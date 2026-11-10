Mamai Donaldai išgyvenant košmarą – prabilo sūnus Ąžuolas Misiukevičius: „Noriu, kad žinotum...“

Socialiniame tinkle „Facebook“ Ą. Misiukevičius viešai išreiškė palaikymą savo mamai, kuri jau ne vienerius metus yra atsidūrusi itin keblioje padėtyje. Jis taip pat padėkojo jos mylimajam, šokėjui Andriui Kandeliui.
Ąžuolas Misiukevičius kreipėsi į mamą
Savo žodžiais Ąžuolas neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Mama, esi tikra šaunuolė, kad apie tai kalbi taip atvirai ir garsiai. Kartais gyvenime yra temų, apie kurias kalbėti nelengva, tačiau būtent tokios istorijos gali paliesti, padrąsinti ir įkvėpti daugybę moterų. Noriu, kad žinotum – labai tave palaikau.
Tavo istorija parodo, kad net ir stipriausios moterys pavargsta, joms taip pat būna sunku, jos taip pat turi teisę į palaikymą. Tačiau svarbiausia – nenuleisti rankų, tikėti savimi ir eiti iki galo dėl savo gyvenimo, ramybės ir laimės.
Andriau, tau taip pat didelis ačiū. Už tai, kad net ir tuo metu, kai mamai pačiai reikėjo palaikymo, tu buvai šalia jos. Už tavo supratingumą, stiprybę ir buvimą kartu. Kartais tokie dalykai pasako daugiau nei tūkstantis žodžių“, – rašė Ą. Misiukevičius.
Vyro meilužės ir vilkinamas skyrybų procesas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad laidoje Donalda pasakojo, kad susipažinusi su savo vyru iš pradžių neplanavo su juo pradėti santykių.
„Jis buvo pakankamai įkyrus, bet buvo tylus, ramus, paslaugus. Bet visas ramumas greitai baigėsi. Jau povestuvinės kelionės metu buvo žvalgymasis į kitas moteris. Ne tik žvalgymasis, bet ir koketavimas“, – atskleidė Donalda.
O po poros metų į jų šeimos namus atėjo svetima moteris, kuri papasakojo, kad su Donaldos vyru yra turėjusi romaną. Po to atsirado ir kita moteris.
„Daug kas galėtų klausti, kodėl aš atleidau. Aš nenorėjau atleisti, bet tokie vyrai moka gerai manipuliuoti, rodyti dėmesį, greitai nupirkti kelionę, kalną gėlių. Jie moka apsiverkti, atsiprašyti, atsiklaupti. O kai matai, kad už tavo nugaros yra sūnus ir bendri namai, tada tiesiog užsimerki. Tu patiki, pagalvoji, kad viskas bus tvarkoje, mes išbrisime iš to. Praeina laiko ir vėl viskas kartojasi... Tai yra liga“, – sakė D. Simonovienė.
Visgi neapsikentusi nuolatinių išdavysčių ji pareiškė, kad nori skirtis. Pranešusi tai vyrui, iš jo ji patyrė tiek emocinį, tiek psichologinį spaudimą. Viskas priėjo prie to, kad ji turėjo nuo vyro slėpti savo telefoną bei rankinę. Jis vis nuleisdavo jos automobilio padangas, atimdavo automobilio raktelius.
„Šimtaprocentinė neištikimybė. O po to ir smurtas. Prasideda kivirčai, o po to – atsiprašinėjimai. Čia net įrodinėti nieko nereikia, jei pas Donaldą atėjo ne viena meilužė, kuri viską paaiškino, – pasakojo dabartinis Donaldos mylimasis A. Kandelis. – Jis yra ne vyras, o totali mazgotė. Kaip jis elgiasi su moterim – labai negražiai. Ar tai normalus vyras, jei skreplius spjaudo moteriai į veidą? Tai yra padugnė.“
Dabar Donalda nori tik vieno – kuo greičiau išsiskirti su buvusiu vyru, tačiau turto dalybos šį procesą sustabdė. Pasak moters, teisme lyg specialiai vilkinama ši byla. Donaldą piktina, kad teismo posėdžiai nevyksta taip, kaip turėtų. Anot jos, kartais posėdis trunka vos 15 minučių, kurio metu teisėjas neva nusprendžia aktualių klausimų tiesiog nespręsti ir juos nukelti kitam posėdžiui – ir tai tęsiasi jau 4 metus.
Toliau grasina, viskas nuėjo ir iki muštynių
Per šį laiką Donalda sulaukė ne vieno buvusio vyro grasinimo. Porą tokių ji yra užfiksavusi telefonu.
Viename garso įraše girdėti, kaip buvęs vyras grasina žmonai, sako, kad ją „pakas“ ir tai, anot jo, yra ne grasinimas, o įspėjimas, „kas jos laukia“.
„Aš supūsiu kalėjime, man p*****. Aš visus iš eilės nušausiu. Jei tas gaidys atsistos man ant kelio, aš jį nup**** nuo vaizdo“, – garso įraše girdėti, kaip buvęs vyras grasina Donaldai ir Andriui.
Kai Donalda pradėjo draugauti su Andriumi, buvusio vyro pavydas taip išaugo, kad vyrų susitikimas baigėsi muštynėmis.
„Aš manau, jį siutino viskas. Savo akimis pasakysiu, žmogus yra ligonis, psichopatas. Realiai psichopatas. Tokių yra reta. Tai yra asmeninė mano nuomonė, – pasakojo A. Kandelis ir prisiminė įvykį, kai norint apsaugoti mylimąją, tako susiremti. – Jis man iš galvos trenkė į nosį. Tarp mūsų kilo kivirčas ir man teko jam pendeliu į vieną vietą ir išvaryti iš kiemo. Jeigu tu tikras vyras, tai apsisuki ir išeini. Bet ne, jis tiesiu taikymu nubėgo į policijos komisariatą, nors prieš tai žadėjo mus užmušti, pakasti.“
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