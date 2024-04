Švedai įsigijo grupės „Kiss“ muzikos katalogą: planuoja kurti filmą

Aštuntame dešimtmetyje Paulas Stanley, Gene'as Simmonsas, Ace'as Frehley ir Peteris Crissas įkūrė grupę, kuri tapo glamroko ikona dėl savo kultinio įvaizdžio su išpaišytais veidais, teatrališkų pasirodymų ir gitarų rifų.

Tarp jų žinomiausių hitų – „Rock And Roll All Nite“, pasirodęs 1975-aisiais, ir „I Was Made For Lovin' You“, išleistas 1979-aisiais.

Bendrovė „Pophouse“ teigė, kad įsigijo grupės „muzikos katalogą, prekės ženklą ir atvaizdą, įskaitant visame pasaulyje žinomus veido dažų dizainus“.

Finansinės sandorio sąlygos nebuvo atskleistos, bet jo vertė gali viršyti 300 mln. dolerių (276 mln. eurų).

„Kiss“ yra viena iš labiausiai pripažintų ir ikoniškiausių grupių muzikos istorijoje, – sakė „Pophouse“ investicijų skyriaus vadovas Johanas Lagerlofas.

„Jie iš naujo apibrėžė roko pasirodymų konceptą ir savo artistiškumu visuomet žengė į naujas, dar neatrastas teritorijas“, – kalbėjo jis.

„Pophouse“ teigė, kad „jau kuriami planai sukurti šios kultinės amerikiečių roko grupės istorija paremtą filmą, avatarų šou ir „Kiss“ teminę patirtį“.

„Pophouse“ vadovas Peras Sundinas nurodė, kad gerbėjai gali tikėtis ir biografinio, ir dokumentinio filmo.

Bendrovės pareiškime teigiama, kad šis sandoris suteiks jiems galimybę „toliau plėtoti ir stiprinti unikalų „Kiss“ palikimą visame pasaulyje“.

P. Sundinas sako, kad šio pirkinio tikslas yra pristatyti „Kiss“ naujoms kartoms – tai, jo manymu, išskiria „Pophouse“ iš kitų.

„Įrašų kompanijos, trys likusios didžiosios kompanijos, atlieka fantastišką darbą, bet jos turi daugybę katalogų ir negali suteikti dėmesio viskam“, – teigė jis.

„Mes dirbame kartu su „Universal“ ir „Kiss“, nors atlikėjų teisės priklausys mums, ir tai darome drauge su „Kiss“, – pridūrė bendrovės vadovas.

„Man nepatinka žodis „įsigijimas“, – naujienų agentūrai AP sakė G. Simmonsas, patikinęs, kad grupė niekada neparduotų savo katalogo kompanijai, kurios nevertina.

„Bendradarbiavimas yra būtent tai, apie ką kalbama, – tęsė jis. – Žmonės gali neteisingai suprasti ir pagalvoti: „Gerai, dabar „Pophouse“ užsiima tais reikalais, o mes tik žaidžiame nykščiais Beverli Hilse“. Ne, tai netiesa. Mes esame kartu su jais. Visą laiką kalbamės. Dalijamės idėjomis. Tai bendradarbiavimas. Ypač Paulas (Stanley) ir aš, su grupe, liksime tam atsidavę. Tai mūsų vaikas.“

„Mes daugiau neketiname koncertuoti kaip „Kiss“, taškas, – sakė muzikantas. – Mes neketiname užsidėti makiažo ir išeiti į sceną.“

Grupė jau anksčiau bendradarbiavo su „Pophouse“ kurdama savo skaitmeninius avatarus, skirtus pasirodymams scenoje, tačiau gruodį „Pophouse“ pranešė, kad tai reiškia „grupės „iš kūno ir kraujo“ pasitraukimą“.

Praėjusių metų pabaigoje paskutinįjį atsisveikinimo turo vakarą Niujorko garsiojoje arenoje „Madison Square Garden“ dabartinė „Kiss“ sudėtis – P. Stanley, G. Simmonsas, gitaristas Tommy Thayeris ir būgnininkas Ericas Singeris – parodė skaitmeninius savo avatarus.

„Pophouse“ taip pat buvo viena iš Londone vykusio šou „ABBA Voyage“, kuriame skaitmeniniai avatarai atliko kultinės švedų popgrupės hitus, kūrėjų.

