Išgirdę, ką kalba Raimondas Šilanskas, žmonės liko be žado: „Pasirodo...“

Vaizdo įraše jis išraiškingai deklamuoja jautrias ir gilias eiles, kurios palietė tūkstančių internautų širdis.
Vaizdo įraše R. Šilanskas deklamuoja poeto Edmondo Kelmicko kūrinį „Baladė apie žmogų ir vynuogyną“ (iš 1987 m. poezijos rinkinio „Smėlis ant slenksčio“):
„Mes išsiskyrėm ant kalvos kaip du draugai, ėjau namo, ir buvo gera prisiminti, kad strazdas pirmas pastebėjo naują šeimininką, aš jį įsidėmėjau – strazdas giesmininkas.
Sapnai lyg lauko pelės brovėsi į kambarį, tokia gausybė stebuklingų ir ne stebuklingų, aš po kiekvieno sapno atsibusdavau, kad atsiminčiau, bet vietoj vaizdinių girdėjau šnarant laikrodį, – Tai smėlis, – sukuždėdavo nemieganti žmona.
Taip visą naktį mūsų vynuogynas kamavo mus keistom gyvūnų eisenom, o paryčiais išgirdom sraigę, ji šliaužė tarsi vasara į rudenį, ir strazdas skraidė viršum sraigės, aš jį atsiminiau – tai buvo strazdas giesmininkas“, – vaizdo įraše deklamuoja R. Šilanskas.
@lembius ♬ Dimensions - Arcade Fire & Owen Pallett
Internautų reakcijos
Po vaizdo įrašu greitai nusidriekė šimtai teigiamų ir jautrių komentarų. Daugelis žiūrovų prisipažino, kad matyti R. Šilanską deklamuojantį poeziją, o ne pasakojantį anekdotus, buvo itin maloni ir neįprasta patirtis.
Komentaruose žmonės neslėpė nuostabos dėl tokio prasmės ir gylio kupino pasirodymo.
Vienas vartotojas pastebėjo: „Pasirodo, galima ir kažką prasmingo pasakyti, ne vien tik lėkštus juokelius“, o jam pritarė ir kitas: „Labai gilios eilės. Įdomu iš humoristo išgirsti ir visai kitokį pasakojimą“.
Kitas internautas stebėjosi išvydęs tokį reginį: „Oho... neregėta, negirdėta, Šilansko deklamuojama proza“.
Ne vienas žiūrovas atkreipė dėmesį ir į humoristo balsą bei atmosferą. Komentatorė trumpai apibendrino: „Nuostabus balsas“, o kitas pridūrė, kad tai „labai gražūs žodžiai“.
Žiūrovai vienas po kito R. Šilanską vadino „legenda“ ir „šaunuoliu“, o komentaruose pasipylė trumpi įvertinimai: „Nuostabu“, „Super“, „Wow“, „Geras“.
Daugelis klausytojų pabrėžė, kad į šiuos žodžius reikia „gerai įsiklausyti“, o trumpas vaizdo įrašo formatas paliko tokį stiprų įspūdį, jog internautai komentaruose ne tik prašė „dar“, bet ir aktyviai ieškojo pilnos šio pasirodymo versijos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.