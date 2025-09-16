Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Tarp Mariaus Ivaškevičiaus ir LNDT meno vadovės įsižiebė konfliktas: „Nusprendė apdergti“

2025-09-16 14:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 14:15

Rašytojas Marius Ivaškevičius išgirdęs, ką apie jį kalba Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovė Eglė Švedkauskaitė, neslepia sumišimo. Pasak vyro, tikėtina, kad kažkas bando juos sukiršinti.

Eglė Švedkauskaitė, Marius Ivaškevičius (nuotr. BNS)

Rašytojas Marius Ivaškevičius išgirdęs, ką apie jį kalba Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovė Eglė Švedkauskaitė, neslepia sumišimo. Pasak vyro, tikėtina, kad kažkas bando juos sukiršinti.

REKLAMA
2

Socialiniame tinkle „Facebook“ M. Ivaškevičius pasidalijo mintimis apie tai, ką pastaruoju metu jam teko išgirsti iš E. Švedkauskaitės.

Marius Ivaškevičius neslepia apmaudo

E. Švedkauskaitė apie M. Išvaškevičių kalbėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuvos Nacionalinio dramos teatro meno vadovė Eglė Švedkauskaitė per Lietuvos Nacionalinio radijo eterį tvirtina, kad aš ją išvadinau netalentinga ir blogai atliekančia pareigas. Neva iš kolegų ji reguliariai gaunanti screenshotus su tokiais mano pasisakymais. Arba aš sapnuoju, arba gerbiama Švedkauskaitė nusprendė apdergti mane absoliučiai lygioje vietoje.

REKLAMA
REKLAMA

Niekada viešai nei socialiniuose tinkluose, nei jokiose medijose nesu kalbėjęs apie šios režisierės talentą arba netalentą, vykdomas ar nevykdomas pareigas – apskritai niekada nesu apie ją kalbėjęs. Todėl primygtinai prašau pateikti minėtus screenshotus visuomenei.

REKLAMA

Neatmetu galimybės, kad kažkas juos padirbinėja, norėdamas mus sukiršinti. O jei vis dėlto tų screenshotų nėra ir tai buvo grynas LNDT meno vadovės išsigalvojimas, paleistas į LRT eterį, reikalauju, kad gerbiama Švedkauskaitė viešai savo melą paneigtų. Paneigtų ir atsiprašytų. Priešingu atveju, keliausim į teismą“, – socialiniame tinkle rašė M. Ivaškevičius.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų