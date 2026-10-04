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TV3 rudens jausmų maratonas: aistringa meilė, skaudžios netektys ir likimo išbandymai

2026-10-04 12:14 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-04 12:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo įtraukiančios meksikietiškos istorijos apie neįtikėtinus iššūkius išgyvenusią garsią verslininkę iki našlaičių šeimos likimo ar į dviejų brolių meilės pinkles patekusios moters – pasinerkite į šilčiausių jausmų, bučinių ir intrigų sūkurį. Būtent tai savo žiūrovams šį rudenį dovanoja naujosios TV3 žiniasklaidos grupės muilo operos darbo dienomis.

TV3 rudens jausmų maratonas: aistringa meilė, skaudžios netektys ir likimo išbandymai (nuotr. Organizatorių)

Nuo įtraukiančios meksikietiškos istorijos apie neįtikėtinus iššūkius išgyvenusią garsią verslininkę iki našlaičių šeimos likimo ar į dviejų brolių meilės pinkles patekusios moters – pasinerkite į šilčiausių jausmų, bučinių ir intrigų sūkurį. Būtent tai savo žiūrovams šį rudenį dovanoja naujosios TV3 žiniasklaidos grupės muilo operos darbo dienomis.

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Būdama 7-erių, Domenika Montero netenka tėvų ir apsigyvena savo tetos ir pusseserės Kiaros namuose. Deja, pusseserė jos negali apkęsti, todėl nuo pirmos dienos kuria intrigas. Tačiau iš kur Domenika galėjo žinoti, kad pastarosios ją prisivis net po daugelio metų? Dėl sunkios vaikystės, dabar garsi ir gerbiama verslininkė Domenika, negaili nei laiko, nei pinigų vargstantiems.

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Nepritekliuje gyvenanti Madžida turi ypatingų galių, kurias perėmė iš savo tėvo. Ji visa esybe jaučia, kad tik gydydama kitus gali būti laiminga. Metusi darbą, ji siekia išsilavinimo ir ieško prasmingesnio gyvenimo. Kelionėje mergina sutinka Ahmetą – galingos šeimos paveldėtoją. Jaunas vyras, nepaisydamas savo šeimyninės padėties ir užimamos vietos visuomenėje, įsimyli Madžidą iš pirmo žvilgnio.

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Pažintis su Ahmetu atveria Madžidei kelią į aukštuomenės pasaulį. Tačiau čia ji susiduria su egoizmu, materializmu ir veidmainyste. Dar didesnę sumaištį sukelia Ahmeto brolio Kazimo poelgiai. Ar gali būti, kad abudu broliai ją myli? Kaip išlaviruoti šios šeimos dvare ir nieko neįskaudinti, bet pasiekti savo laimę?

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