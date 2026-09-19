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Aistė Pilvelytė netikėtai prabilo apie ją iki šiol kankinančias baimes: „Galiu prisipažinti visai Lietuvai“

GalvOK – šeštadienį 19:30 per TV3!
2026-09-19 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijoje kiekvieną šeštadienį žiūrovus džiugina laida „GalvOK“. Šį šeštadienį jėgas suvienijo Mindaugas Stasiulis ir dainininkė Aistė Pilvelytė, o jie kovojo prieš Mantą Katlerį ir dainininkę, laidų vedėją Vaidą Genytę. Studijoje užvirė ne tik įnirtingas protų mūšis, bet ir itin atviri žinomų žmonių prisipažinimai apie asmenines baimes.

TV3 televizijoje kiekvieną šeštadienį žiūrovus džiugina laida „GalvOK“. Šį šeštadienį jėgas suvienijo Mindaugas Stasiulis ir dainininkė Aistė Pilvelytė, o jie kovojo prieš Mantą Katlerį ir dainininkę, laidų vedėją Vaidą Genytę. Studijoje užvirė ne tik įnirtingas protų mūšis, bet ir itin atviri žinomų žmonių prisipažinimai apie asmenines baimes.

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Atsakinėdama į klausimą apie neįprastą NBA žaidėjo fobiją, dainininkė Aistė Pilvelytė tiesioginiame eteryje prabilo apie tai, kas pačiai kelia didžiausią siaubą kasdienybėje.

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Klausimas skambėjo taip:

Kokią neįprastą baimę turi NBA žvaigždė Damianas Lillardas?

A) Tamsos;

B) Skraidymo lėktuvais;

C) Statulų.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aistė Pilvelytė

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Lygindama sportininko baimę su savosiomis, atlikėja atvirai atskleidė turinti du didžiausius baubus, kurių atsikratyti nepavyksta.

„Aš galiu prisipažinti visai Lietuvai, kad aš šitų dviejų dalykų tikrai bijau – ir A, ir B (tamsos ir skraidymo lėktuvais)“, – prisipažino A. Pilvelytė.

Vaikystės baimė kamuoja ir šiandien

Dainininkė taip pat pasidalijo jautria detale iš kasdienybės.

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„Nuo vaikystės būna kartais, kad turiu užsidegti mažą švieselę, jog matyčiau, kas yra erdvėje. Kad nebūtų visiška tamsa.“

Laidos vedėjas nepraleido progos pašiepti viešnią ir pajuokavo apie abiejų baimių derinį.

„Jeigu jums lėktuve išjungtų šviesą – labanakt“, – juokėsi Andrius Žiurauskas.

A. Pilvelytė neslėpė, kad skrydžiai lėktuvu ir tamsa jai kelia tikrą stresą, todėl suprasti kitų žmonių fobijas jai yra itin lengva – net jei tai būtų ir milžinas NBA krepšininkas.

Ar komandai pavyks teisingai atsakyti į šį klausimą? Pamatykite tiesioginės transliacijos metu.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt! 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.

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Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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