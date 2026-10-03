Televizijos laidų vedėja netikėtai paliko tiesioginį eterį: pranešė liūdną žinią

Alison Hammond penktadienį tiesioginės laidos „This Morning“ metu netikėtai paliko studiją, rašė dailystar.co.uk.
Paaiškėjo, kas nutiko
Televizijos žvaigždė žiūrovus privertė sunerimti, kai buvo pastebėta susiėmusi už krūtinės ir skubiai pasitraukusi iš kadro.
Po reklaminės pertraukėlės į eterį grįžęs laidos vedėjas Dermotas O'Leary paaiškino, kas nutiko Alison.
„Sveiki sugrįžę į „This Morning“. Alison šiek tiek sunegalavo, todėl jai teko trumpam pasitraukti. Tikimės, kad ji sugrįš“, – sakė jis.
Vis dėlto netrukus tapo aišku, kad Alison į laidą nebegrįš. Dermotas žiūrovams pranešė: „Ali šiek tiek sunegalavo, todėl likusią laidos dalį vesiu aš.“
Praėjus vos kelioms valandoms po netikėto pasitraukimo iš ITV studijos, Alison pasidalijo naujienomis iš ligoninės lovos. „Instagram“ istorijoje ji nuramino gerbėjus ir atskleidė, kad medikai tikrina jos širdį.
„Sveikučiai, mano mielieji. Žinau, kad visi dėl manęs nerimaujate. Pirmiausia noriu pasakyti, kad man viskas gerai, tačiau tikrinuosi savo senąjį „varikliuką“, – sakė ji.
Alison paaiškino, kad pajuto širdies permušimus, todėl nusprendė kreiptis į medikus.
„Man šiek tiek sutriko širdies ritmas, todėl dabar viską tikrinuosi. Tačiau manau, kad viskas yra gerai. Tikiuosi, kad tai buvo tiesiog nedidelis panikos priepuolis ar kažkas panašaus“, – pasakojo televizijos žvaigždė.
Ji taip pat atsiprašė gerbėjų, kad netikėtai paliko tiesioginę laidą.
„Myliu jus visus ir dėkoju už visas jūsų mielas žinutes. Labai, labai atsiprašau, kad jus palikau. Įprastai niekada taip nepasielgčiau. Niekada nepalikčiau televizijos laidos, todėl suprantate, kad tikrai prastai jaučiausi“, – atviravo Alison.
Žvaigždė taip pat pasidalijo viltimi, kad netrukus galės grįžti į įprastą gyvenimą.
„Tikiuosi, kad man viskas bus gerai. Gydytojai yra labai malonūs, jie mane apžiūri, todėl tikiuosi, kad viskas bus gerai“, – sakė ji.
Alison savo gerbėjus stengėsi nuraminti ir pozityviai užbaigė vaizdo įrašą. Nusiuntusi kamerai bučinį ji pasakė: „Myliu jus.“
„Viskas gerai, pažiūrėkite! Aš laikauosi puikiai! Pažiūrėkite, kaip gerai atrodau – vis dar su „This Morning“ makiažu. Nuostabu! Myliu jus, mielieji“, – šmaikštavo ji.
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