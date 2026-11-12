Sulaukęs raginimų emigruoti Ąžuolas Misiukevičius kirto lietuviams atgal: žodžių į vatą nevyniojo

Pokalbyje jis pasidalijo ne tik savo kasdienybe socialiniuose tinkluose, bet ir skaudžiomis vaikystės patirtimis, kovomis su klausos sutrikimu, verslo nesėkmėmis bei požiūriu į šeimą, imigraciją ir šou verslą.
Kova su neapykanta internete
Buvimas viešu asmeniu neatsiejamas nuo neigiamos reakcijos ir neapykantos. Ąžuolas atvirai papasakojo, kaip reaguoja į įžeidžiančius komentarus. Jis taiko paprastą taisyklę: jei kas nors jį puola be priežasties, jis ne tyli, o atsako dvigubai stipriau.
Kartu jis atskleidė, kad šiandieniniai komentarai jo nepalaužia todėl, kad didžiausią emocinį skausmą ir patyčias jis jau yra išgyvenęs mokyklos suole, todėl dabar turi itin storą odą.
„Aš niekada šiaip nesiuntinėju „ant trijų raidžių“, bet kai mane puola, aš duodu dvigubai atgal. Ir tada, kai duodu dvigubai atgal, prasideda: kaip tu elgiesi, koks tu nepraustaburnis. Čia nėra kritika – čia yra šiaip jau patyčios. Tai aš siunčiu „ant trijų raidžių“, ir man visiškai nesvarbu, ar tai vyras, ar moteris. Siunčiu „ant trijų raidžių“ ir viskas, ir tiek.
Man teko ašarą lieti per visą jaunystę ir paauglystę, kuomet išgyvenau skaudžiausias patyčias. Kai tu gauni labai daug skausmo per daug kartų, tada tas skausmas tau tampa nebeskausmingas. Mokykloje to buvo daugiausia, bet iš to nereikia daryti kažkokios dramos, nes kiekvienas esame praėję kažkokius sunkumus gyvenime. Aš žinau, kas esu ir kokią vertę turiu“, – kalbėjo Ąžuolas.
Tačiau vienos ribos peržengti jis neleidžia niekam – tai išpuoliai prieš jo šeimos narius:
„Tačiau man labai skauda, kai rašo, pavyzdžiui: „Kokia tavo mama iškrypusi, kad pagimdė tave tokį“. Man kartais būna labai sunku, kuomet yra žaidžiama mano šeimos nariais.“
Tėvų palaikymas ir svarbus patarimas „kitokių“ vaikų tėvams
Ąžuolas pabrėžė, jog savo šeimos narių nuotraukomis dalinasi tiesiog norėdamas parodyti natūralias gyvenimo akimirkas, o ne vaikydamasis didesnio dėmesio. Jis neslepia begalinio dėkingumo savo tėvams už besąlygišką palaikymą:
„Mano šeima – nei vieši, nei privatūs asmenys, jie naudojasi socialiniais tinklais kaip ir kiekvienas žmogus. Pirmiausia, aš niekada nekeliu turinio su savo tėvais dėl didesnio dėmesio ar komentarų – aš keliu tai, kas man atrodo svarbu, kuo noriu dalintis. Visi mano šeimos nariai yra labai palaikantys, ir aš esu jiems be proto dėkingas. Man atrodo, kad aš įkvepiu ir savo bendravimu su tėvais, nes galbūt ne tiek daug jaunimo turi tokį santykį su jais, kad tave palaikytų bet kokia kaina.“
Pokalbio metu Ąžuolas pasidalijo itin jautria istorija apie sekėją motiną, kuri klausė patarimo, kaip elgtis su kitokios orientacijos vaiku, ir pateikė tvirtą poziciją apie tėvų meilės svarbą.
„Neseniai man viena sekėja parašė: „Mano vaikas greičiausiai yra kitokios orientacijos, aš jį labai palaikau ir myliu. Tik nežinau, kaip man su tuo susitaikyti – kaip reaguos draugai, aplinka?“ Aš jai atsakiau, kad visiškai nesvarbu, kaip reaguos draugai ar pažįstami. Svarbiausias palaikymas – kad tu jį priimi. Nes jeigu nepriimi savo mylimo vaiko, jis negali toliau siekti savo svajonių. Kaip gali siekti svajonių, kai žinai, kad tavo artimiausi šeimos nariai tavęs nepalaiko?
Kiek yra jaunimo, pasitraukiančio iš gyvenimo vien dėl to, kad neturi į ką atsiremti. Už ką? Už tai, kad žmogus renkasi būti laimingas ir kad nori būti mylimas? Kiekvienas aplinkui matome, kaip gražu, kai žmonės yra laimingi, tai kodėl kitas žmogus negali būti laimingas?“ – mintimis dalijosi Ą. Misiukevičius.
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Klausos sutrikimas
Viena skaudžiausių ir kartu labiausiai įkvepiančių temų tapo Ąžuolo sveikata bei kalbos raida. Ąžuolas gimė trimis mėnesiais anksčiau laiko, todėl dėl stiprių vaistų vartojimo kūdikystėje jam buvo pažeista klausa. Dėl klausos neprigirdėjimo jis iki penkerių metų visiškai nekalbėjo:
„Kadangi gimiau trimis mėnesiais anksčiau – turėjau gimti lapkritį, o gimiau rugpjūtį, – matomai, leido stiprius vaistus, kad išlaikytų sveikatą, ir tiesiog mano klausa sutriko. Aš nuo penkerių metų visiškai nekalbėjau, nes negirdėjau.“
Pašnekovas prisiminė itin nemalonų incidentą mokykloje su lietuvių kalbos mokytoja, tačiau pabrėžė, kad didžiausias jo gyvenimo pasiekimas — sunkus trejų metų kasdienis darbas su logopedais, leidęs išmokti kalbėti ir lankyti bendrojo lavinimo mokyklą.
