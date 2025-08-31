Translytė moteris pripažinta kalta dėl seksualinio prievartavimo: vyrą gudriai apgavo dėl lyties

21 metų Ciara Watkin, gimusi biologiniu vyru, buvo pripažinta kalta dėl seksualinio prievartavimo, kai nuslėpė nuo vyro, kad yra translytė moteris, ir turėjo su juo lytinių santykių.
Vyras sakė, jog nebūtų turėjęs lytinio kontakto su Watkin, kilusia iš Thornaby, jei būtų žinojęs tikrąją jos tapatybę, skelbė bbc.com.
C. Watkin, kuri teisme buvo vadinama moteriškais įvardžiais, prisipažino melavusi, tačiau tvirtino, kad vyras vis tiek būtų supratęs, jog ji biologiniu požiūriu yra vyras.
Teismas išklausė, kad kaltinamasis, gimęs vyru, nuo 13 metų naudojosi vardu Ciara, nors nebuvo atlikęs jokio medicininio gydymo ar operacijos.
Susipažino populiarioje programėlėje
Teismas išgirdo, kad vienodo amžiaus pora susipažino „Snapchat“ programėlėje, kuriame kaltinamasis kaip profilio nuotrauką naudojo moterišką animacinį personažą, o vėliau susitiko asmeniškai ir turėjo lytinių santykių.
Teigiama, kad C. Watkin atitraukė vyro ranką, kai jis bandė paliesti jos krūtinę ir šlaunį, ir pasakė jam, kad jai – menstruacijas, kad jis nustotų liesti ją žemiau juosmens.
Kai C. Watkin vėliau atskleidė, kad biologiniu požiūriu ji yra vyras, vyras pateikė skundą policijai, sakydamas pareigūnams, kad jei būtų žinojęs, nebūtų su ja susitikęs, nes „nesidomi tokiais dalykais“.
C. Watkin advokatai sakė, kad ji save matė ir pristatė kaip moterį, bet buvo „akivaizdžiai ir girdimai“ vyras, todėl vyrui turėjo būti „akivaizdžiai aišku“, kad C. Watkin biologiniu požiūriu nėra moteris.
Teismo sprendimas
Teisėjas Peter Makepeace sakė, kad prieš skirdamas bausmę jam reikės Probacijos tarnybos ataskaitos. Jis sakė, kad įmanoma laisvės atėmimo bausmė, bausmės paskelbimas preliminariai numatytas spalio 10 d.
Teisėjas taip pat nurodė, kad C. Watkin per tris dienas turi pasirašyti seksualinių nusikaltėlių registre.
Po teismo proceso Karališkosios prokuratūros tarnybos Šiaurės Rytų skyriaus vyresnioji prokurorė Sarah Nelson pareiškė, kad buvo „akivaizdu“, jog prieš lytinius santykius C. Watkin „nesistengė informuoti“ vyro apie „savo translytiškumą“.
„Neatskleidusi šios informacijos, ji atėmė iš jo galimybę duoti informuotą sutikimą lytiniams santykiams“, – sakė Nelson.
Pasak jos, šie seksualiniai išpuoliai turėjo „reikšmingą poveikį“ aukos psichinei sveikatai.
„Tikimės, kad šiandieninis Watkin pripažinimas kalta dėl sunkių seksualinių nusikaltimų suteiks aukai bent šiokį tokį palengvėjimą“, – sakė Nelson.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!