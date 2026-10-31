Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

TV eteryje – netikėtumas iš Mindaugo Stasiulio

2026-10-31 10:00 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-31 10:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienio vakarai jau neatsiejami nuo „Kas po kiek?“ – azartiško žaidimo, kuris verčia pasukti galvą norint atspėti, kiek kainuoja įvairūs produktai, daiktai ar paslaugos. Komandas ir žiūrovus žaidimas vėl nustebins įdomiais klausimais. Pavyzdžiui, dalyviams teks atspėti, kokią 3 mln. eurų vertės vestuvinę dovaną savo sporto agentui įteikė futbolininkas Cristiano Ronaldo.

Mindaugas Stasiulis
GALERIJA (12)

Sekmadienio vakarai jau neatsiejami nuo „Kas po kiek?“ – azartiško žaidimo, kuris verčia pasukti galvą norint atspėti, kiek kainuoja įvairūs produktai, daiktai ar paslaugos. Komandas ir žiūrovus žaidimas vėl nustebins įdomiais klausimais. Pavyzdžiui, dalyviams teks atspėti, kokią 3 mln. eurų vertės vestuvinę dovaną savo sporto agentui įteikė futbolininkas Cristiano Ronaldo.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šįkart laidoje laukia moteriška dvikova. Pirmojoje komandoje susiburs trys sportininkės – kapitonė Živilė, Gabrielė ir Aušra. Ar merginų noras būti geriausioms joms padės ir šiame žaidime?

REKLAMA
REKLAMA

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kas po kiek?“ laidos akimirkos

Prie kitos komandos vairo stos Brigita, o jai padės Julija ir Viktorija. Šios merginos prasitars mėgstančios ekstremalias pramogas ir įvairias avantiūras. Tačiau ar azartiškumas padės joms namo parsivežti 300 eurų „Maximos“ dovanų kuponą, paaiškės laidos pabaigoje.

REKLAMA

Pirmiausia merginos reikės atspėti, kokių ingredientų reikia norint pagaminti moliūgų sriubą su skrebučiais.

Neįprastas Mindaugo Stasiulio klausimas

O po šio turo teks aiškintis itin įdomių paslaugų kainas. Štai merginoms turės atspėti, kas yra pigiau – žmogaus kūno užšaldymas po mirties, kad jis būtų išsaugotas ateičiai, ar žmogaus DNR išsiuntimas į gilųjį kosmosą.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat reikės pasvarstyti, kiek kiekviena šių paslaugų gali kainuoti. Komanda, kuriai reikės atsakyti į klausimą apie žmogaus kūno užšaldymo po mirties „Cryonics Institute“ kainą, išgirs įspūdingas sumas: 28 tūkst., 85 tūkst. ir 200 tūkst. JAV dolerių.

Laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis pasmalsaus, ar pačios merginos norėtų pasinaudoti šia neįprasta paslauga.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu jaunas miršti, gal ir nieko“, – sakys vienos komandos dalyvė.

Vėliau dalyvėms teks pasvarstyti, ką 2004 metais „eBay“ aukcione vienas amerikietis galėjo parduoti už 107,5 JAV dolerio. Variantai privers ne tik šyptelėti, bet galbūt net kiek pašiurpti. Tarp jų – guminė antis, kurią pardavėjas teigė esant apsėstą, didelis voras, ant kurio nugaros buvo raudonas kryžius ir kurį savininkas atsisakė siųsti paštu penktadienį, mėnesio 13-ąją, ir klounas, kurio akys esą sekdavo žmones.

REKLAMA

Kitai komandai teks atspėti, kokią 3 mln. eurų vertės dovaną savo sporto agentui įteikė futbolininkas Cristiano Ronaldo. Tarp galimų atsakymų – 25 metrų prabangi jachta, Graikijos sala ir vynuogynas Portugalijoje.

„Aš, žinok, už jachtą. Vyrai impulsyvūs, jie negalvoja, kad tą jachtą reiks išlaikyti“, – svarstys komandos kapitonė. Bet ar tai padės jai pelnyti 2 taškus?

REKLAMA

Dalyvių taip pat lauks klausimai apie Lietuvoje teikiamų paslaugų kainas. Vienoms merginoms teks pasakyti, kiek gali kainuoti santechniko iškvietimas dėl skalbimo mašinos gedimo ir valanda darbo.

„Dabar mums reikia burti iš kavos tirščių“, – išgirdusi klausimą sakys „Kas po kiek?“ dalyvė.

O kuriai komandai geriausiai seksis spėlioti daiktų, produktų ir paslaugų kainas? Kuriai pavyks namo parsivežti pagrindinį žaidimo prizą? Visa tai sužinosite jau šioje laidoje.

Labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“.

„Kas po kiek?“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų