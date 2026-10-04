TV3 rudens jausmų maratonas: aistringa meilė, skaudžios netektys ir likimo išbandymai

Serialas „Vardan šeimos“ – nuo spalio 5 d., darbo dienomis 12 val. per TV3
Keturi vargingos šeimos vaikai sukrečiami kraupaus įvykio – vienas po kito nužudomi jų tėvai. Neturėdami nė menkiausių santaupų, našlaičiai iškeliauja pas savo dėdę. Vyras užjaučia našlaičius, bet jo žmona nė neketina užleisti savo būsto alkaniems atklydėliams. Ji pasiūlo giminaičiams apsistoti senoje, apgriuvusioje vištidėje.
Šeimos galva po tėvų mirties tapęs Kadiras – neįtikėtinai pasiaukojantis, darbštus ir doras vaikinas, pasirengęs atiduoti viską, kad apsaugotų savo jaunesnius brolius ir seseris. Paauglystę išgyvenančiam Omerui sunkiausia susitaikyti su skurdu, o jo karštas būdas dažnai išprovokuoja konfliktus.
Vyresnioji sesuo Asijė – labai talentinga, išsiskirianti savo stipriu charakteriu bei gražiu balsu. O jauniausiosi Emel – nekaltumo ir tyrumo įsikūnijimas. Kiekviena diena atneša vis daugiau iššūkių ir išbandymų, kuriuos alkani, nelaimingi ir vargo prispausti vaikai privalo iškęsti. Kas dar jų laukia?
Serialas „Domenika Montero“ – nuo spalio 5 d., darbo dienomis 14 val. per TV3
Būdama 7-erių, Domenika Montero netenka tėvų ir apsigyvena savo tetos ir pusseserės Kiaros namuose. Deja, pusseserė jos negali apkęsti, todėl nuo pirmos dienos kuria intrigas. Tačiau iš kur Domenika galėjo žinoti, kad pastarosios ją prisivis net po daugelio metų? Dėl sunkios vaikystės, dabar garsi ir gerbiama verslininkė Domenika, negaili nei laiko, nei pinigų vargstantiems.
Be to, ji įsimyli restoranų savininką Maksą, kuris jai netrukus pasiperša. Neįtardama jokios klastos, Domenika sutinka tapti Makso žmona ir pradeda ruoštis vestuvėms. Ji nė nenujaučia, kad vestuvių diena taps blogiausia jos gyvenime, o jos pusseserė bus stipriai prie to prisidėjusi. Kas nutiks, kad Domenikai teks kurti gyvenimą iš naujo?
Serialas „Gęstančios nakties pažadas“ – nuo spalio 1 d., darbo dienomis 10 val. per TV8
Nepritekliuje gyvenanti Madžida turi ypatingų galių, kurias perėmė iš savo tėvo. Ji visa esybe jaučia, kad tik gydydama kitus gali būti laiminga. Metusi darbą, ji siekia išsilavinimo ir ieško prasmingesnio gyvenimo. Kelionėje mergina sutinka Ahmetą – galingos šeimos paveldėtoją. Jaunas vyras, nepaisydamas savo šeimyninės padėties ir užimamos vietos visuomenėje, įsimyli Madžidą iš pirmo žvilgnio.
Pažintis su Ahmetu atveria Madžidei kelią į aukštuomenės pasaulį. Tačiau čia ji susiduria su egoizmu, materializmu ir veidmainyste. Dar didesnę sumaištį sukelia Ahmeto brolio Kazimo poelgiai. Ar gali būti, kad abudu broliai ją myli? Kaip išlaviruoti šios šeimos dvare ir nieko neįskaudinti, bet pasiekti savo laimę?
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