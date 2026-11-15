Nepraleiskite progos: jau šiandien – šių metų lietuviška komedija „Milijonieriaus jubiliejus“

Tai komedija, drama ir trileris viename, sujungiantis geriausias lietuviško kino tradicijas bei netikėtas situacijas.
Apie ką pasakoja filmas?
Filmo centre – pasakojimas apie milijonierius. Kai pagrindinio herojaus, sūnaus-palaidūno, nerūpestingas gyvenimas sostinės bohemoje visiškai sugriūva, jis priverstas ieškoti prieglobsčio tėvo ūkyje.
Sugrįžęs į gimtinę jis patiria ne vieną staigmeną:
- Namuose jis randa ne tik tėvą, bet ir jauną jo simpatiją.
- Pora privalo kartu suorganizuoti jubiliejų pagal visas lietuviškas tradicijas.
Tai linksmas pasakojimas apie šeimą, turtus ir komiškus pokyčius kaimo aplinkoje.
Tai 2026 metų Lietuvos kino kūrėjų darbas.
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