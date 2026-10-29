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Kruiziniame laive apsigyvenusiai porai – netikėtas smūgis

2026-10-29 20:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 20:07
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JAV pora, pardavusi visą savo turtą ir leidusis į neva nesibaigiančią kelionę aplink pasaulį kruiziniu laivu, po 17 mėnesių netikėtai liko įstrigusi Kambodžoje. Vis dėlto sutuoktiniai tikina nesigailintys savo sprendimo.

Pora pardavė visą turtą ir apsigyveno kruiziniame laive (nuotr. stop kadras, 123rf)

JAV pora, pardavusi visą savo turtą ir leidusis į neva nesibaigiančią kelionę aplink pasaulį kruiziniu laivu, po 17 mėnesių netikėtai liko įstrigusi Kambodžoje. Vis dėlto sutuoktiniai tikina nesigailintys savo sprendimo.

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Paul ir Lynn Montoya, anksčiau gyvenę Vajominge, nusprendė parduoti namus ir visus turėtus daiktus, kad leistųsi į gyvenimo nuotykį kruiziniu laivu „Odyssey“, priklausančiu bendrovei „Villa Vie“.

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Liko sukrėsti

Savo kelionę pora dokumentavo „YouTube“ kanale „Lynn and Paul's Excellent Adventure“. Už nuosavą kajutę laive jie sumokėjo 179 tūkst. JAV dolerių. Jiems buvo žadama kelionė aplink pasaulį, kurios metu planuota aplankyti daugiau nei 400 uostų, rašo LAD BIBLE. 

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Tačiau praėjus 17 mėnesių nuo kelionės pradžios, kuri iš viso turėjo trukti maždaug trejus su puse metų, nuotykis netikėtai nutrūko. Visi laivo gyventojai buvo informuoti, kad privalo išlipti Kambodžoje. Bendrovė pranešė laikinai stabdanti veiklą dėl smarkiai išaugusių degalų kainų.

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„Villa Vie Residences“ pareiškė, kad sustabdė veiklą Kambodžoje, kol ieško būdų spręsti neįprastai išaugusių degalų išlaidų problemą ir vertina galimus restruktūrizavimo bei papildomo finansavimo variantus.

Bendrovės duomenimis, anksčiau degalai vidutiniškai kainuodavo apie 1800 JAV dolerių vienai kajutei, o dabar ši suma išaugo iki 6000–8000 dolerių.

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Lynn ir Paul pasakojo, kad oficialiai apie būtinybę palikti laivą jiems buvo pranešta antradienį apie 8 valandą ryto. Iki 14 valandos visi keleiviai turėjo išsilaipinti, todėl pora turėjo vos kelias valandas susikrauti daiktus ir pasirūpinti nakvyne Kambodžoje.

Lynn teigimu, ši žinia keleiviams sukėlė įvairių emocijų.

„Netikėjimas, ašaros, liūdesys, o tada iškart užplūsta suvokimas, kad prarandi savo namus ir turi susikrauti visus daiktus arba pasiimti tik tai, ką gali“, – pasakojo moteris.

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Pora paliko nemažai savo daiktų kajutėje. Su savimi jie pasiėmė du didelius ir du mažesnius lagaminus bei kuprinę. Pasak Lynn, juose buvo tik būtiniausi daiktai, kurių būtų užtekę maždaug dviem savaitėms.

Kol kas sutuoktiniai nežino, kada ir ar apskritai galės sugrįžti į laivą pasiimti likusio turto.

Įtarimų kilo dar prieš sustabdant kelionę

Paul ir Lynn pripažino, kad dar kelias savaites prieš netikėtą kelionės pabaigą buvo ženklų, jog bendrovė susiduria su finansiniais sunkumais.

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„Mus tai sukrėtė, bet nenustebino“, – sakė Paul. Jo manymu, bendrovė problemų turėjo jau kurį laiką.

Vyras pasakojo, kad buvo keičiami kelionės maršrutai, keleiviai prarado interneto ryšį dėl neapmokėtų sąskaitų „Starlink“, o maisto kiekis per pastaruosius mėnesius smarkiai sumažėjo.

Pasak poros, bendrovė ne kartą prašė keleivių papildomai prisidėti pinigais, kad kelionė galėtų tęstis. Sutuoktiniai teigė savanoriškai skyrę papildomų lėšų ir kas mėnesį mokėję apie 6000 JAV dolerių laivo išlaikymo išlaidoms.

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Dabar Paul mano, kad šių pinigų gali nebepavykti susigrąžinti.

„Esu tikras, kad jie prarasti“, – sakė jis.

Nepaisant netikėtos įvykių baigties, sutuoktiniai tikina nesigailintys savo sprendimo. Jie sako, kad net žinodami, kaip viskas pasibaigs, vis tiek būtų leidęsi į šią kelionę.

„Nemanau, kad leisdamasis į tokią kelionę galvoji, jog ji žlugs. Tačiau net jei tai būtų buvusi 18 mėnesių kelionė, ji vis tiek būtų buvusi nuostabi. Pamatėme daugybę gražių vietų“, – kalbėjo Paul.

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Lynn taip pat pabrėžė, kad patirtis jiems buvo neįkainojama, net jei tai iš tiesų būtų nuotykio pabaiga.

„Turėjome galimybę sutikti neįtikėtinų žmonių iš viso pasaulio ir pamatyti nuostabias vietas, kurių niekada nemaniau, kad išvysime. Taip, liūdna ir gaila, kad investavome tiek pinigų, tačiau tai, ką gavome mainais, buvo neįtikėtina“, – sakė moteris.

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Kol kas pora planuoja savaitgalį lėktuvu vykti į Kvala Lumpūrą ir ten praleisti aštuonias ar devynias dienas. Vis dėlto jie nepraranda vilties, kad kruizinio laivo veikla dar bus atnaujinta.

„Tikimės, kad pavyks reorganizuoti veiklą ir galbūt ją perims nauja bendrovė. Galbūt net pačių laivo gyventojų valdoma įmonė“, – svarstė Paul.

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