„Aš turėjau lietuvių kalbos mokytojos paklausti: „Ar galite pakartoti?“ Ji užsidengė knyga veidą ir man sako: „Dabar mane gerai girdi?“ Sakau: „Žiūrėk, tu... aš einu iš tavo pamokos ir tu man rašyk vienetus, nes man atrodo, kad pedagogikos pas tave nėra. Man ne tiek svarbus tas lietuvių kalbos egzaminas, kiek yra svarbus žmogaus vidus ir suvokimas.“ Tai buvo tokia patirtis. O šiaip pedagogai yra nuostabūs žmonės, turintys didžiulę kantrybę.
Aš penkerių iki aštuonerių kiekvieną dieną ėjau pas logopedą privačiai – kišo geležgalius tarimui tam, kad išmokčiau taisyklingai kalbėti. Būtent to ir tėvų dėka pradėjau lankyti ne kurčiųjų, o paprastą mokyklą“, – atviravo Ąžuolas.
Santykiai su širdies draugu prancūzu
Ąžuolas Misiukevičius atvirai papasakojo apie savo asmeninį gyvenimą ir santykius su partneriu – menininku bei iliustratoriumi iš Prancūzijos (Paryžiaus), turinčiu mišrias šaknis.
Ąžuolas pabrėžia esantis Lietuvos patriotas, mylintis savo šalį, nors jo antrajai pusei Lietuvoje tenka susidurti ir su rasistiniais išpuoliais ar replikomis:
„Mano antra pusė užsiima iliustracijomis – jis yra dailininkas, menininkas, toks „nepriplaukęs“. Labai džiaugiuosi, kad turime galimybę gyventi kartu Lietuvoje. Atsiranda sakančių: „Kam jūs viešinatės, kam čia esat Lietuvoje?“ Palaukit, nešdinkitės patys iš tos Lietuvos! Aš ką? Aš myliu Lietuvą, aš esu patriotas. Antrai pusei labai patinka Lietuva – ji saugi ir graži, palyginti su Paryžiumi. Nors išvadina įvairiai ir iš dūšios, bet aš sakau: judam į priekį, šunys loja, karavanas eina toliau.“
Taip pat Ąžuolas pateikia labai aiškią poziciją dėl savo tapatybės: jis nesutinka būti vertinamas per orientacijos etiketę ir siekia, kad visuomenė matytų jo asmenybę bei darbus. Pasiekęs 30 metų ribą, jis taip pat susimąsto apie šeimos pagausėjimą.
„Man labai gaila, kad žmonės vis dar mato etiketę už tai, ką tu myli. Aš nežiūriu į tave ir nesakau: „Ė, klausyk, tu esi heteroseksualus“. Viskas yra labai iškraipyta. Aš esu žmogus, sveikas, siekiantis gyvenimo tikslų, noriu susikurti savo asmeninę laimę ir aš esu pirmiausia Ąžuolas. Mane žmonės turi mylėti už asmenybę, o ne už orientaciją. Jūs orientuokitės labiau į pinigus, į gyvenimo tikslus ir visa kita. Man nereikia dėmesio dėl to, kad aš esu gėjus, – aš esu Ąžuolas.
Man jau trisdešimt metų. Norėčiau turėti vaikų. Aš manau, kad būčiau labai, labai geras tėtis, todėl, kad esu geras žmogus. Nežinau, kaip bus gyvenime: gal turėsiu, o gal ne, bet man tai labai gražu. O gal aš įsimylėsiu moterį? Kas čia žino – sutiksiu moterį ir įsimylėsiu“, – šypsojosi Ąžuolas.
Imigracijos klausimai ir griežta pozicija dėl valstybinės kalbos
Pokalbyje paliesta visuomenėje verdančių diskusijų tema – imigracija Lietuvoje. Ąžuolas ragina žmones išlaikyti empatiją ir suprasti, kad maisto kurjeriais ar vairuotojais dirbantys užsieniečiai čia atvyksta ieškodami geresnio gyvenimo ir dirba darbus, kurių patys lietuviai dažnai atsisako. Tačiau atviras ir tolerantiškas Ąžuolo požiūris turi aiškią ribą – tai pagarbos valstybinei kalbai trūkumas iš dešimtmečius Lietuvoje gyvenančių asmenų:
„Aš neskaičiuoju Vilniuje, ar čia daug, ar mažai emigrantų. Bet man labai keista, kai socialiniuose tinkluose kalba: „Tegul atvyksta iš svetimos šalies, padirba dvejus metus ir ate“. Palauk, o jeigu Lietuvoje vyks karas, tai tu pati bėgsi į kitą šalį – kas tada tu būsi? Pabėgėlis. Mes kalbam apie žmones, kurie pristatinėja maistą ar dirba vairuotojais. Nė vienas lietuvis nenori dirbti to darbo, nes mažai moka, o žmogus atbėga čia ne iš gero gyvenimo.
Bet aš užduosiu klausimą Lietuvai: tie, kas gyvena Lietuvoje dvidešimt metų, kodėl kalba rusiškai? Vot kodėl nekalba lietuviškai, nors puikiausiai gali susikalbėti? Mielieji, man va čia yra problema. Susiimam, mokomės lietuvių kalbos!“
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