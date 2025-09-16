Tarp Mariaus Ivaškevičiaus ir LNDT meno vadovės įsižiebė konfliktas: „Nusprendė apdergti“

Socialiniame tinkle „Facebook“ M. Ivaškevičius pasidalijo mintimis apie tai, ką pastaruoju metu jam teko išgirsti iš E. Švedkauskaitės.
Marius Ivaškevičius neslepia apmaudo
E. Švedkauskaitė apie M. Išvaškevičių kalbėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“.
„Lietuvos Nacionalinio dramos teatro meno vadovė Eglė Švedkauskaitė per Lietuvos Nacionalinio radijo eterį tvirtina, kad aš ją išvadinau netalentinga ir blogai atliekančia pareigas. Neva iš kolegų ji reguliariai gaunanti screenshotus su tokiais mano pasisakymais. Arba aš sapnuoju, arba gerbiama Švedkauskaitė nusprendė apdergti mane absoliučiai lygioje vietoje.
Niekada viešai nei socialiniuose tinkluose, nei jokiose medijose nesu kalbėjęs apie šios režisierės talentą arba netalentą, vykdomas ar nevykdomas pareigas – apskritai niekada nesu apie ją kalbėjęs. Todėl primygtinai prašau pateikti minėtus screenshotus visuomenei.
Neatmetu galimybės, kad kažkas juos padirbinėja, norėdamas mus sukiršinti. O jei vis dėlto tų screenshotų nėra ir tai buvo grynas LNDT meno vadovės išsigalvojimas, paleistas į LRT eterį, reikalauju, kad gerbiama Švedkauskaitė viešai savo melą paneigtų. Paneigtų ir atsiprašytų. Priešingu atveju, keliausim į teismą“, – socialiniame tinkle rašė M. Ivaškevičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!