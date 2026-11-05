Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Su šeima žuvęs verslininkas prieš mirtį parašė pranašišką žinutę: štai kokia ji

2026-11-05 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Floridoje įvykusi lėktuvo katastrofa nusinešė devynių žmonių gyvybes. Tarp žuvusiųjų – technologijų bendrovės vadovas Adamas Robinsonas, jo žmona Helen ir du maži jų vaikai. Praėjus keliems mėnesiams po nelaimės paaiškėjo, kad vyras socialiniame tinkle buvo paskelbęs žinutę, kuri dabar skamba kraupiai pranašiškai.

Lėktuvo katastrofoje su šeima žuvęs verslininkas (nuotr. soc. tinklų, 123rf)

Floridoje įvykusi lėktuvo katastrofa nusinešė devynių žmonių gyvybes. Tarp žuvusiųjų – technologijų bendrovės vadovas Adamas Robinsonas, jo žmona Helen ir du maži jų vaikai. Praėjus keliems mėnesiams po nelaimės paaiškėjo, kad vyras socialiniame tinkle buvo paskelbęs žinutę, kuri dabar skamba kraupiai pranašiškai.

REKLAMA
0

Balandžio 18 dieną socialiniame tinkle „X“ A. Robinsonas rašė: „Norint išmokti skraidyti, nebūtina sudužti lėktuvu... Kaip ir norint sukurti verslą nebūtina turėti rizikos kapitalo.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis įrašas po tragedijos sulaukė daugybės reakcijų.

„Kaip šiurpiai skamba. Meldžiuosi už jų artimuosius. Labai skaudu“, – rašė vienas komentatorius.

REKLAMA
REKLAMA

Kitas pridūrė: „Tai nepaprastai šiurpu ir skaudu.“

Katastrofa nusinešė visos šeimos gyvybes

44-erių A. Robinsonas, jo 40-metė žmona Helen, jų vaikai – ketverių Emma ir dvejų Charlie – žuvo lapkričio 1 dieną. Lėktuvu taip pat skrido šeimos auklė Anita Maria Cetina ir šeimos draugės Rachael Reed bei Charmi Fehr. Visi devyni žmonės žuvo.

REKLAMA

Šeima gyveno Ostine, Teksaso valstijoje. Helen vadovavo komunikacijos bendrovei „Influential PR“ ir turėjo keramikos studiją „Helen Sharp Ceramics“.

Artimieji išplatino jautrų pareiškimą, kuriame Adamą ir Helen apibūdino kaip atsidavusius tėvus, o jų vaikus – kaip didžiausią gyvenimo džiaugsmą. Šeimos nariai taip pat pabrėžė, kad auklė Anita Maria buvo tapusi tikra šeimos dalimi.

REKLAMA
REKLAMA

„Adamą ir Helen siejo meilė, kuri tęsis amžinai. Jų šiluma, dosnumas ir gebėjimas kiekvienam padėti pasijusti laukiamam palietė daugybę žmonių“, – rašoma pareiškime.

Lėktuvas sudužo netoli gyvenamųjų namų

Privatus „Learjet 60“ buvo pakilęs iš Ostino-Bergstromo tarptautinio oro uosto ir skrido į Bahamų salas. Maždaug 35 tūkst. pėdų aukštyje įgula pranešė apie problemas – orlaivį paveikė apledėjimas ir turbulencija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skrydžių valdymo įrašų duomenimis, pilotas informavo apie susidarantį ledą ir staigius aukščio pokyčius. Vėliau jis pranešė, kad lėktuvas leidžiasi maždaug 20 tūkst. pėdų per minutę greičiu, ir perspėjo: „Mes sudušime į žemę.“

Lėktuvas staigiai pasuko į dešinę ir rėžėsi į kelią Greenacres mieste, Palm Bičo apygardoje, netoli gyvenamųjų namų. Po smūgio kilo didžiulis gaisras.

REKLAMA

Tarp žuvusiųjų buvo ir 20-metė antroji pilotė Nathalia Gadelha. Jos šeima pasakojo, kad likus kelioms minutėms iki katastrofos ji parašė žinutę savo vaikinui ir pranešė apie ledą bei turbulenciją.

„Ji parašė savo vaikinui, manau, apie 12.40 val., o nelaimė įvyko 12.50 val. Ji tik pasakė: „Man turbulencija, yra ledo“, – „New York Post“ sakė jos patėvis Thiago Corteleti.

N. Gadelha skraidyti pradėjo 2020 metais, o privačios pilotės licenciją gavo būdama vos 17-os – dar neturėdama vairuotojo pažymėjimo. Pasak šeimos, iki mirties ji buvo sukaupusi apie 1300 skrydžio valandų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų