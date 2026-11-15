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TV3 naujienos > Žmonės

Nepraleiskite progos: jau šiandien – šių metų lietuviška komedija „Milijonieriaus jubiliejus“

2026-11-15 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 12:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau šį sekmadienį, 20.30 val., televizijos ekranus drebins nuotaikinga ir intriguojanti lietuviška komedija – per TV6 ekranus bus rodomas Tado Vidmanto filmas „Milijonieriaus jubiliejus“.

„Milijonieriaus jubiliejus“ (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (7)

Jau šį sekmadienį, 20.30 val., televizijos ekranus drebins nuotaikinga ir intriguojanti lietuviška komedija – per TV6 ekranus bus rodomas Tado Vidmanto filmas „Milijonieriaus jubiliejus“.

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Tai komedija, drama ir trileris viename, sujungiantis geriausias lietuviško kino tradicijas bei netikėtas situacijas.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. T. Vidmanto komedija „Milijonieriaus jubiliejus“

Apie ką pasakoja filmas?

Filmo centre – pasakojimas apie milijonierius. Kai pagrindinio herojaus, sūnaus-palaidūno, nerūpestingas gyvenimas sostinės bohemoje visiškai sugriūva, jis priverstas ieškoti prieglobsčio tėvo ūkyje.

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Sugrįžęs į gimtinę jis patiria ne vieną staigmeną:

  • Namuose jis randa ne tik tėvą, bet ir jauną jo simpatiją.
  • Pora privalo kartu suorganizuoti jubiliejų pagal visas lietuviškas tradicijas.

Tai linksmas pasakojimas apie šeimą, turtus ir komiškus pokyčius kaimo aplinkoje.

Tai 2026 metų Lietuvos kino kūrėjų darbas.

Nepraleiskite progos gerai praleisti sekmadienio vakarą. Įsijunkite TV6 jau šį sekmadienį, 20.30 val., ir mėgaukitės lietuvišku kinu.

 

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