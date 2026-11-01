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TV3 naujienos > Žmonės

Sulaukęs piktų komentarų Ąžuolas Misiukevičius nusprendė netylėti – prabilo apie kovą su liga

2026-11-01 16:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 16:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Plaukų stilistas Ąžuolas Misiukevičius nebeištvėrė – socialiniuose tinkluose sulaukęs moters siūlymo apsilankyti pas logopedą, žinomas vyras atvirai prabilo apie savo klausos sutrikimus bei sunkią kovą su liga.

Plaukų stilistas Ąžuolas Misiukevičius nebeištvėrė – socialiniuose tinkluose sulaukęs moters siūlymo apsilankyti pas logopedą, žinomas vyras atvirai prabilo apie savo klausos sutrikimus bei sunkią kovą su liga.

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Ą. Misiukevičius negailėjo aštrios kritikos komentatoriams po to, kai internete pasidalijo trumpu vaizdo įrašu, sulaukusiu pašaipių ir piktų reakcijų.

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FOTOGALERIJA. Ąžuolas Misiukevičius su mylimuoju Jeanu

„Mažuti, tu kreipkis pas logopedus...“, – rašė internautė.

Į šiuos žodžius sureagavo ir pats Ąžuolas. Socialiniame tinkle jis rašė:

„Dėl klausos sutrikimo nuo mažens turėjau sunkumų mokydamasis kalbėti – iki 5 metų išvis nekalbėjau, metų metus lankiau logopedą ir labai daug dirbau su savimi. Šiandien be galo didžiuojuosi tuo, kiek pasiekiau!

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Tau lengva komentuoti mano kalbą, bet tu nė neįsivaizduoji, kiek pastangų man tai kainavo. Mano kalba yra mano pergalė, o tavo žodžiai parodo tavo pačios požiūrį į žmones. Prieš kritikuodama kitą, pirmiausia išmok empatijos ir pagarbos.“

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jo
jo
2026-11-01 17:01
ligoniu ligonis ,dar tas kastrato spiegentis balsas
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