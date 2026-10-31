TV eteryje – netikėtumas iš Mindaugo Stasiulio

Šįkart laidoje laukia moteriška dvikova. Pirmojoje komandoje susiburs trys sportininkės – kapitonė Živilė, Gabrielė ir Aušra. Ar merginų noras būti geriausioms joms padės ir šiame žaidime?
Prie kitos komandos vairo stos Brigita, o jai padės Julija ir Viktorija. Šios merginos prasitars mėgstančios ekstremalias pramogas ir įvairias avantiūras. Tačiau ar azartiškumas padės joms namo parsivežti 300 eurų „Maximos“ dovanų kuponą, paaiškės laidos pabaigoje.
Pirmiausia merginos reikės atspėti, kokių ingredientų reikia norint pagaminti moliūgų sriubą su skrebučiais.
Neįprastas Mindaugo Stasiulio klausimas
O po šio turo teks aiškintis itin įdomių paslaugų kainas. Štai merginoms turės atspėti, kas yra pigiau – žmogaus kūno užšaldymas po mirties, kad jis būtų išsaugotas ateičiai, ar žmogaus DNR išsiuntimas į gilųjį kosmosą.
Taip pat reikės pasvarstyti, kiek kiekviena šių paslaugų gali kainuoti. Komanda, kuriai reikės atsakyti į klausimą apie žmogaus kūno užšaldymo po mirties „Cryonics Institute“ kainą, išgirs įspūdingas sumas: 28 tūkst., 85 tūkst. ir 200 tūkst. JAV dolerių.
Laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis pasmalsaus, ar pačios merginos norėtų pasinaudoti šia neįprasta paslauga.
„Jeigu jaunas miršti, gal ir nieko“, – sakys vienos komandos dalyvė.
Vėliau dalyvėms teks pasvarstyti, ką 2004 metais „eBay“ aukcione vienas amerikietis galėjo parduoti už 107,5 JAV dolerio. Variantai privers ne tik šyptelėti, bet galbūt net kiek pašiurpti. Tarp jų – guminė antis, kurią pardavėjas teigė esant apsėstą, didelis voras, ant kurio nugaros buvo raudonas kryžius ir kurį savininkas atsisakė siųsti paštu penktadienį, mėnesio 13-ąją, ir klounas, kurio akys esą sekdavo žmones.
Kitai komandai teks atspėti, kokią 3 mln. eurų vertės dovaną savo sporto agentui įteikė futbolininkas Cristiano Ronaldo. Tarp galimų atsakymų – 25 metrų prabangi jachta, Graikijos sala ir vynuogynas Portugalijoje.
„Aš, žinok, už jachtą. Vyrai impulsyvūs, jie negalvoja, kad tą jachtą reiks išlaikyti“, – svarstys komandos kapitonė. Bet ar tai padės jai pelnyti 2 taškus?
Dalyvių taip pat lauks klausimai apie Lietuvoje teikiamų paslaugų kainas. Vienoms merginoms teks pasakyti, kiek gali kainuoti santechniko iškvietimas dėl skalbimo mašinos gedimo ir valanda darbo.
„Dabar mums reikia burti iš kavos tirščių“, – išgirdusi klausimą sakys „Kas po kiek?“ dalyvė.
O kuriai komandai geriausiai seksis spėlioti daiktų, produktų ir paslaugų kainas? Kuriai pavyks namo parsivežti pagrindinį žaidimo prizą? Visa tai sužinosite jau šioje laidoje.
Labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“.
„Kas po kiek?“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
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