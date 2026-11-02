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Tamsiame kelyje pamatytas vaizdas sukrėtė žinomą Lietuvos moterį: vos neįvyko tragedija

2026-11-02 16:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 16:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Maisto tinklaraštininkė Karina Kulevičienė socialiniuose tinkluose pasidalijo sukrečiančia istorija, nutikusia spalio 31-osios vakarą. Tamsiame kelyje atsidūrusi šeima per plauką išvengė nelaimės. 

Tamsiame kelyje pamatytas vaizdas sukrėtė žinomą Lietuvos moterį (nuotr. stop kadras, asociatyvi 123f)

Maisto tinklaraštininkė Karina Kulevičienė socialiniuose tinkluose pasidalijo sukrečiančia istorija, nutikusia spalio 31-osios vakarą. Tamsiame kelyje atsidūrusi šeima per plauką išvengė nelaimės. 

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Apie tai Karina pasidalijo socialiniuose tinkluose, daugiau apie įvykį ji papasakojo naujienų portalui tv3.lt. 

Vos išvengta didžiulės nelaimės

Kaip teigė Karina, penktadienio vakarą ji su šeima vyko pas giminaičius. Beveik atvykus, kitoje kelio pusėje pamatė vyriškį.

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„Iš tiesų jo tikrai nepamatytume, jeigu ne laiku pakelta galva. Jis buvo apsirengęs pilkai, pilnai susiliejo su gatve, bet pakėlus galvą, mūsų mašinos lempos apšvietė jo veidą“, – pasakojo Karina.

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Pasak moters, jos vyras staigiai paspaudė stabdžių pedalą ir sustojo šalikelėje.

„Pribėgęs prie jo iškart ėmė kelti, pastebėjo, kad viena jo ranka kišenėje. Po to sužinojome, kad žmogus turi visiškai nefunkcionuojančią ranką, yra gana garbaus amžiaus, tad atsikelti jam buvo labai sunku. Gyveno netoliese, noriai priėmė pagalbą ir parodė, kur gyvena“, – teigė ji. 

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Karinos teigimu, jos vyras nuvedė jį namo, įėjo kartu, pakalbėjo ir, įsitikinęs, kad jis saugus ir jaučiasi normaliai, grįžo pas šeimą. 

„Neatmetu minties, kad buvo išgėręs, bet komunikuoti galėjo. Kadangi nežinome nei kiek gulėjo, nei kaip krito, labiau vertinome tai, kad reikia padėti žmogui nelaimėje

Su vaikais dar kurį laiką buvom sukrėsti. O mes su vyru puikiai supratome, kas būtų, jeigu pirmieji važiuotume ne mes, o priešingoje pusėje važiuojančios mašinos. Vyro visiškai nesimatė ir tikėtina, kad jis tiesiog būtų suvažinėtas“, – sakė moteris. 

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