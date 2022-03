Translytė Zi Faámelu negali išeiti iš karo draskomos Ukrainos: transseksualiems žmonėms patarė „pamesti asmens tapatybės dokumentą“

Pagal Ukrainos įstatymus, vyrai negali išvykti iš šalies karo metu, skelbė unian.net.

Pranešama, kad Ukrainoje gyvenanti translytė moteris negali išeiti iš karo draskomos Ukrainos ir pabrėžė kliūtis, su kuriomis susiduria LGBTQ bendruomenė per Rusijos invaziją.

Kalbėdama su CBS News, 31 metų Zi Faámelu atskleidė, kad jos pase parašyta „vyras“ ir teigė, jog „jokiu būdu Ukrainos pasienio žmonės negali manęs įleisti. Nėra jokio būdo“.

Pranešama, kad praėjusią savaitę Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba paskelbė, kad vyrams nuo 18 iki 60 metų draudžiama išvykti iš šalies. LGBTQNation teigimu, Zi Faámelu gali būti neleista atvykti į kaimyninę šalį dėl jos lyties. Nepaisant to, jog save ir laiko moterimi, tačiau pase rašoma, jog ji yra vyras.

Nors bėgant metams LGBTQ bendruomenė tapo labiau priimta, transseksualūs žmonės vis dar susiduria su keliomis visuomenės kliūtimis. Žmogaus teisių grupės kai kuriems transseksualiems žmonėms patarė „pamesti asmens tapatybės dokumentą“, kad galėtų išvykti iš Ukrainos. Pasak „trans“ atstovų, dėl šios problemos „šimtai“ translyčių žmonių Ukrainoje buvo palikti „rimtame pavojuje“ ir jaučiasi „visiškai vieni“, pranešė „Vice News“.

Trans people in Ukraine say they’re “totally stuck” and “scared for their lives” in the country. https://t.co/XoOZlujbXc