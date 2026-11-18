Vyras prisipažino, kad tokia žinia jį ne tik šokiravo, bet ir sukėlė didžiulę baimę – naktimis jis nebegalėjo ramiai užmigti, nes nuolat galvojo apie galimą širdies sustojimą, rašo pagesix.com.
Prakalbo apie sveikatos problemas
Apie sveikatos problemas G. Benitezas papasakojo antradienį parodytoje rytinės laidos rubrikoje, kurioje kalbėjosi su gydytoja Tara Narula. Paaiškėjo, kad neseniai atlikus vainikinių arterijų kalcio tyrimą jo rezultatas siekė 137 balus, nors siektinas rodiklis yra nulis.
Tai neinvazinis kompiuterinės tomografijos tyrimas, padedantis aptikti kalcifikuotas apnašas širdies arterijose. Būtent jis atskleidė, kad žurnalistas serga koronarine širdies liga.
Apie diagnozę vyras sužinojo kiek daugiau nei prieš pusantros savaitės. Tokia žinia jį labai nustebino, nes iki tol jis jautėsi puikiai ir manė, kad rūpinasi savo sveikata.
„Mane tai šokiravo, nes jaučiuosi visiškai gerai – sveikai maitinuosi, sportuoju ir darau viską, ką reikia“, – prisipažino G. Benitezas.
Vis dėlto paaiškėjo, kad jo cholesterolio rodikliai yra ties viršutine normos riba ir gydytojas jais nėra patenkintas. Be to, nemažai žurnalisto šeimos narių yra patyrę širdies smūgių.
Gydytoja T. Narula leidiniui „People“ paaiškino, kad G. Benitezo atvejis puikiai parodo, kokią didelę įtaką žmogaus sveikatai gali turėti genetika.
„Jis yra puikus pavyzdys žmogaus, kurio visi kiti sveikatos rodikliai yra labai geri, tačiau genetika gali turėti itin didelę įtaką“, – sakė specialistė.
Diagnozė sukėlė naktinius panikos priepuolius
Po netikėtų tyrimų rezultatų G. Benitezas pradėjo patirti naktinius panikos priepuolius. Vyras prisipažino, kad atsigulęs į lovą ir likęs tyloje nebegalėdavo nustoti galvoti apie savo sveikatą.
„Atsiguldavau į lovą, aplink būdavo visiška tyla... ir aš tiesiog galvodavau: „Ar ši naktis bus ta, kai sustos mano širdis?“ – tiesioginiame eteryje prisiminė jis.
Laimei, gydytoja jį nuramino ir patikino, kad tokio pavojaus šiuo metu nėra.
„Ji mane patikino, kad taip nenutiks. Pasakė, kad viskas gerai ir aš dar ilgai gyvensiu“, – pasakojo žurnalistas.
Pirmadienį paviešintame laidos anonse G. Benitezas pabrėžė, kad be paprasto tyrimo apie jo sveikatos būklę galėjo taip ir nebūti sužinota.
Pasak jo, ligos požymiai būtų likę nepastebėti tol, kol būtų tapę per vėlu.
„Niekada nemaniau, kad 100 dolerių kainuojantis medicininis tyrimas gali išgelbėti man gyvybę“, – prisipažino vyras.
Nepaisant išgąsčio, G. Benitezas nusiteikęs pasirūpinti savo sveikata ir pažadėjo, kad ateityje bus dar geresnės fizinės formos.
„Tapsiu stipresnis, geresnės fizinės formos ir sveikesnis nei bet kada anksčiau“, – pažadėjo jis.