvairių „Imagine Dragons“ dainų, kad pajausti artėjančią koncerto dvasią. Trečiadienis pradedamas pakilia ir džiugia nuotaika, nes visgi po darbų laukia ilgai lauktas ID koncertas su VIP bilietais priešaky. Aišku, nesitikim raudono kilimo ir palydėjimo už rankos, tačiau prideramas atidumas ir atitinkamas organizatorių pasiruošimo lygis savaime tikėtinas – visgi „Live Nation Lithuania“ tokio mąsto koncertus organizuoja ne pirmą kartą.

Visos įdomybės prasidėjo vos tik atėjus į bilietų patikrą. Malonūs žmonės nuskenuoja bilietus, įteikia dovanėles, bet neužklijuoja dalyvio apyrankės (!). Matome, kad ant stalų sudėtos rožinės spalvos apyrankės su užrašu VIP ir klausiame:

– Ar neuždėsit VIP apyrankių?;

– Ne, neuždėsime. Ten toliau praeisite ir uždės jums apyrankes, – atsako mums.

Nustembam, bet galvojam, kad jei toliau praėjus uždės, tai toliau ir einam. Ateinam prie antros patikros linijos. Moteris kaip per patikrą oro uoste labai jau atmestinai „patapšnooja“ žmones. Aišku, nesvarbu tu vyras ar moteris, bet moteriškė daro savo darbą ir galimai tikrina visus nepaisant lyties (!). Man tai atrodo gan keistoka, nes įprastai tokias patikras daro tik tos pačios lyties atstovai, tačiau tam didelės reikšmės neteikiu nes saugumas irgi labai svarbus dalykas. Praėjus pro apsaugos moteriškę, pasitinka panelė, kuri užklijuoja Fanų zonos apyrankę. Mes vėl gi teiraujamės:

– O tai neturėtų būt VIP apyrankės? Ar čia viskas gerai, kad čia yra fanų zonos apyrankė?;

– Taip, viskas gerai. Jūs pateksit visur, o dabar eikit į dešinę pusę, – atsako panelė.

Nu ok... Jei pateksim, tai tada einam į dešinę (kaip ir sakė). Eidami dešine puse matome vien tik ToiToi tualetus ir jokios VIP zonos. Paklausiam apsaugos kur yra VIP zona ir ji mums atsako, kad mums reikėjo eiti ne į dešinę, bet į kairę. Oh well... braunamės į tą kairę link mūsų norimos zonos. O čia jau prasideda kita smagi istorija....

Priėjus prie VIP zonos pasitinka apsauginis ir natūraliai klausia:

– Kur jūsų VIP juostelės ant rankų?;

– Mes turim tik va tokias (rodom) fanų zonos. Sakė, kad jos tinkamos ir mus įleis;

– Ne, reikia rožinių (!), – patikslina mums apsauginis;

– Mes jas matėm ir klausėm ar mums jų neuždės, tai sakė, kad nedės, – jau papykę atšaunam.

– Tai nueikit, kad uždėtų, nes čia jūs ne vieni tokie, kuriems neuždeda... – atsako mums apsauginis ir toliau leidžia žmones, kurie su rožinėmis apyrankėmis, į mūsų norimą zoną.

Neslėpkim, ties šiuo momentu jau esam tokie gerai supykę ant organizatorių. Paskambinam pažįstamai, kuri šiek tiek prisideda prie renginio organizavimo ir teiraujamės apie esamą situaciją ir kaip ją galima išspręsti. Pastaroji atsiprašo, nuramina ir po kurio laiko atveža apyrankes (ačiū!). Mes jas užsiklijuojam, patenkam į norimą zoną. Kadangi buvo galimybė vaišintis šaltaisiais gėrimais, visą vakarą kartu svaiginomės ir dyzelio smarve iš generatoriaus, kuris nepaliaujamomis apsukomis šaldė pilstymo įrangą.

Perkant VIP bilietus, tu visgi tikiesi, kad renginį stebėsi bent jau iš geros lokacijos ir tikėtina, kad kažkiek patogiau, tačiau vargu ar visą tai galima pavadinti VIP vieta. Ir negalvokit, kad VIP zona tai vieta, kur tu esi arti dainininko ar juolab scenos – nieko panašaus(!). Su telefonais zoom`inom iki max, kad išgauti geresnius kadrus ir stebėjom pasirodymą iš šono. Mes su draugais juokavome, kad VIP zona – „gardelis su vištų laktomis“.

