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TV3 naujienos > Žmonės

Žaibiškai plinta Karinos Krysko vaizdo įrašas: moters įvaizdis atima žadą

2026-10-31 13:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 13:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialinis tinkle „TikTok“ pastaruoju metu tiesiog kaista nuo nostalgijos bangos. Dėmesio sulaukė archyvinis, dar 2006 metų legendinės merginų grupės „69 danguje“ vaizdo įrašas, kuriame atliekamas jų hitas „9 Danguj“.

Socialinis tinkle „TikTok“ pastaruoju metu tiesiog kaista nuo nostalgijos bangos. Dėmesio sulaukė archyvinis, dar 2006 metų legendinės merginų grupės „69 danguje“ vaizdo įrašas, kuriame atliekamas jų hitas „9 Danguj“.

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Šis nostalgija alsuojantis kadras akimirksniu surinko šimtus patiktukų ir tūkstančius peržiūrų, priversdamas gerbėjus prisiminti Lietuvos popmuzikos aukso laikus.

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(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karinos Krysko pokyčiai

Išskirtinis Karinos Krysko stilius

Didžiausią susidomėjimą kelia grupės lyderės Karinos Krysko įvaizdis. 2006-ųjų mados, scenos estetika ir drąsūs stilistiniai sprendimai šiandien atrodo itin ryškiai.

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Tuo metu grupės įvaizdį formuoję stilistai negailėjo drąsių sprendimų – Karina pasipuošė akį traukiančiais, sceniniu blizgesiu ir provokuojančiomis detalėmis pasižyminčiais drabužiais, kurie idealiai atspindėjo laukinio dešimtojo dešimtmečio pabaigos pradžios pramogų pasaulio estetiką.

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Išraiškingas, tamsesnių atspalvių makiažas ir nepriekaištingai suformuota šukuosena tapo tikra vizitine kortele, kurios šiandienos „TikTok“ vartotojai negali nustoti liaupsinti.

Dainininkės judesiai, energija ir emocija atliekant kūrinį rodo neįtikėtiną sceninį pasitikėjimą savimi, kuris užburia net praėjus beveik dvidešimtmečiui.

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