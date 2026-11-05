Su šeima žuvęs verslininkas prieš mirtį parašė pranašišką žinutę: štai kokia ji

Balandžio 18 dieną socialiniame tinkle „X“ A. Robinsonas rašė: „Norint išmokti skraidyti, nebūtina sudužti lėktuvu... Kaip ir norint sukurti verslą nebūtina turėti rizikos kapitalo.“
Šis įrašas po tragedijos sulaukė daugybės reakcijų.
„Kaip šiurpiai skamba. Meldžiuosi už jų artimuosius. Labai skaudu“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas pridūrė: „Tai nepaprastai šiurpu ir skaudu.“
You don't need to crash a plane to learn to fly ... and you don't need VC to build a business.— Adam Robinson (@RetentionAdam) April 17, 2026
Katastrofa nusinešė visos šeimos gyvybes
44-erių A. Robinsonas, jo 40-metė žmona Helen, jų vaikai – ketverių Emma ir dvejų Charlie – žuvo lapkričio 1 dieną. Lėktuvu taip pat skrido šeimos auklė Anita Maria Cetina ir šeimos draugės Rachael Reed bei Charmi Fehr. Visi devyni žmonės žuvo.
Šeima gyveno Ostine, Teksaso valstijoje. Helen vadovavo komunikacijos bendrovei „Influential PR“ ir turėjo keramikos studiją „Helen Sharp Ceramics“.
Artimieji išplatino jautrų pareiškimą, kuriame Adamą ir Helen apibūdino kaip atsidavusius tėvus, o jų vaikus – kaip didžiausią gyvenimo džiaugsmą. Šeimos nariai taip pat pabrėžė, kad auklė Anita Maria buvo tapusi tikra šeimos dalimi.
„Adamą ir Helen siejo meilė, kuri tęsis amžinai. Jų šiluma, dosnumas ir gebėjimas kiekvienam padėti pasijusti laukiamam palietė daugybę žmonių“, – rašoma pareiškime.
Lėktuvas sudužo netoli gyvenamųjų namų
Privatus „Learjet 60“ buvo pakilęs iš Ostino-Bergstromo tarptautinio oro uosto ir skrido į Bahamų salas. Maždaug 35 tūkst. pėdų aukštyje įgula pranešė apie problemas – orlaivį paveikė apledėjimas ir turbulencija.
Skrydžių valdymo įrašų duomenimis, pilotas informavo apie susidarantį ledą ir staigius aukščio pokyčius. Vėliau jis pranešė, kad lėktuvas leidžiasi maždaug 20 tūkst. pėdų per minutę greičiu, ir perspėjo: „Mes sudušime į žemę.“
Lėktuvas staigiai pasuko į dešinę ir rėžėsi į kelią Greenacres mieste, Palm Bičo apygardoje, netoli gyvenamųjų namų. Po smūgio kilo didžiulis gaisras.
Tarp žuvusiųjų buvo ir 20-metė antroji pilotė Nathalia Gadelha. Jos šeima pasakojo, kad likus kelioms minutėms iki katastrofos ji parašė žinutę savo vaikinui ir pranešė apie ledą bei turbulenciją.
„Ji parašė savo vaikinui, manau, apie 12.40 val., o nelaimė įvyko 12.50 val. Ji tik pasakė: „Man turbulencija, yra ledo“, – „New York Post“ sakė jos patėvis Thiago Corteleti.
N. Gadelha skraidyti pradėjo 2020 metais, o privačios pilotės licenciją gavo būdama vos 17-os – dar neturėdama vairuotojo pažymėjimo. Pasak šeimos, iki mirties ji buvo sukaupusi apie 1300 skrydžio valandų.
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