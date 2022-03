52-ejų Australijos kriketo žaidėjas prieš mirtį sukritikavo Putino veiksmus: pasidalijo įrašu

Australas tviteryje išplatinti palaikymo žodžius Ukrainai, kuri vasario pabaigoje buvo užpulta Vladimiro Putino įsakymu.

S. Warne'as socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė: „Visas pasaulis yra su Ukrainos žmonėmis, kai jie kenčia nuo neišprovokuotos ir nepagrįstos Rusijos karinių pajėgų atakos. Nuotraukos yra siaubingos ir negaliu patikėti, kad nepadaryta daugiau, kad tai sustabdytų. Siunčiu daug meilės savo draugui ukrainiečiui Andriy Shevchenko ir jo šeimai.“

The entire world is with the people of Ukraine as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. The pictures are horrific and I can’t believe more is not being done to stop this. Sending lots of love to my Ukrainian mate @jksheva7 and his family ❤️