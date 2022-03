Nauji kelio ženklai Odesoje siunčia Rusijos karius n*****

Odesoje dirbantis The Guardian žurnalistas Shaunas Walkeris pirmadienį įamžino kelio ženklus mieste, skelbia The Guardian. Juose rašoma Rusijos karinės pajėgos necenzūriniais žodžiais siunčiamos, liaudiškai tariant, ant trijų raidžių.

Road sign in Odessa Straight on: fuck off Left: fuck off again Right: fuck off to Russia pic.twitter.com/2c1dzKxno9

Apkaltintas, kad kelio ženklai tėra montažas, Sh. Walkeris patikino pats esantis nuotraukos autorius ir ženklus paprasčiausiai nufotografavo dar kartą tik iš kitos vietos.

Somewhat bizarre to have endless messages in my mentions telling my this is photoshopped and “schooling” me in being able to recognise fakes. I took the photograph myself three hours ago. Here it is from further away. pic.twitter.com/VCmxwyCiYV