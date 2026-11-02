Tamsiame kelyje pamatytas vaizdas sukrėtė žinomą Lietuvos moterį: vos neįvyko tragedija

Apie tai Karina pasidalijo socialiniuose tinkluose, daugiau apie įvykį ji papasakojo naujienų portalui tv3.lt.
Vos išvengta didžiulės nelaimės
Kaip teigė Karina, penktadienio vakarą ji su šeima vyko pas giminaičius. Beveik atvykus, kitoje kelio pusėje pamatė vyriškį.
„Iš tiesų jo tikrai nepamatytume, jeigu ne laiku pakelta galva. Jis buvo apsirengęs pilkai, pilnai susiliejo su gatve, bet pakėlus galvą, mūsų mašinos lempos apšvietė jo veidą“, – pasakojo Karina.
Pasak moters, jos vyras staigiai paspaudė stabdžių pedalą ir sustojo šalikelėje.
„Pribėgęs prie jo iškart ėmė kelti, pastebėjo, kad viena jo ranka kišenėje. Po to sužinojome, kad žmogus turi visiškai nefunkcionuojančią ranką, yra gana garbaus amžiaus, tad atsikelti jam buvo labai sunku. Gyveno netoliese, noriai priėmė pagalbą ir parodė, kur gyvena“, – teigė ji.
Karinos teigimu, jos vyras nuvedė jį namo, įėjo kartu, pakalbėjo ir, įsitikinęs, kad jis saugus ir jaučiasi normaliai, grįžo pas šeimą.
„Neatmetu minties, kad buvo išgėręs, bet komunikuoti galėjo. Kadangi nežinome nei kiek gulėjo, nei kaip krito, labiau vertinome tai, kad reikia padėti žmogui nelaimėje
Su vaikais dar kurį laiką buvom sukrėsti. O mes su vyru puikiai supratome, kas būtų, jeigu pirmieji važiuotume ne mes, o priešingoje pusėje važiuojančios mašinos. Vyro visiškai nesimatė ir tikėtina, kad jis tiesiog būtų suvažinėtas“, – sakė moteris.