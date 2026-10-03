Žaidimo „Kas po kiek?“ vedėjas Stasiulis pakiš koją dalyviams: „Būsiu siaubingai jus apgavęs“

Pirmojoje komandoje išvysite nuotaikingai nusiteikusią kapitonę Liną, Anželiką ir jos sūnų Robertą. Kapitonė atskleis, kad juos visus vienija dinamiškas gyvenimo būdas – paaiškės, kad visi komandos dalyviai užsiima įvairiomis veiklomis ir nemėgsta sėdėti vienoje vietoje. Tik ar įvairūs jų užsiėmimai pagelbės kainų spėlionių žaidime?
Kitoje komandoje – trys vaikinai: kapitonas Arijus, Angus ir Martynas. Šie vaikinai netruks pasisakyti, kad kainas skaičiuoti mėgsta, mat yra studentai. Ar jų pomėgis taupyti padės išplėšti pergalę, paaiškės jau sekmadienio žaidime.
Žaidimas prasidės „Patiekalo“ turu. Šįkart dalyviams teks atspėti ryžių pomidorinės sriubos ingredientus ir jų kainą.
„Būsiu siaubingai jus apgavęs“, – po nevykusio vienos komandos bandymo atspėti ingredientą sakys laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis. Ar tokia „apgavystė“ neatims iš komandos galimybės laimėti pagrindinio prizo?
Vėliau dalyvių lauks itin įdomūs klausimai. Pavyzdžiui, vienai komandai teks atspėti, kas 1998 m. Niujorko „Sotheby’s“ aukcione buvo parduota už beveik 30 tūkst. JAV dolerių. Tarp variantų – princesės Dianos vestuvinis kaspinėlis ant rankos, sudžiovinta karalienės Elžbietos II vestuvinė puokštė ir Vindzoro hercogienės Wallis Simpson vestuvinio torto gabalėlis.
„Man gražiausias daiktas būtų puokštė“, – svarstys komandos kapitonė Lina, tačiau ar tai padės jai pelnyti taškų?
Daug diskusijų sukels klausimas apie Turkijoje atliekamas procedūras. Dalyviams teks pasukti galvą, kuri procedūra – plaukų persodinimas, sėdmenų didinimas ar kojų ilginimo operacija – Turkijoje galėtų kainuoti apie 5,5 tūkst. eurų.
„Plaukų persodinimas kainuoja 3–5 tūkstančius. Turiu pažįstamų žmonių“, – atskleis komandos kapitonas Arijus.
Laidos vedėjas dalyviams užduos ir prabanga dvelkiantį klausimą. Jiems teks atspėti, kuris mados namų „Hermès“ gaminys šuniui – lietpaltis, dubuo maistui ir vandeniui ar skraidanti lėkštė – gali kainuoti per 2 tūkst. JAV dolerių.
„Gal skraidanti lėkštė su deimantais“, – svarstys vienos komandos dalyvis.
O kuriai komandai geriausiai seksis spėlioti daiktų, produktų ir paslaugų kainas bei namo pasiimti pagrindinį žaidimo prizą, sužinosite jau šioje laidoje.
Labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“.
„Kas po kiek?“ – nauju laiku – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.