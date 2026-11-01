Sulaukęs piktų komentarų Ąžuolas Misiukevičius nusprendė netylėti – prabilo apie kovą su liga

Ą. Misiukevičius negailėjo aštrios kritikos komentatoriams po to, kai internete pasidalijo trumpu vaizdo įrašu, sulaukusiu pašaipių ir piktų reakcijų.
„Mažuti, tu kreipkis pas logopedus...“, – rašė internautė.
Į šiuos žodžius sureagavo ir pats Ąžuolas. Socialiniame tinkle jis rašė:
„Dėl klausos sutrikimo nuo mažens turėjau sunkumų mokydamasis kalbėti – iki 5 metų išvis nekalbėjau, metų metus lankiau logopedą ir labai daug dirbau su savimi. Šiandien be galo didžiuojuosi tuo, kiek pasiekiau!
Tau lengva komentuoti mano kalbą, bet tu nė neįsivaizduoji, kiek pastangų man tai kainavo. Mano kalba yra mano pergalė, o tavo žodžiai parodo tavo pačios požiūrį į žmones. Prieš kritikuodama kitą, pirmiausia išmok empatijos ir pagarbos.“
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