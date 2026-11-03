Tiesioginiame eteryje – šiurpus incidentas: laidos dalyvės veidas paplūdo krauju

Incidentas įvyko pirmadienio transliacijos metu, skelbė dailystar.co.uk.
Netikėtas nutikimas
Incidentas įvyko stebint laidos žiūrovams, o Chavana vėliau teisinosi, kad dėl nelaimės galėjo būti kalti jo nauji batai.
„Labai atsiprašau. Esu atsakingas už tai, kas ką tik nutiko. Jaučiu didelę gėdą ir man labai nejauku dėl to, ką padariau“, – kalbėjo laidos vedėjas.
Jis taip pat paaiškino, kaip nutiko nelaimė: „Spyriau į tą daiktą, kurį man pastatė priešais... Nežinau, galbūt dėl to kalti mano nauji batai.“
Po incidento laidos „Es Show“ komandos nariai užkulisiuose suteikė pagalbą Isabellai. Meksikos žiniasklaidos priemonės „Cronica“ duomenimis, televizijos kanalo „Canal 6“, transliuojančio laidą, kūrybinė komanda ketina padengti moters gydymo išlaidas ir atlyginti kitą patirtą žalą.
Antradienį Chavana dar kartą viešai atsiprašė ir patikino, kad nesiruošia išsisukinėti nuo atsakomybės.
„Štai aš čia, pasirengęs atsakyti už tai, ką padariau. Aš nesislepiu. Suprantu, kokią klaidą vakar padariau, kai per laidoje susiklosčiusią situaciją spyriau dronui“, – vaizdo įraše, kurį socialiniame tinkle „X“ paskelbė „Posta“, sakė jis.
„Atsiprašiau Isabellos tiesioginiame eteryje ir prisiėmiau visą atsakomybę už tai, kas įvyko“, – pridūrė Chavana.
Laidos komanda socialiniame tinkle „Instagram“ taip pat pasidalijo dar vienu vaizdo įrašu, kurį lydėjo užrašas: „Chavana atsiprašo už skaudų incidentą su Isabella“.