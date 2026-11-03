Kraupi lėktuvo katastrofa: žuvo milijonierius su visa šeima

Žiniasklaidos duomenimis, orlaivyje taip pat buvo du šeimos draugai, auklė ir du pilotai.
Dukrai Emmai buvo 4 metai, o sūnui Charlie – vos 2-eji, rašo „Telegram“ kanalas UNIAN.
A. Robinsonas buvo IT bendrovių „Retention“ ir „RB2B“ įkūrėjas bei vadovas.
Lėktuvo katastrofa
Katastrofos priežastis kol kas nenustatyta.
Pirminiais duomenimis, lėktuvas pateko į stiprią turbulenciją ir pradėjo apledėti.
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