Kas turėjot kaimą, tai puikiai suprantant apie ką aš. Tai taip ir buvo – trijų laiptelių pakopos. Pakopos maždaug tokios, kurias naudoja choristai koncertuose, kad choras nestovėtų vienoje eilėje, o galėtų gražiai laiptuotai sustoti. Tai ant tokių laiptelių žmonės pasidėję savo gautus VIP dovanų maišelius sėdėjo. Tikriausiai dėl to, kad neišsiteptų. Na, o aš prisėdau ir laukiu koncerto pradžios. Vos tik apsidairęs pamatau, kad pakopų pagrindai yra sušaudyti susegikliais (tais, kur lapus segame, tik tvirtesniais – statybiniais) ir vienas iš jų išlindęs ir netoli manęs. O jei tiksliau – plius minus nago ilgio vielos gabaliukas su potencialu susmigti bet kur (!)... Tik informuoju, kad VIP zonoje buvo ir nemažai vaikų. Tai, kad nei aš, nei kažkas kitas neatsisėstų, paprastuoju būdu jį nulaužiu ir pasiimu pasižiūrėti VIP`ų dovanų maišelį.

VIP dovanų maišelyje kaip ir įprasta koncertuose – ID atributika: kojinės, akiniai nuo saulės ir plakatas. Išvyniojame plaktą, kuris anot „Live Nation Lithuania“, turėjo būti su ID narių parašais. Voila – parašų nėra (!).

Netikėtai pasigaunam pro šalį einančią pažįstamą (tą pačią) ir teiraujamės kodėl viskas čia taip vyksta... Aišku, malonus pokalbis ir vėl gi atsiprašymas, tačiau nuotaikos tai nei kiek nepataiso ir koncerto vibe`as sugadintas (perskaitę iki galo suprasite kodėl). Sugadintas ne todėl, kad mums reikėtų tos atributikos, o todėl, kad organizatoriai visiškai nepasiruošę. Bent jau sukoordinuoti VIP zonos žmonių, kurių +- tik 50.

Aišku, po kokio pusvalandžio prisistato vyrukas, kuris paprašo grąžinti mūsų jau turimus maišelius (kažkaip tikėjausi, kad bent jau paliks ir tuos ir tuos maišelis, kaip ženklą, kad „sorry, susimovėm, tai turėkitės abu maišelius kaip mažą papildomą dovanėlę“, bet oh well...) ir atiduoda tuos, kurie mums ir turėjo būti skirti (visa atributika ir plakatas su ID parašais).

Apsikeičiam ir maišelius su jau tinkamai paskirstyta atributika atiduodam pažįstamos vaikams, nes nu kur mes juos dėsim... Tai bent mažieji bus apsidžiaugę (taip ir buvo, matėm kaip fotografavosi). Ačiū dievui, ties tuo ir baigėsi visi nemalonumai, nes tiesiog koncertas jau prasidėjo, o ten jau nesklandumų nebuvo, tik geros dainos, gražūs efektai ir žmonių plojimai.

Tai tada kyla klausimas ar tikrai verta pirkti VIP bilietus į Live Nation organizuojamus koncertus ir ypač kai tie bilietai kainuoja 540 eur... Taip, 540 eur (ties tuo nei kiek nesididžiuoju ir nesipuikuoju, o informuoju, kad tai būtų pamoka visiems). Kainuoja tiek, kad galėtum išskristi į kelionę, tačiau naiviai tikiesi, kad laukiamiausiame metų koncerte už tokią didelę pinigų sumą tu gausi atitinkam aptarnavimą ir paslaugas. Juolab, kad tu moki ne už geresnį ar kokybiškesnį koncertą, nes tą patį koncertą turi visi nepriklausomai nuo bilieto sumos. Tu moki už komforta ir kitus patogumus, kuriu, deja, negauni. Labai apmaugu ir kartu keista, kad „Live Nation Lithuania“ nesugeba sukoordinuoti (!) net pačios mažiausios grupės žmonių (+-50 buvo, bet sakė, kad talpins iki 100).

Tad siūlau susiskaičiuoti šiame tekste esančius šauktukus ir įsivertinti bei dar kartelį labai gerai apgalvoti savo sprendimus prieš leidžiant didelius pinigus į „Live Nation Lithuania“ organizuojamus koncertus.

Renginius aš moku organizuoti, akivaizdu geriau. Šį kartą tik didelis nusivylimas ir nulis rekomendacijų“, – socialiniuose tinkluose rašė vyras.