Aistė Pilvelytė netikėtai prabilo apie ją iki šiol kankinančias baimes: „Galiu prisipažinti visai Lietuvai“

Atsakinėdama į klausimą apie neįprastą NBA žaidėjo fobiją, dainininkė Aistė Pilvelytė tiesioginiame eteryje prabilo apie tai, kas pačiai kelia didžiausią siaubą kasdienybėje.
Klausimas skambėjo taip:
Kokią neįprastą baimę turi NBA žvaigždė Damianas Lillardas?
A) Tamsos;
B) Skraidymo lėktuvais;
C) Statulų.
Lygindama sportininko baimę su savosiomis, atlikėja atvirai atskleidė turinti du didžiausius baubus, kurių atsikratyti nepavyksta.
„Aš galiu prisipažinti visai Lietuvai, kad aš šitų dviejų dalykų tikrai bijau – ir A, ir B (tamsos ir skraidymo lėktuvais)“, – prisipažino A. Pilvelytė.
Vaikystės baimė kamuoja ir šiandien
Dainininkė taip pat pasidalijo jautria detale iš kasdienybės.
„Nuo vaikystės būna kartais, kad turiu užsidegti mažą švieselę, jog matyčiau, kas yra erdvėje. Kad nebūtų visiška tamsa.“
Laidos vedėjas nepraleido progos pašiepti viešnią ir pajuokavo apie abiejų baimių derinį.
„Jeigu jums lėktuve išjungtų šviesą – labanakt“, – juokėsi Andrius Žiurauskas.
A. Pilvelytė neslėpė, kad skrydžiai lėktuvu ir tamsa jai kelia tikrą stresą, todėl suprasti kitų žmonių fobijas jai yra itin lengva – net jei tai būtų ir milžinas NBA krepšininkas.
Ar komandai pavyks teisingai atsakyti į šį klausimą? Pamatykite tiesioginės transliacijos metu.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
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