„Svajonių sodų“ laidos vedėja Aušra Tubienė parodė savo sūnų: laidą ves kartu

Kaip teigia A. Tubienė, per daugiau nei tris dešimtmečius Lietuvoje sukurti puikūs sodai, kurių galėtų pavydėti kaimynai ir iš aplinkinių šalių. O kad nepritrūktų originalių idėjų ir įkvėpimo šiame, jau 14-ame sezone, šįkart laidos komanda kviečia į kelionę po Europos šalių sodus ir parkus.
„Kviečiame pamatyti, kaip dirba kitų šalių sodininkai, kokie yra gražiausi jų parkai ir kuo jie gali mus įkvėpti. Šią kelionę patikėjau savo sūnui, žurnalistui Lukrecijui Tubiui, kuris jau yra išmaišęs pusę pasaulio, myli gamtą, augalus, dievina ekologiškas lietuviškas daržoves ir uogas.
Tikiu, kad Lukrecijaus pasakojimai iš Europos sodų įkvėps naujoms idėjoms, suteiks progą pailsėti po vasaros darbų ir su kavos ar arbatos puodeliu leis pasimėgauti ypatingais vaizdais bei istorijomis“, – teigia laidos autorė.
Lukrecijui televizijos ekranas nebus naujiena
L. Tubys – ne naujokas žurnalistikos pasaulyje. Jis ne tik turi sukaupęs daugiau nei 10 metų patirtį žiniasklaidoje, bet pastaraisiais metais dar ir stažavosi bei gyveno Jungtinėse Valstijose. Išvažinėjęs automobiliu Ameriką, jis pamatė nuostabiausius gamtos kūrinius. O tuomet ėmė dar labiau vertinti tai, ką turime Lietuvoje ir Europoje.
„Kelionių po Ameriką metu nuvažiavau apie 29 tūkst. kilometrų ir pamačiau nuostabiausius gamtos kūrinius: Kolorado kalnus, Oregono Ramiojo vandenyno pakrantę, Kalifornijos raudonuosius miškus, Jutos sausumas, Vajomingo prerijas.
Šios patirtys padarė mane jautresnį gamtai, išmokė stabtelėti ir pamatyti jos gilų grožį. Sugrįžęs į Europą, į Lietuvą, dar labiau supratau, kokią išskirtinę gamtą mes turime. Dabar norisi šį grožį perduoti žiūrovams“, – teigia jis.
Jo teigimu, naujajame „Svajonių sodų“ sezone žiūrovai bus kviečiami keliauti po išskirtinius Europos botanikos sodus, istorinius parkus ir privačius želdynus, paprastai neprieinamus plačiajai visuomenei.
Kelionėmis po Europą norima suteikti naujų požiūrių ir idėjų – parodyti išskirtinius gamtos kūrinius, perteikti jų atmosferą, pasidalinti sodininkystės tradicijomis bei šiuolaikiniais kraštovaizdžio sprendimais.
„Norisi, kad laidos žiūrovai atsipalaiduotų po savaitės darbų ir kartu pakeliautų po Europą. Pasimėgautų nuostabiomis gamtos spalvomis, tekstūromis ir formomis, o galbūt atrastų naujų idėjų, kaip patiems pasigražinti savo aplinką“, – priduria Lukrecijus.
Savo ruožtu ilgametė laidos autorė A. Tubienė naujajame sezone su TV žiūrovais dalinsis praktiškais patarimais sodo ir daržo tema. Ji pristatys naujausias vienmečių ir daugiamečių gėlių, daržovių bei vaismedžių veisles, papasakos apie sodininkystės naujienas ir padės žiūrovams atrasti, kaip gražinti bei puoselėti savo aplinką.
„Naujajame sezone jūsų laukia reportažai iš bandymų laukų, kur auginamos naujausios vienmečių ir daugiamečių gėlių veislės, įvairiausių daržovių – pomidorų, agurkų, morkų, svogūnų ir kitų – veislės, kurios stebina išskirtiniu skoniu ir derlingumu.
Taip pat matysite naujausias, selekcininkų sukurtas šilauogių veisles, kurių uogų dydis kone 1 euro monetos dydžio! Šiame sezone jūsų laukia daug puikių patarimų ir malonių akimirkų“, – teigia jau 25 metus sodo žurnalistikos srityje dirbanti A. Tubienė.
„Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 val. per TV3!
